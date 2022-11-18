https://ria.ru/20221118/protesty-1832614914.html

Молдавская оппозиция пообещала продолжить протесты в Кишиневе

Молдавская оппозиция пообещала продолжить протесты в Кишиневе - РИА Новости, 18.11.2022

Молдавская оппозиция пообещала продолжить протесты в Кишиневе

Митинг оппозиции перед зданием Генеральной прокуратуры Молдавии завершился исполнением гимна страны, манифестанты разошлись, но обещали продолжить акцию на... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T19:05

2022-11-18T19:05

2022-11-18T19:05

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КИШИНЕВ, 18 ноя – РИА Новости. Митинг оппозиции перед зданием Генеральной прокуратуры Молдавии завершился исполнением гимна страны, манифестанты разошлись, но обещали продолжить акцию на следующей неделе, передает корреспондент РИА Новости.В пятницу сторонники и представители оппозиционной партии "Шор", а также группа депутатов-коммунистов провели очередную акцию протеста против действующей власти. Они требовали отставки и.о. генерального прокурора Иона Мунтяну, президента республики Майи Санду и премьер-министра Натальи Гаврилицы.Организаторы митинга заявили, что в мероприятии приняло участие более 50 тысяч человек из всех районов республики. Манифестанты выражали свое недовольство ростом цен на продукты питания, повышением тарифов на энергоносители, а также обвиняли власти в преследовании политических оппонентов.В акции протеста принял участие секретарь парламентской комиссии по национальной безопасности Константин Старыш, представляющий в законодательном собрании Партию коммунистов. Депутат осудил игнорирование генеральной прокуратурой политического скандала, произошедшего из-за утечки переписки членов правительства, представителей правящей партии "Действие и солидарность" ПДС). Согласно обнародованной в Сети информации министры, советники президента страны, парламентарии оказывали давление на ответственных лиц, подтасовывали результаты конкурсов для назначения руководителей органов правосудия."Мы увидели, как в ручном режиме они управляют юстицией, как фабрикуются уголовные дела, мы даже увидели, что они занимаются хранением, распространением и употреблением наркотических веществ! Почему эти люди не заслуживают хотя бы прокурорской проверки, не говоря уже о возбуждении уголовного дела?!" – отметил Старыш в своем выступлении на митинге.К протестующим обратился по видеосвязи находящийся за пределами страны лидер партии "Шор" Илан Шор. Политик также подчеркнул, что на фоне нынешнего скандала, "у власти больше нет юридического и морального права оставаться у руля страны"."Из их переговоров в Telegram видно, что они узурпаторы и коррупционеры. Их единственная ценность – служить на коленях Западу и продавать страну. Мы не позволим им этого сделать. Режим Санду зиждется на двух китах. Генеральный прокурор – это ее пудель, безропотно выполняющий ее приказы и фабрикующий дела по указке. Конституционный суд также играет на руку президенту. Как только мы выведем эти две структуры из-под их контроля, мы организуем досрочные выборы, – заявил Шор.Политик добавил, что бессрочные акции протеста продолжатся на следующей неделе.В Кишиневе с 18 сентября проходит бессрочная акция протеста против роста цен на продукты, повышения тарифов на энергоносители и политического преследования оппозиции. Массовые митинги представители партии "Шор" и присоединившиеся к протестному движению депутаты-коммунисты собирали каждое воскресенье. Манифестанты неоднократно пытались пройти к главной площади города – Великого национального собрания, однако их действиям препятствовала полиция, которая жестко оттесняла активистов. В середине октября бойцы спецназа разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции.Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20221118/moldaviya-1832475640.html

https://ria.ru/20221118/dodon-1832365478.html

https://ria.ru/20221118/protesty-1832598097.html

https://ria.ru/20221118/perepiska-1832593246.html

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в мире, илан шор, наталья гаврилица, майя санду, россия, кишинев