https://ria.ru/20221118/protesty-1832598097.html

Додон намерен участвовать в протестах оппозиции

Додон намерен участвовать в протестах оппозиции - РИА Новости, 18.11.2022

Додон намерен участвовать в протестах оппозиции

Бывший президент Молдавии Игорь Додон намерен участвовать в акциях протеста оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ), соответствующее заявление политик сделал в... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T18:39

2022-11-18T18:39

2022-11-18T18:39

в мире

игорь додон

владимир плахотнюк

молдавия

псрм

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КИШИНЕВ, 18 ноя – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон намерен участвовать в акциях протеста оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ), соответствующее заявление политик сделал в пятницу на выходе из зала суда.Ранее коллегия Высшей судебной палаты Молдавии изменила меру пресечения политику с домашнего ареста на судебный надзор, это является аналогом подписки о невыезде. Согласно решению инстанции, Додону запрещено покидать страну в течение двух месяцев."Я буду участвовать в организованных ПСРМ протестах - у меня нет никаких ограничений. Готов участвовать и в других протестах, которые не будут проходить под партийными флагами, а сначала я поеду в районы, как обещал, буду общаться с рядовыми жителями страны", - сказал Додон журналистами и сторонникам, которые пришли в суд поддержать его.Весной в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов, которую ранее возглавлял Додон, и партия "Шор". Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Партию "Шор" с самого начала протестного движения власти Молдавии обвинили в незаконном финансировании, периодически в территориальных офисах политсилы проходят обыски, а ее представителей задерживают сотрудники антикоррупционных ведомств. Под домашним арестом находится вице-председатель политформирования Марина Табуер. Оппозиция выдвигает руководству страны встречные обвинения в политическом преследовании, подавлении протестов и узурпации власти.В октябре началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против экс-президента, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов ПСРМ, в том числе для выплаты заработной платы сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.

https://ria.ru/20221118/kishinev-1832529568.html

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в мире, игорь додон, владимир плахотнюк, молдавия, псрм