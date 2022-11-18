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Додон намерен участвовать в протестах оппозиции - РИА Новости, 18.11.2022
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Додон намерен участвовать в протестах оппозиции
Додон намерен участвовать в протестах оппозиции - РИА Новости, 18.11.2022
Додон намерен участвовать в протестах оппозиции
Бывший президент Молдавии Игорь Додон намерен участвовать в акциях протеста оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ), соответствующее заявление политик сделал в... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T18:39
2022-11-18T18:39
в мире
игорь додон
владимир плахотнюк
молдавия
псрм
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КИШИНЕВ, 18 ноя – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон намерен участвовать в акциях протеста оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ), соответствующее заявление политик сделал в пятницу на выходе из зала суда.Ранее коллегия Высшей судебной палаты Молдавии изменила меру пресечения политику с домашнего ареста на судебный надзор, это является аналогом подписки о невыезде. Согласно решению инстанции, Додону запрещено покидать страну в течение двух месяцев."Я буду участвовать в организованных ПСРМ протестах - у меня нет никаких ограничений. Готов участвовать и в других протестах, которые не будут проходить под партийными флагами, а сначала я поеду в районы, как обещал, буду общаться с рядовыми жителями страны", - сказал Додон журналистами и сторонникам, которые пришли в суд поддержать его.Весной в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов, которую ранее возглавлял Додон, и партия "Шор". Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Партию "Шор" с самого начала протестного движения власти Молдавии обвинили в незаконном финансировании, периодически в территориальных офисах политсилы проходят обыски, а ее представителей задерживают сотрудники антикоррупционных ведомств. Под домашним арестом находится вице-председатель политформирования Марина Табуер. Оппозиция выдвигает руководству страны встречные обвинения в политическом преследовании, подавлении протестов и узурпации власти.В октябре началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против экс-президента, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов ПСРМ, в том числе для выплаты заработной платы сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
https://ria.ru/20221118/kishinev-1832529568.html
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в мире, игорь додон, владимир плахотнюк, молдавия, псрм
В мире, Игорь Додон, Владимир Плахотнюк, Молдавия, ПСРМ
18:39 18.11.2022
 
Додон намерен участвовать в протестах оппозиции

Додон намерен участвовать в акциях протеста оппозиционной Партии социалистов

© Sputnik / Дмитрий Осматеско / Перейти в медиабанкПротестующие в Кишиневе
Протестующие в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Протестующие в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 ноя – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон намерен участвовать в акциях протеста оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ), соответствующее заявление политик сделал в пятницу на выходе из зала суда.
Ранее коллегия Высшей судебной палаты Молдавии изменила меру пресечения политику с домашнего ареста на судебный надзор, это является аналогом подписки о невыезде. Согласно решению инстанции, Додону запрещено покидать страну в течение двух месяцев.
Массовый антиправительственный митинг оппозиционной партии Шор в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 16:09
В партии "Шор" сообщили об участии 50 тысяч человек в протесте в Кишиневе
"Я буду участвовать в организованных ПСРМ протестах - у меня нет никаких ограничений. Готов участвовать и в других протестах, которые не будут проходить под партийными флагами, а сначала я поеду в районы, как обещал, буду общаться с рядовыми жителями страны", - сказал Додон журналистами и сторонникам, которые пришли в суд поддержать его.
Весной в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов, которую ранее возглавлял Додон, и партия "Шор". Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Партию "Шор" с самого начала протестного движения власти Молдавии обвинили в незаконном финансировании, периодически в территориальных офисах политсилы проходят обыски, а ее представителей задерживают сотрудники антикоррупционных ведомств. Под домашним арестом находится вице-председатель политформирования Марина Табуер. Оппозиция выдвигает руководству страны встречные обвинения в политическом преследовании, подавлении протестов и узурпации власти.
В октябре началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против экс-президента, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов ПСРМ, в том числе для выплаты заработной платы сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 18:20
Глава МВД Молдавии изучит переписки, полученные из ее Telegram-аккаунта
 
В миреИгорь ДодонВладимир ПлахотнюкМолдавияПСРМ
 
 
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