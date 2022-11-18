https://ria.ru/20221118/protesty-1832537631.html

На Сицилии начались протесты против закрытия завода "Лукойла"

На Сицилии начались протесты против закрытия завода "Лукойла" - РИА Новости, 18.11.2022

На Сицилии начались протесты против закрытия завода "Лукойла"

Около 7 тысяч человек принимают участие в шествии в сицилийской Сиракузе против закрытия завода ISAB, который принадлежит российскому "Лукойлу", сообщает портал РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T16:29

2022-11-18T16:29

2022-11-18T16:33

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РИМ, 18 ноя - РИА Новости. Около 7 тысяч человек принимают участие в шествии в сицилийской Сиракузе против закрытия завода ISAB, который принадлежит российскому "Лукойлу", сообщает портал today.it.К протесту, организованному профсоюзами Cgil и Cisl, примкнули не только сотрудники предприятия, но и члены их семей, а также мэры городов провинции Сиракузы. Акция сопровождается забастовкой работников предприятий промышленной зоны в Приоло-Гаргалло, где находится завод.Как пишет финансовая газета Il Sole 24 Ore, продолжение работы НПЗ под угрозой из-за вступления в силу санкций в отношении российской нефти с 5 декабря. Предприятие нуждается в открытии кредитной линии для покупки нефти у альтернативных поставщиков. Профсоюзы считают, что государственное кредитное агентство Sace, контролируемое минфином, может оказать поддержку заводу, чтобы "гарантировать выплату банками кредитов "Лукойла".Одновременно в Риме манифестацию у министерства экономического развития организовал профсоюз Uil, руководители которого вместе с коллегами из других объединений были приглашены в ведомство на круглый стол по ситуации с НПЗ. По свидетельству корреспондента РИА Новости, в митинге с флагами профсоюза приняли участие пара сотен человек.В ходе переговоров министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо, как пишет деловая газета, "предложил гарантии от Sace, но банки, которые сократили кредитные линии компании ISAB", взяли время на принятие решений.Ранее глава министерства, которое взяло себя функции минэкономразвития, заявил о необходимости продолжения работы НПЗ "Лукойла" на Сицилии. По его словам, министерство намерено принять меры для обеспечения непрерывности производства.Как сообщало агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, ПАО "Лукойл", не находясь под санкциями ЕС, рассматривает возможность продажи нефтеперерабатывающего завода ISAB в Италии для ограничения их влияния. По данным Блумберг, интерес к покупке НПЗ, обладающего мощностью переработки 300 тысяч баррелей в сутки, проявляют компании Onex Holding и Crossbridge Energy Partners.Еще весной итальянские СМИ сообщили об угрозе потери работы для нескольких тысяч (от одной до 10 тысяч) сотрудников НПЗ и связанных с ним предприятий к северу от сицилийской Сиракузы вследствие вступления в силу очередного пакета антироссийских санкций. Они привели к перекрытию каналов кредитования предприятия, которое снабжается российской нефтью. Одним из способов сохранить завод и рабочие места могла бы стать его национализация, но источники в министерстве экономического развития страны заявили, что итальянские власти не рассматривают этот вопрос.

https://ria.ru/20221011/nadezhda-1822983059.html

https://ria.ru/20221117/defitsit-1832353457.html

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экономика, сицилия, италия, лукойл, sace, евросоюз, в мире