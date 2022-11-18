https://ria.ru/20221118/protestuyuschie-1832429620.html
Полиция Бангкока готовится отразить штурм протестующих против форума АТЭС
Полиция Бангкока готовится отразить штурм протестующих против форума АТЭС - РИА Новости, 18.11.2022
Полиция Бангкока готовится отразить штурм протестующих против форума АТЭС
Полицейские, которые обеспечивают безопасность лидерской встречи форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества готовятся к отражению атаки... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:11
2022-11-18T12:11
2022-11-18T12:11
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таиланд
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БАНГКОК, 18 ноя - РИА Новости. Полицейские, которые обеспечивают безопасность лидерской встречи форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества готовятся к отражению атаки протестующих против правительства Таиланда и проведения в Таиланде форума АТЭС, сообщает корреспондент РИА Новости.Протестующие, начавшие демонстрацию малыми силами утром у городской мэрии Бангкока, в 10 километрах от конгресс-центра, пообещали в течение дня прорваться в Конгресс-центр имени королевы-матери Сирикит, в котором проходит мероприятие, чтобы передать лидерам мировых держав заявление, в котором говорится, что правительство Таиланда - это якобы диктатура, не умеющая управлять экономикой. Полицейские уже несколько раз отбивали попытки демонстрантов пробить полицейские заграждения и двинуться в сторону конгресс-центра. В столкновениях с полицией были применены резиновые пули.Слух о том, что толпа протестующих, которая сильно выросла в количестве с утра, сумела обойти полицейские кордоны и приближается к месту проведения лидерской встречи, появились около 13.30 (09.30 мск) после публикации в соцсетях анонимного видео, на котором демонстранты дрались с полицейскими: драка происходила не в 10, а менее чем в 5 километрах от конгресс-центра, защищенного километровым сектором безопасности, в который войти можно только по пропускам.На границе корреспондент агентства не увидел демонстрантов. Тем не менее, полицейские в этот момент принимали подкрепление: около 100 стражей порядка в облачении для контроля толпы присоединились к полицейским, уже стоявшим за баррикадой из литых пластиковых барьеров. Каждый десятый из вновь прибывших нес помповое ружье, из которого таиландская полиция при необходимости стреляет в протестующих резиновыми пулями.В середине периметра безопасности, напротив дверей здания конгресс-центра, стояли полицейские, экипированные иначе: у всех были табельные пистолеты, у двоих - короткие автоматы.В 2007 году демонстранты атаковали во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) гостиницу Royal Cliff в курортной Паттайе, где проходил саммит, и лидеров стран блока пришлось вывозить с крыши отеля вертолетами военно-морских сил Таиланда на стоявшие на рейде военные корабли.
https://ria.ru/20221117/era-1832245545.html
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в мире, бангкок, таиланд, паттайя
В мире, Бангкок, Таиланд, Паттайя
Полиция Бангкока готовится отразить штурм протестующих против форума АТЭС
Полиция Бангкока готовится отразить штурм протестующих против правительства и форума АТЭС
БАНГКОК, 18 ноя - РИА Новости. Полицейские, которые обеспечивают безопасность лидерской встречи форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества готовятся к отражению атаки протестующих против правительства Таиланда и проведения в Таиланде форума АТЭС, сообщает корреспондент РИА Новости.
Протестующие, начавшие демонстрацию малыми силами утром у городской мэрии Бангкока, в 10 километрах от конгресс-центра, пообещали в течение дня прорваться в Конгресс-центр имени королевы-матери Сирикит, в котором проходит мероприятие, чтобы передать лидерам мировых держав заявление, в котором говорится, что правительство Таиланда
- это якобы диктатура, не умеющая управлять экономикой. Полицейские уже несколько раз отбивали попытки демонстрантов пробить полицейские заграждения и двинуться в сторону конгресс-центра. В столкновениях с полицией были применены резиновые пули.
Слух о том, что толпа протестующих, которая сильно выросла в количестве с утра, сумела обойти полицейские кордоны и приближается к месту проведения лидерской встречи, появились около 13.30 (09.30 мск) после публикации в соцсетях анонимного видео, на котором демонстранты дрались с полицейскими: драка происходила не в 10, а менее чем в 5 километрах от конгресс-центра, защищенного километровым сектором безопасности, в который войти можно только по пропускам.
На границе корреспондент агентства не увидел демонстрантов. Тем не менее, полицейские в этот момент принимали подкрепление: около 100 стражей порядка в облачении для контроля толпы присоединились к полицейским, уже стоявшим за баррикадой из литых пластиковых барьеров. Каждый десятый из вновь прибывших нес помповое ружье, из которого таиландская полиция при необходимости стреляет в протестующих резиновыми пулями.
В середине периметра безопасности, напротив дверей здания конгресс-центра, стояли полицейские, экипированные иначе: у всех были табельные пистолеты, у двоих - короткие автоматы.
В 2007 году демонстранты атаковали во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) гостиницу Royal Cliff в курортной Паттайе
, где проходил саммит, и лидеров стран блока пришлось вывозить с крыши отеля вертолетами военно-морских сил Таиланда на стоявшие на рейде военные корабли.