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В Одессе перекрыли дорогу в знак протеста против отключения электричества

В Одессе перекрыли дорогу в знак протеста против отключения электричества - РИА Новости, 18.11.2022

В Одессе перекрыли дорогу в знак протеста против отключения электричества

В Одессе прохожие перекрыли дорогу в знак протеста против отключения электричества, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 18.11.2022

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В Одессе прохожие перекрыли дорогу в знак протеста против отключения электричества, сообщило издание "Страна.ua".На распространившейся в социальных сетях видеозаписи видно, как люди ходят по пешеходному переходу туда и обратно, мешая движению автомобилей.Накануне представитель областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что 70 процентов жителей региона остались без света.Как сообщил в пятницу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, почти половина энергетической системы страны вышла из строя после ракетных ударов. В свою очередь, министр энергетики Герман Галущенко назвал атаку, совершенную 15 ноября, самой массированной с начала спецоперации.С 10 октября российская армия наносит удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. Президент Украины Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры.

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