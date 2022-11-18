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В Одессе перекрыли дорогу в знак протеста против отключения электричества - РИА Новости, 18.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/protest-1832651252.html
В Одессе перекрыли дорогу в знак протеста против отключения электричества
В Одессе перекрыли дорогу в знак протеста против отключения электричества - РИА Новости, 18.11.2022
В Одессе перекрыли дорогу в знак протеста против отключения электричества
В Одессе прохожие перекрыли дорогу в знак протеста против отключения электричества, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T21:02
2022-11-18T22:28
в мире
владимир зеленский
одесса
одесская область
харьков
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В Одессе прохожие перекрыли дорогу в знак протеста против отключения электричества, сообщило издание "Страна.ua".На распространившейся в социальных сетях видеозаписи видно, как люди ходят по пешеходному переходу туда и обратно, мешая движению автомобилей.Накануне представитель областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что 70 процентов жителей региона остались без света.Как сообщил в пятницу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, почти половина энергетической системы страны вышла из строя после ракетных ударов. В свою очередь, министр энергетики Герман Галущенко назвал атаку, совершенную 15 ноября, самой массированной с начала спецоперации.С 10 октября российская армия наносит удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. Президент Украины Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры.
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в мире, владимир зеленский, одесса, одесская область, харьков, вооруженные силы рф, украина, владимир путин, денис шмыгаль
В мире, Владимир Зеленский, Одесса, Одесская область, Харьков, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Путин, Денис Шмыгаль
21:02 18.11.2022 (обновлено: 22:28 18.11.2022)
 
В Одессе перекрыли дорогу в знак протеста против отключения электричества

Жители Одессы перекрыли дорогу в знак протеста против отключения электричества

© AFP 2022 / Оleksandr GimanovОтключение электричества в Одессе
Отключение электричества в Одессе - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AFP 2022 / Оleksandr Gimanov
Отключение электричества в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В Одессе прохожие перекрыли дорогу в знак протеста против отключения электричества, сообщило издание "Страна.ua".
На распространившейся в социальных сетях видеозаписи видно, как люди ходят по пешеходному переходу туда и обратно, мешая движению автомобилей.
Накануне представитель областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что 70 процентов жителей региона остались без света.
Как сообщил в пятницу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, почти половина энергетической системы страны вышла из строя после ракетных ударов. В свою очередь, министр энергетики Герман Галущенко назвал атаку, совершенную 15 ноября, самой массированной с начала спецоперации.
С 10 октября российская армия наносит удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. Президент Украины Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийОдессаОдесская областьХарьковВооруженные силы РФУкраинаВладимир ПутинДенис Шмыгаль
 
 
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