https://ria.ru/20221118/proizvodstvo-1832582646.html

Подмосковные Луховицы нарастят производство самолетов и бронежилетов

Подмосковные Луховицы нарастят производство самолетов и бронежилетов - РИА Новости, 18.11.2022

Подмосковные Луховицы нарастят производство самолетов и бронежилетов

Предприятия в Луховицах в Московской области заключат соглашение на выпуск 19 гражданских самолетов, а также произведут 12 тысяч бронежилетов, сообщила... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T17:57

2022-11-18T17:57

2022-11-18T18:07

технологии

луховицы

московская область (подмосковье)

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ил-114-300

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Предприятия в Луховицах в Московской области заключат соглашение на выпуск 19 гражданских самолетов, а также произведут 12 тысяч бронежилетов, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.По данным пресс-службы, на предприятии "Штурмснаряжение и экипировка" в этом году планируют произвести 12 тысяч бронежилетов, при этом в следующем году планируется выпустить уже 120 тысяч. НПП "КлАСС", который также занимается производством средств индивидуальной бронезащиты, через год собираются выпускать более 90 единиц продукции."На предприятиях в десятки раз увеличивают объем выпускаемой продукции, при этом у них много разработок. Причем таких, которые позволяют обеспечить стопроцентную выживаемость в бою", - сказал Тимохин.

https://ria.ru/20221108/avtobusy-1829944753.html

луховицы

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, луховицы, московская область (подмосковье), объединенная авиастроительная корпорация (оак), ил-114-300