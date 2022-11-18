https://ria.ru/20221118/proizvodstvo-1832582646.html
Подмосковные Луховицы нарастят производство самолетов и бронежилетов
Подмосковные Луховицы нарастят производство самолетов и бронежилетов - РИА Новости, 18.11.2022
Подмосковные Луховицы нарастят производство самолетов и бронежилетов
Предприятия в Луховицах в Московской области заключат соглашение на выпуск 19 гражданских самолетов, а также произведут 12 тысяч бронежилетов, сообщила... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T17:57
2022-11-18T17:57
2022-11-18T18:07
технологии
луховицы
московская область (подмосковье)
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ил-114-300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155790/54/1557905406_0:77:3368:1972_1920x0_80_0_0_e33bcbfbef120402f5b0be7799177202.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Предприятия в Луховицах в Московской области заключат соглашение на выпуск 19 гражданских самолетов, а также произведут 12 тысяч бронежилетов, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.По данным пресс-службы, на предприятии "Штурмснаряжение и экипировка" в этом году планируют произвести 12 тысяч бронежилетов, при этом в следующем году планируется выпустить уже 120 тысяч. НПП "КлАСС", который также занимается производством средств индивидуальной бронезащиты, через год собираются выпускать более 90 единиц продукции."На предприятиях в десятки раз увеличивают объем выпускаемой продукции, при этом у них много разработок. Причем таких, которые позволяют обеспечить стопроцентную выживаемость в бою", - сказал Тимохин.
https://ria.ru/20221108/avtobusy-1829944753.html
луховицы
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155790/54/1557905406_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_a79528a867d68b6714002d8847088a55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, луховицы, московская область (подмосковье), объединенная авиастроительная корпорация (оак), ил-114-300
Технологии, Луховицы, Московская область (Подмосковье), Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ил-114-300
17:57 18.11.2022 (обновлено: 18:07 18.11.2022)
Подмосковные Луховицы нарастят производство самолетов и бронежилетов
Заводы в подмосковных Луховицах произведут 19 самолетов Ил-114-300 и 12 тысяч бронежилетов