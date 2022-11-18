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Подмосковные Луховицы нарастят производство самолетов и бронежилетов - РИА Новости, 18.11.2022
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Подмосковные Луховицы нарастят производство самолетов и бронежилетов
Подмосковные Луховицы нарастят производство самолетов и бронежилетов - РИА Новости, 18.11.2022
Подмосковные Луховицы нарастят производство самолетов и бронежилетов
Предприятия в Луховицах в Московской области заключат соглашение на выпуск 19 гражданских самолетов, а также произведут 12 тысяч бронежилетов, сообщила... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T17:57
2022-11-18T18:07
технологии
луховицы
московская область (подмосковье)
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ил-114-300
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Предприятия в Луховицах в Московской области заключат соглашение на выпуск 19 гражданских самолетов, а также произведут 12 тысяч бронежилетов, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.По данным пресс-службы, на предприятии "Штурмснаряжение и экипировка" в этом году планируют произвести 12 тысяч бронежилетов, при этом в следующем году планируется выпустить уже 120 тысяч. НПП "КлАСС", который также занимается производством средств индивидуальной бронезащиты, через год собираются выпускать более 90 единиц продукции."На предприятиях в десятки раз увеличивают объем выпускаемой продукции, при этом у них много разработок. Причем таких, которые позволяют обеспечить стопроцентную выживаемость в бою", - сказал Тимохин.
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луховицы
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технологии, луховицы, московская область (подмосковье), объединенная авиастроительная корпорация (оак), ил-114-300
Технологии, Луховицы, Московская область (Подмосковье), Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ил-114-300
17:57 18.11.2022 (обновлено: 18:07 18.11.2022)
 
Подмосковные Луховицы нарастят производство самолетов и бронежилетов

Заводы в подмосковных Луховицах произведут 19 самолетов Ил-114-300 и 12 тысяч бронежилетов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкРабочий в цехе окончательной сборки самолетов на заводе имени Гагарина
Рабочий в цехе окончательной сборки самолетов на заводе имени Гагарина - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Рабочий в цехе окончательной сборки самолетов на заводе имени Гагарина. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Предприятия в Луховицах в Московской области заключат соглашение на выпуск 19 гражданских самолетов, а также произведут 12 тысяч бронежилетов, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Филиал ПАО "ОАК" - ЛАЗ им. П.А. Воронина планирует заключить соглашение на производство новых 19 турбовинтовых гражданских самолетов Ил-114-300 в ближайшие три-четыре года", - приводятся в сообщении слова главы городского округа Луховицы Сергея Тимохина.
По данным пресс-службы, на предприятии "Штурмснаряжение и экипировка" в этом году планируют произвести 12 тысяч бронежилетов, при этом в следующем году планируется выпустить уже 120 тысяч. НПП "КлАСС", который также занимается производством средств индивидуальной бронезащиты, через год собираются выпускать более 90 единиц продукции.
"На предприятиях в десятки раз увеличивают объем выпускаемой продукции, при этом у них много разработок. Причем таких, которые позволяют обеспечить стопроцентную выживаемость в бою", - сказал Тимохин.
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ТехнологииЛуховицыМосковская область (Подмосковье)Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Ил-114-300
 
 
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