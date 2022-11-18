https://ria.ru/20221118/programma-1832251600.html

В России запущена первая программа "выращивания" МСП-поставщиков

В России запущена первая программа "выращивания" МСП-поставщиков - РИА Новости, 18.11.2022

В России запущена первая программа "выращивания" МСП-поставщиков

Первую в России программу "выращивания" МСП-поставщиков для госкомпаний инициировала компания "Автодор-Платные Дороги", сообщает пресс-служба Корпорации МСП... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T10:00

2022-11-18T10:00

2022-11-18T10:00

корпорация мсп

россия

александр исаевич

экономика

технологии

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Первую в России программу "выращивания" МСП-поставщиков для госкомпаний инициировала компания "Автодор-Платные Дороги", сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП), выступающей оператором программы.Приоритетным направлением для "выращивания" станет создание на базе МСП-компаний производств, которые в дальнейшем смогут поставлять оборудование и программное обеспечение для интеллектуальных транспортных систем. В первую очередь, речь идет о технологии DSRC (беспроводная связь ближнего радиуса действия между автомобилями и объектами транспортной инфраструктуры). Ее использование повышает транспортную безопасность, экономичность, комфорт поездок и перевозок по платным трассам и участкам дорог, говорится в сообщении.В рамках программы "выращивания" для каждой МСП-компании будет создана индивидуальная карта развития. В нее могут включаться меры поддержки в виде авансирования и инвестиционного кредитования, правовой, методической и информационной поддержки. Возможно также заключение офсетных договоров с поставщиками и использование мер поддержки от Корпорации МСП.Принять участие в программе могут представители малого и среднего бизнеса, которые соответствуют требованиям 209-ФЗ (регулирует отношения госорганов и субъектов МСП) по научно-техническому уровню, наличию специалистов и их квалификации. Для участия в отборе на "выращивание" предпринимателям необходимо с 14 по 19 декабря 2022 года направить заявку на Цифровой платформе МСП.РФ. По итогам отборочных процедур будут названы предприятия, которые станут участниками "выращивания" от компании "Автодор-Платные Дороги".По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, сейчас идет работа с другими заказчиками с госучастием по запуску аналогичных программ.Изменения в законодательство, давшие старт программе "выращивания" МСП-поставщиков, вступили в силу 12 ноября. Согласно им, заказчики - компании с госучастием могут оказывать финансовую, правовую, методическую и иную поддержку малым и средним предприятиям для их развития. Также малому и среднему бизнесу в рамках программ "выращивания" предоставлена возможность заключать долгосрочные офсетные договоры в рамках 223-ФЗ (закон о закупках госкомпаний).

https://ria.ru/20221112/biznes-1830972472.html

https://ria.ru/20221027/kmsp-1827096947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, россия, александр исаевич, экономика, технологии, новости компаний - экономика