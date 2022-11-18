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ЦБ повысил прогноз профицита ликвидности банков России на конец года
ЦБ повысил прогноз профицита ликвидности банков России на конец года - РИА Новости, 18.11.2022
ЦБ повысил прогноз профицита ликвидности банков России на конец года
Банк России повысил прогноз структурного профицита ликвидности банков на конец 2022 года на 0,1 триллиона рублей, теперь ожидает его на уровне 3,3-3,9 триллиона РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T18:49
2022-11-18T18:49
2022-11-18T18:49
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Банк России повысил прогноз структурного профицита ликвидности банков на конец 2022 года на 0,1 триллиона рублей, теперь ожидает его на уровне 3,3-3,9 триллиона рублей, говорится в материалах регулятора."Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2022 года увеличен на 0,1 триллиона рублей и оценивается в диапазоне от 3,3 до 3,9 триллиона рублей", - сказано в документе.ЦБ объясняет изменение прогноза увеличением ожиданий по притоку средств в банки за счет бюджетных и прочих операций на один триллион рублей. Одновременно регулятор повысил прогноз прироста наличных денег в обращении в текущем году - на 0,9 триллиона рублей, до 1,4-1,6 триллиона рублей.
https://ria.ru/20221117/sbp-1832285771.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ повысил прогноз профицита ликвидности банков России на конец года
ЦБ повысил прогноз профицита ликвидности банков России до 3,3-3,9 триллионов рублей
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Банк России повысил прогноз структурного профицита ликвидности банков на конец 2022 года на 0,1 триллиона рублей, теперь ожидает его на уровне 3,3-3,9 триллиона рублей, говорится в материалах регулятора.
"Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2022 года увеличен на 0,1 триллиона рублей и оценивается в диапазоне от 3,3 до 3,9 триллиона рублей", - сказано в документе.
ЦБ объясняет изменение прогноза увеличением ожиданий по притоку средств в банки за счет бюджетных и прочих операций на один триллион рублей. Одновременно регулятор повысил прогноз прироста наличных денег в обращении в текущем году - на 0,9 триллиона рублей, до 1,4-1,6 триллиона рублей.