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ЦБ повысил прогноз профицита ликвидности банков России на конец года - РИА Новости, 18.11.2022
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ЦБ повысил прогноз профицита ликвидности банков России на конец года
ЦБ повысил прогноз профицита ликвидности банков России на конец года - РИА Новости, 18.11.2022
ЦБ повысил прогноз профицита ликвидности банков России на конец года
Банк России повысил прогноз структурного профицита ликвидности банков на конец 2022 года на 0,1 триллиона рублей, теперь ожидает его на уровне 3,3-3,9 триллиона РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T18:49
2022-11-18T18:49
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Банк России повысил прогноз структурного профицита ликвидности банков на конец 2022 года на 0,1 триллиона рублей, теперь ожидает его на уровне 3,3-3,9 триллиона рублей, говорится в материалах регулятора."Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2022 года увеличен на 0,1 триллиона рублей и оценивается в диапазоне от 3,3 до 3,9 триллиона рублей", - сказано в документе.ЦБ объясняет изменение прогноза увеличением ожиданий по притоку средств в банки за счет бюджетных и прочих операций на один триллион рублей. Одновременно регулятор повысил прогноз прироста наличных денег в обращении в текущем году - на 0,9 триллиона рублей, до 1,4-1,6 триллиона рублей.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
18:49 18.11.2022
 
ЦБ повысил прогноз профицита ликвидности банков России на конец года

ЦБ повысил прогноз профицита ликвидности банков России до 3,3-3,9 триллионов рублей

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Банк России повысил прогноз структурного профицита ликвидности банков на конец 2022 года на 0,1 триллиона рублей, теперь ожидает его на уровне 3,3-3,9 триллиона рублей, говорится в материалах регулятора.
"Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2022 года увеличен на 0,1 триллиона рублей и оценивается в диапазоне от 3,3 до 3,9 триллиона рублей", - сказано в документе.
ЦБ объясняет изменение прогноза увеличением ожиданий по притоку средств в банки за счет бюджетных и прочих операций на один триллион рублей. Одновременно регулятор повысил прогноз прироста наличных денег в обращении в текущем году - на 0,9 триллиона рублей, до 1,4-1,6 триллиона рублей.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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