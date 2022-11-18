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Пробки в Москве достигли девяти баллов - РИА Новости, 18.11.2022
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Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве достигли девяти баллов - РИА Новости, 18.11.2022
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве в пятницу вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T17:46
2022-11-18T18:05
москва
яндекс.пробки
общество
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пробки в Москве в пятницу вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках встало Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения на северо-востоке и юге.Серьезные затруднения наблюдаются на Кремлевской, Болотной и Кадашёвской набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Никитского до Гоголевского бульвара, а также на Тверском и Яузском бульварах, на улицах Петровка, Большая Полянка, Тверская, Большая Дмитровка.Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на юге и северо-востоке. Отдельные трудности есть и на МКАД на северо-западе, юге и юго-востоке.Столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале отметил, что в городе местами идет снег, видимость ограничена, а низкие скорости и мелкие ДТП осложняют движение. Для поездок по городу москвичам рекомендуют пользоваться городским транспортом, он работает штатно."Движение станет свободней после 20 часов. Просим автомобилистов быть внимательными и осторожными на дороге, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений", - добавили в сообщении.
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москва, яндекс.пробки, общество, россия
Москва, Яндекс.Пробки, Общество, Россия
17:46 18.11.2022 (обновлено: 18:05 18.11.2022)
 
Пробки в Москве достигли девяти баллов

Сервис "Яндекс.пробки": автомобильное движение в Москве достигло девяти баллов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПробки в Москве
Пробки в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пробки в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пробки в Москве в пятницу вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".
Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках встало Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения на северо-востоке и юге.
Серьезные затруднения наблюдаются на Кремлевской, Болотной и Кадашёвской набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Никитского до Гоголевского бульвара, а также на Тверском и Яузском бульварах, на улицах Петровка, Большая Полянка, Тверская, Большая Дмитровка.
Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на юге и северо-востоке. Отдельные трудности есть и на МКАД на северо-западе, юге и юго-востоке.
Столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале отметил, что в городе местами идет снег, видимость ограничена, а низкие скорости и мелкие ДТП осложняют движение. Для поездок по городу москвичам рекомендуют пользоваться городским транспортом, он работает штатно.
"Движение станет свободней после 20 часов. Просим автомобилистов быть внимательными и осторожными на дороге, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений", - добавили в сообщении.
Пробки в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 17:06
Пробки в Москве достигли девяти баллов
 
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