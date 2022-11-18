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Избившему Прилучного калининградцу назначили исправительные работы - РИА Новости, 18.11.2022
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https://ria.ru/20221118/priluchnyy-1832583450.html
Избившему Прилучного калининградцу назначили исправительные работы
Избившему Прилучного калининградцу назначили исправительные работы - РИА Новости, 18.11.2022
Избившему Прилучного калининградцу назначили исправительные работы
Владельца калининградского клуба "Завод" Владимира Семенова признали виновным в избиении актера Павла Прилучного, сообщил областной суд в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T17:59
2022-11-18T23:00
шоубиз
происшествия
павел прилучный
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КАЛИНИНГРАД, 18 ноя — РИА Новости. Владельца калининградского клуба "Завод" Владимира Семенова признали виновным в избиении актера Павла Прилучного, сообщил областной суд в своем Telegram-канале.Прокурор запрашивал для Семенова три года колонии общего режима.По версии следствия, инцидент произошел 21 ноября 2020 года на втором этаже ночного клуба "Завод". Осужденный нанес Прилучному, который был в городе на съемках, "не менее двух ударов руками и ногами по голове". Актер получил серьезную черепно-мозговую травму с переломом костей и попал в больницу. Кроме того, он написал заявление в полицию об избиении. Судебный процесс по уголовному делу начался 25 января. После первых судебных заседаний у обвиняемого случился инфаркт. Месяц назад сам актер посетил Калининград чтобы дать показания.
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происшествия, павел прилучный
Шоубиз, Происшествия, Павел Прилучный
17:59 18.11.2022 (обновлено: 23:00 18.11.2022)
 
Избившему Прилучного калининградцу назначили исправительные работы

Избившему Прилучного калининградцу назначили исправительные работы на год и пять месяцев

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПавел Прилучный
Павел Прилучный - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Павел Прилучный. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 18 ноя — РИА Новости. Владельца калининградского клуба "Завод" Владимира Семенова признали виновным в избиении актера Павла Прилучного, сообщил областной суд в своем Telegram-канале.

"Приговором суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 118 УК России ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"), на основании которой ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на год и пять месяцев с удержанием 15 процентов заработной платы в доход государства", — информирует суд.

Прокурор запрашивал для Семенова три года колонии общего режима.
По версии следствия, инцидент произошел 21 ноября 2020 года на втором этаже ночного клуба "Завод". Осужденный нанес Прилучному, который был в городе на съемках, "не менее двух ударов руками и ногами по голове". Актер получил серьезную черепно-мозговую травму с переломом костей и попал в больницу. Кроме того, он написал заявление в полицию об избиении.
Судебный процесс по уголовному делу начался 25 января. После первых судебных заседаний у обвиняемого случился инфаркт. Месяц назад сам актер посетил Калининград чтобы дать показания.
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