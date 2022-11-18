https://ria.ru/20221118/priluchnyy-1832583450.html

Избившему Прилучного калининградцу назначили исправительные работы

Избившему Прилучного калининградцу назначили исправительные работы - РИА Новости, 18.11.2022

Избившему Прилучного калининградцу назначили исправительные работы

Владельца калининградского клуба "Завод" Владимира Семенова признали виновным в избиении актера Павла Прилучного, сообщил областной суд в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T17:59

2022-11-18T17:59

2022-11-18T23:00

шоубиз

происшествия

павел прилучный

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КАЛИНИНГРАД, 18 ноя — РИА Новости. Владельца калининградского клуба "Завод" Владимира Семенова признали виновным в избиении актера Павла Прилучного, сообщил областной суд в своем Telegram-канале.Прокурор запрашивал для Семенова три года колонии общего режима.По версии следствия, инцидент произошел 21 ноября 2020 года на втором этаже ночного клуба "Завод". Осужденный нанес Прилучному, который был в городе на съемках, "не менее двух ударов руками и ногами по голове". Актер получил серьезную черепно-мозговую травму с переломом костей и попал в больницу. Кроме того, он написал заявление в полицию об избиении. Судебный процесс по уголовному делу начался 25 января. После первых судебных заседаний у обвиняемого случился инфаркт. Месяц назад сам актер посетил Калининград чтобы дать показания.

https://ria.ru/20221013/priluchnyy-1823662172.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

происшествия, павел прилучный