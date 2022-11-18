https://ria.ru/20221118/premiya-1832433612.html

Боливия впервые приняла участие в детской премии Росприроднадзора

Боливия впервые приняла участие в детской премии Росприроднадзора - РИА Новости, 18.11.2022

Боливия впервые приняла участие в детской премии Росприроднадзора

Боливия в этом году присоединилась к странам Латинской Америки, принимающим активное участие в Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого",... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T12:26

2022-11-18T12:26

2022-11-18T12:26

боливия

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

экология

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Боливия в этом году присоединилась к странам Латинской Америки, принимающим активное участие в Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", сообщает пресс-служба Росприроднадзора по итогам встречи главы ведомства Светланы Радионовой с послом Боливии в России Марией Луисой Рамос Урсагасте."Школьник из города Ла-Пас десятилетний Уго Андрес Саабедра Торрес посвятил свою работу озеру Титикака. Это самое большое озеро в Южной Америке по запасам пресной воды и второе по площади поверхности. Его часто называют высочайшим в мире судоходным озером. Свою работу школьник сделал в номинации "Экомир" и "Экофокус". Приглашаем детей Боливии и дальше принимать активное участие в премии", – отметила Радионова на встрече.Детская премия "Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором в марте прошлого года. С момента старта второго сезона на проект поступило более тысячи работ от ребят из 33 стран мира - в три раза больше по сравнению с 2021 годом.Как сообщила Радионова, премия направлена на то, чтобы привить экологические привычки детям и подросткам. Есть в премии возможность заявить о своём видении способов решения проблем экологии, например, через номинацию "ESG-поколение", которая стала очень востребованной, или "Экопроект", где дети создают приборы, помогающие очистить воздух или воду.В премии участвуют дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет, подававшие заявки на сайт. Творческие работы принимались в девяти номинациях: "Экосемья", "Экошкола", "Экомир", "Экопроект", "Экоблогер", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм", "ESG-поколение". Жюри премии возглавляет вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

https://ria.ru/20220927/baykal-1819715671.html

боливия

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Артем Смирнов

боливия, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), экология