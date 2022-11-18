День рождения Деда Мороза
18 ноября в России отмечается день рождения Деда Мороза. День рождения Деда Мороза празднуется на его родине в Великом Устюге (Вологодская область) с 2005 года. Идея отмечать этот праздник именно 18 ноября принадлежит детям. По их мнению, именно с этого дня в Вологодской области наступает настоящая зима.
Сколько лет зимнему кудеснику, точно не знает никто, но известно, что за последние две тысячи лет Дед Мороз не раз представал в разных образах: сначала в облике восточнославянского духа холода Трескуна, затем как персонаж старинных сказок Морозко, в более поздних версиях – Мороз Иванович, Мороз Елкич.
Приходить в дом с подарками дедушка стал с началом празднования Нового года на Руси. Раньше он дарил подарки послушным и умным детям, а озорников колотил палкой. Со временем Дед Мороз заменил палку волшебным посохом, который помогает ему отогревать все живое в лютые морозы и зажигать новогодние елки. Одаривать ребятишек подарками дедушке помогает внучка – Снегурочка.
На страницах книг Дед Мороз впервые появился в 1840 году, когда были опубликованы "Детские сказки дедушки Иринея" Владимира Одоевского; тогда зимний кудесник был назван Морозом Ивановичем.
В 1920-е годы, после Октябрьской революции, Россия вступила на путь борьбы с "религиозными предрассудками". С 1929 года были отменены все церковные праздники, рождественский выходной день стал рабочим, а Дед Мороз стал "продуктом антинародной деятельности капиталистов" и "религиозным хламом". Новый год вновь стал отмечаться лишь в 1936 году.
В 1937 году Дед Мороз впервые появился перед советскими детьми вместе со своей внучкой Снегурочкой на празднике елки в московском Доме Союзов.
Дед Мороз предпочитает носить длинную красную шубу, расшитую серебром, штаны, шапку, отороченную лебяжьим пухом, и украшенные узором варежки. На костюм для главного новогоднего волшебника уходит примерно четыре метра материи, пять-шесть метров тесьмы, 300-400 штук стразов, 1,5 метра меха. Настоящий Дед Мороз должен быть обладателем длинной, серебристой бороды, которая символизирует могущество, счастье, благополучие и богатство. В последнее время в костюме Деда Мороза появились новые элементы отделки: вышивка золотыми нитками, украшения стеклянных "алмазов" и "самоцветов". Современный Дед Мороз для большего комфорта может закрыть шею белым шарфом.
Главный российский Дед Мороз много путешествует по стране. За свою долгую жизнь ему пришлось испробовать самые разнообразные виды транспорта: от саней до вертолета. Однако предпочтение зимний волшебник отдает все же белой тройке лошадей и лыжам.
В Вологодской области с 1998 года реализуется проект "Великий Устюг – родина Деда Мороза". В 2002 году в 12 километрах от Великого Устюга создан культурно-развлекательный комплекс "Вотчина Деда Мороза". Здесь расположены Дом Деда Мороза, Тропа сказок, Зимний сад, зоосад, пасека, Почта Деда Мороза, ледник, кузница, столярная мастерская. В городе Великом Устюге находится Городская резиденция Деда Мороза и Дом моды Деда Мороза.
На День рождения Деда Мороза в Великий Устюг ежегодно приезжают сказочные персонажи из разных стран и регионов России. За это время в гостях у Деда Мороза побывали Хранитель Холода из Якутии Чысхаанан, Ямал Ири из Салехарда, Вайнахтсман из города Целле (Германия), Микулаш из Словакии, Спридитис (Мальчик-с-пальчик), Месяц, Солнце и Богатырь Лачплесис из Латвии, Аяз Ата из Киргизии, Берендей из Переславля-Залесского, Лель из Тихвина, Снеговик из Архангельска, Тольяттинская Снегурочка с Морозцами, Баба Яга из Ярославской области, Кировская Кикимора, представители Вологодской земли – Золотая Рыбка, Купец, Солевар, Пчелка, Снегурочка из Костромы и другие персонажи.
Дети с начала ноября отправляют видеопоздравления в адрес Деда Мороза, также ему традиционно приходят письма с пожеланиями на Новый год, в том числе и от взрослых россиян.
День рождения Деда Мороза всегда проходит весело и празднично – гости участвуют во множестве конкурсов и соревнований. Праздничные мероприятия проходят не только в вотчине Деда Мороза, но и в Великом Устюге. В этот день на главной площади Великого Устюга Деда Мороз зажигает первую новогоднюю елку страны. После Дня Рождения Дед Мороз начинает свое новогоднее путешествие по стране.
В 2022 году гостей Вотчины Деда Мороза ждет праздничная программа, включающая театрализованный мюзикл "Снежная королева", встречу со сказочными героями, сказочную фотосессию "Селфи со сказкой", шоу-сказку "Дед Мороз. Сказка на льду", а также зажжение огней на главной елке России.
День рождения Деда Мороза также отпразднуют в московской усадьбе зимнего волшебника, которая расположена на территории музея-заповедника "Кузьминки-Люблино". Гостей ждут выступления музыкантов и танцевальных коллективов, театральные представления, интерактивная зона со сказочными персонажами, выступление барабанщиков и световое шоу.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников