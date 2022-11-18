https://ria.ru/20221118/prazdnik-1831855527.html

День рождения Деда Мороза

День рождения Деда Мороза - РИА Новости, 18.11.2022

День рождения Деда Мороза

18 ноября в России отмечается день рождения Деда Мороза. День рождения Деда Мороза празднуется на его родине в Великом Устюге (Вологодская область) с 2005 года. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T04:30

2022-11-18T04:30

2022-11-18T04:30

справки

дед мороз

россия

великий устюг

новый год

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18 ноября в России отмечается день рождения Деда Мороза. День рождения Деда Мороза празднуется на его родине в Великом Устюге (Вологодская область) с 2005 года. Идея отмечать этот праздник именно 18 ноября принадлежит детям. По их мнению, именно с этого дня в Вологодской области наступает настоящая зима. Сколько лет зимнему кудеснику, точно не знает никто, но известно, что за последние две тысячи лет Дед Мороз не раз представал в разных образах: сначала в облике восточнославянского духа холода Трескуна, затем как персонаж старинных сказок Морозко, в более поздних версиях – Мороз Иванович, Мороз Елкич.Приходить в дом с подарками дедушка стал с началом празднования Нового года на Руси. Раньше он дарил подарки послушным и умным детям, а озорников колотил палкой. Со временем Дед Мороз заменил палку волшебным посохом, который помогает ему отогревать все живое в лютые морозы и зажигать новогодние елки. Одаривать ребятишек подарками дедушке помогает внучка – Снегурочка. На страницах книг Дед Мороз впервые появился в 1840 году, когда были опубликованы "Детские сказки дедушки Иринея" Владимира Одоевского; тогда зимний кудесник был назван Морозом Ивановичем. В 1920-е годы, после Октябрьской революции, Россия вступила на путь борьбы с "религиозными предрассудками". С 1929 года были отменены все церковные праздники, рождественский выходной день стал рабочим, а Дед Мороз стал "продуктом антинародной деятельности капиталистов" и "религиозным хламом". Новый год вновь стал отмечаться лишь в 1936 году.В 1937 году Дед Мороз впервые появился перед советскими детьми вместе со своей внучкой Снегурочкой на празднике елки в московском Доме Союзов. Дед Мороз предпочитает носить длинную красную шубу, расшитую серебром, штаны, шапку, отороченную лебяжьим пухом, и украшенные узором варежки. На костюм для главного новогоднего волшебника уходит примерно четыре метра материи, пять-шесть метров тесьмы, 300-400 штук стразов, 1,5 метра меха. Настоящий Дед Мороз должен быть обладателем длинной, серебристой бороды, которая символизирует могущество, счастье, благополучие и богатство. В последнее время в костюме Деда Мороза появились новые элементы отделки: вышивка золотыми нитками, украшения стеклянных "алмазов" и "самоцветов". Современный Дед Мороз для большего комфорта может закрыть шею белым шарфом. Главный российский Дед Мороз много путешествует по стране. За свою долгую жизнь ему пришлось испробовать самые разнообразные виды транспорта: от саней до вертолета. Однако предпочтение зимний волшебник отдает все же белой тройке лошадей и лыжам.В Вологодской области с 1998 года реализуется проект "Великий Устюг – родина Деда Мороза". В 2002 году в 12 километрах от Великого Устюга создан культурно-развлекательный комплекс "Вотчина Деда Мороза". Здесь расположены Дом Деда Мороза, Тропа сказок, Зимний сад, зоосад, пасека, Почта Деда Мороза, ледник, кузница, столярная мастерская. В городе Великом Устюге находится Городская резиденция Деда Мороза и Дом моды Деда Мороза.На День рождения Деда Мороза в Великий Устюг ежегодно приезжают сказочные персонажи из разных стран и регионов России. За это время в гостях у Деда Мороза побывали Хранитель Холода из Якутии Чысхаанан, Ямал Ири из Салехарда, Вайнахтсман из города Целле (Германия), Микулаш из Словакии, Спридитис (Мальчик-с-пальчик), Месяц, Солнце и Богатырь Лачплесис из Латвии, Аяз Ата из Киргизии, Берендей из Переславля-Залесского, Лель из Тихвина, Снеговик из Архангельска, Тольяттинская Снегурочка с Морозцами, Баба Яга из Ярославской области, Кировская Кикимора, представители Вологодской земли – Золотая Рыбка, Купец, Солевар, Пчелка, Снегурочка из Костромы и другие персонажи. Дети с начала ноября отправляют видеопоздравления в адрес Деда Мороза, также ему традиционно приходят письма с пожеланиями на Новый год, в том числе и от взрослых россиян. День рождения Деда Мороза всегда проходит весело и празднично – гости участвуют во множестве конкурсов и соревнований. Праздничные мероприятия проходят не только в вотчине Деда Мороза, но и в Великом Устюге. В этот день на главной площади Великого Устюга Деда Мороз зажигает первую новогоднюю елку страны. После Дня Рождения Дед Мороз начинает свое новогоднее путешествие по стране.В 2022 году гостей Вотчины Деда Мороза ждет праздничная программа, включающая театрализованный мюзикл "Снежная королева", встречу со сказочными героями, сказочную фотосессию "Селфи со сказкой", шоу-сказку "Дед Мороз. Сказка на льду", а также зажжение огней на главной елке России. День рождения Деда Мороза также отпразднуют в московской усадьбе зимнего волшебника, которая расположена на территории музея-заповедника "Кузьминки-Люблино". Гостей ждут выступления музыкантов и танцевальных коллективов, театральные представления, интерактивная зона со сказочными персонажами, выступление барабанщиков и световое шоу.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

великий устюг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, дед мороз, россия, великий устюг, новый год