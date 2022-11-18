https://ria.ru/20221118/potok-1832527873.html

Россия скоро узнает виновных в теракте на "Северных потоках", заявили в ГД

Россия скоро узнает виновных в теракте на "Северных потоках", заявили в ГД - РИА Новости, 18.11.2022

Россия скоро узнает виновных в теракте на "Северных потоках", заявили в ГД

Данные европейских стран по терактам на "Северных потоках" практически подтверждают версию России, что позволяет говорить о том, что РФ скоро узнает, кто стоит... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T16:04

2022-11-18T16:04

2022-11-18T16:04

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Данные европейских стран по терактам на "Северных потоках" практически подтверждают версию России, что позволяет говорить о том, что РФ скоро узнает, кто стоит за произошедшим, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев."Данные Швеции, Германии и Дании говорят о том, что они практически согласны с версией России и непосредственно (президента РФ Владимира Путина), что инцидент на "Северных потоках" является актом международного терроризма. Это приближает нас к тому, что в среднесрочной перспективе мы будем знать о том, кто стоит за этим актом, какие именно спецслужбы организовали взрывы этих двух потоков", - заявил политик.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке " и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20221118/rassledovanie-1832490696.html

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цены на нефть, владимир путин, адальби шхагошев, алексей миллер, россия, швеция, германия, генеральная прокуратура рф, госдума рф, газпром