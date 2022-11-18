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Россия скоро узнает виновных в теракте на "Северных потоках", заявили в ГД - РИА Новости, 18.11.2022
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Россия скоро узнает виновных в теракте на "Северных потоках", заявили в ГД
Россия скоро узнает виновных в теракте на "Северных потоках", заявили в ГД - РИА Новости, 18.11.2022
Россия скоро узнает виновных в теракте на "Северных потоках", заявили в ГД
Данные европейских стран по терактам на "Северных потоках" практически подтверждают версию России, что позволяет говорить о том, что РФ скоро узнает, кто стоит... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T16:04
2022-11-18T16:04
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Данные европейских стран по терактам на "Северных потоках" практически подтверждают версию России, что позволяет говорить о том, что РФ скоро узнает, кто стоит за произошедшим, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев."Данные Швеции, Германии и Дании говорят о том, что они практически согласны с версией России и непосредственно (президента РФ Владимира Путина), что инцидент на "Северных потоках" является актом международного терроризма. Это приближает нас к тому, что в среднесрочной перспективе мы будем знать о том, кто стоит за этим актом, какие именно спецслужбы организовали взрывы этих двух потоков", - заявил политик.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке " и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
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цены на нефть, владимир путин, адальби шхагошев, алексей миллер, россия, швеция, германия, генеральная прокуратура рф, госдума рф, газпром
Цены на нефть, Владимир Путин, Адальби Шхагошев, Алексей Миллер, Россия, Швеция, Германия, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ, Газпром
16:04 18.11.2022
 
Россия скоро узнает виновных в теракте на "Северных потоках", заявили в ГД

Депутат Шхагошев заявил, что Россия скоро узнает виновных в теракте на "Северных потоках"

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Данные европейских стран по терактам на "Северных потоках" практически подтверждают версию России, что позволяет говорить о том, что РФ скоро узнает, кто стоит за произошедшим, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
"Данные Швеции, Германии и Дании говорят о том, что они практически согласны с версией России и непосредственно (президента РФ Владимира Путина), что инцидент на "Северных потоках" является актом международного терроризма. Это приближает нас к тому, что в среднесрочной перспективе мы будем знать о том, кто стоит за этим актом, какие именно спецслужбы организовали взрывы этих двух потоков", - заявил политик.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке " и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 14:36
В ЕК заявили, что осведомлены о докладе Швеции по ЧП на "Северных потоках"
 
Цены на нефтьВладимир ПутинАдальби ШхагошевАлексей МиллерРоссияШвецияГерманияГенеральная прокуратура РФГосдума РФГазпром
 
 
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