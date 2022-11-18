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В парламенте Ирландии призвали выслать лиц, связанных с посольством России - РИА Новости, 18.11.2022
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В парламенте Ирландии призвали выслать лиц, связанных с посольством России
В парламенте Ирландии призвали выслать лиц, связанных с посольством России - РИА Новости, 18.11.2022
В парламенте Ирландии призвали выслать лиц, связанных с посольством России
Комитет парламента Ирландии по международным отношениям и обороне призвал выслать из страны должностных лиц, связанных с посольством России, на фоне санкций... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T17:13
2022-11-18T17:13
в мире
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Комитет парламента Ирландии по международным отношениям и обороне призвал выслать из страны должностных лиц, связанных с посольством России, на фоне санкций Москвы в отношении ирландских чиновников.В четверг в связи с введенными Москвой санкциями глава МИД Ирландии вызвал в министерство посла России в стране Юрия Филатова. По сообщению МИД, дипломату был выражен протест в связи с решением запретить гражданам Ирландии въезд в Россию."В свете заявленных санкций в отношении ирландских министров, членов парламента и других чиновников Совместный комитет (палат парламента) призывает к высылке из юрисдикции ряда должностных лиц и сотрудников, связанных сейчас с посольством России в Ирландии. Штат сотрудников посольства России в Ирландии должен соответствовать штату посольства Ирландии в Москве", - говорится в заявлении на сайте комитета.Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия внесла в санкционный список 52 представителя руководства и политических деятелей Ирландии в ответ на антироссийский курс правительства страны. В список ирландских граждан, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию, включены, в частности, премьер-министр Михол Мартин, его заместитель Лео Варадкар, председатель Дойла (нижней палаты парламента) Шон О'Форил, министр иностранных дел и министр обороны Саймон Ковени, министр юстиции Хелен Макинти, министр финансов Паскаль Донохью, а также ряд сенаторов и депутатов нижней палаты парламента.
https://ria.ru/20221004/yaponiya-1821311386.html
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в мире, лео варадкар, саймон ковени, ирландия, россия, москва
В мире, Лео Варадкар, Саймон Ковени, Ирландия, Россия, Москва
17:13 18.11.2022
 
В парламенте Ирландии призвали выслать лиц, связанных с посольством России

Комитет парламента Ирландии призвал выслать из страны лиц, связанных с посольством России

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкДублин, Ирландия
Дублин, Ирландия - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Дублин, Ирландия. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Комитет парламента Ирландии по международным отношениям и обороне призвал выслать из страны должностных лиц, связанных с посольством России, на фоне санкций Москвы в отношении ирландских чиновников.
В четверг в связи с введенными Москвой санкциями глава МИД Ирландии вызвал в министерство посла России в стране Юрия Филатова. По сообщению МИД, дипломату был выражен протест в связи с решением запретить гражданам Ирландии въезд в Россию.
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"В свете заявленных санкций в отношении ирландских министров, членов парламента и других чиновников Совместный комитет (палат парламента) призывает к высылке из юрисдикции ряда должностных лиц и сотрудников, связанных сейчас с посольством России в Ирландии. Штат сотрудников посольства России в Ирландии должен соответствовать штату посольства Ирландии в Москве", - говорится в заявлении на сайте комитета.
Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия внесла в санкционный список 52 представителя руководства и политических деятелей Ирландии в ответ на антироссийский курс правительства страны. В список ирландских граждан, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию, включены, в частности, премьер-министр Михол Мартин, его заместитель Лео Варадкар, председатель Дойла (нижней палаты парламента) Шон О'Форил, министр иностранных дел и министр обороны Саймон Ковени, министр юстиции Хелен Макинти, министр финансов Паскаль Донохью, а также ряд сенаторов и депутатов нижней палаты парламента.
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