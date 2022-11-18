https://ria.ru/20221118/posol-1832417617.html

Клименко назначили послом России в Испании

Клименко назначили послом России в Испании - РИА Новости, 18.11.2022

Клименко назначили послом России в Испании

Президент России Владимир Путин назначил Юрия Клименко чрезвычайным и полномочным послом РФ в Королевстве Испания и в Княжестве Андорре, соответствующие... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T11:38

2022-11-18T11:38

2022-11-18T11:57

россия

испания

юрий клименко

в мире

владимир путин

андорра

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Юрия Клименко чрезвычайным и полномочным послом РФ в Королевстве Испания и в Княжестве Андорре, соответствующие документы опубликованы на интернет-портале правовой информации."Назначить Клименко Юрия Николаевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Королевстве Испания", - сообщается в документе. В аналогичном документе президент назначил его послом РФ в Княжестве Андорра.Другим указом Путин освободил Юрия Корчагина от должности посла РФ в Испании и Андорре, а также от обязанностей постоянного представителя РФ при Всемирной туристической организации в Мадриде.

https://ria.ru/20221115/ukraina-1831714827.html

россия

испания

андорра

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

россия, испания, юрий клименко, в мире, владимир путин, андорра