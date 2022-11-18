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Клименко назначили послом России в Испании - РИА Новости, 18.11.2022
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Клименко назначили послом России в Испании
Клименко назначили послом России в Испании - РИА Новости, 18.11.2022
Клименко назначили послом России в Испании
Президент России Владимир Путин назначил Юрия Клименко чрезвычайным и полномочным послом РФ в Королевстве Испания и в Княжестве Андорре, соответствующие... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T11:38
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россия
испания
юрий клименко
в мире
владимир путин
андорра
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Юрия Клименко чрезвычайным и полномочным послом РФ в Королевстве Испания и в Княжестве Андорре, соответствующие документы опубликованы на интернет-портале правовой информации."Назначить Клименко Юрия Николаевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Королевстве Испания", - сообщается в документе. В аналогичном документе президент назначил его послом РФ в Княжестве Андорра.Другим указом Путин освободил Юрия Корчагина от должности посла РФ в Испании и Андорре, а также от обязанностей постоянного представителя РФ при Всемирной туристической организации в Мадриде.
https://ria.ru/20221115/ukraina-1831714827.html
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россия, испания, юрий клименко, в мире, владимир путин, андорра
Россия, Испания, Юрий Клименко, В мире, Владимир Путин, Андорра
11:38 18.11.2022 (обновлено: 11:57 18.11.2022)
 
Клименко назначили послом России в Испании

Президент Путин назначил Клименко новым послом России в Испании и Княжестве Андорре

© РИА Новости / Елена Шестернина / Перейти в медиабанкПосольство Российской Федерации в Мадриде
Посольство Российской Федерации в Мадриде - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Елена Шестернина
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Посольство Российской Федерации в Мадриде. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Юрия Клименко чрезвычайным и полномочным послом РФ в Королевстве Испания и в Княжестве Андорре, соответствующие документы опубликованы на интернет-портале правовой информации.
"Назначить Клименко Юрия Николаевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Королевстве Испания", - сообщается в документе. В аналогичном документе президент назначил его послом РФ в Княжестве Андорра.
Другим указом Путин освободил Юрия Корчагина от должности посла РФ в Испании и Андорре, а также от обязанностей постоянного представителя РФ при Всемирной туристической организации в Мадриде.
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РоссияИспанияЮрий КлименкоВ миреВладимир ПутинАндорра
 
 
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