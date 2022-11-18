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Более 30 тысяч гостей посетили московский фестиваль "Золотая черепаха" - РИА Новости, 22.11.2022
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Более 30 тысяч гостей посетили московский фестиваль "Золотая черепаха"
Более 30 тысяч гостей посетили московский фестиваль "Золотая черепаха" - РИА Новости, 22.11.2022
Более 30 тысяч гостей посетили московский фестиваль "Золотая черепаха"
Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" в Москве посетили более 30 тысяч гостей, сообщил журналистам руководитель департамента... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-18T15:18
2022-11-22T14:22
москва сегодня: мегаполис для жизни
антон кульбачевский
городское хозяйство москвы
москва
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
золотая черепаха
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" в Москве посетили более 30 тысяч гостей, сообщил журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.Кроме того, он отметил, что на фестивале было проведено более 400 эколого-образовательных мероприятий. Также он добавил, что впервые в этом году, при поддержке департамента образования Москвы, были организованы централизованные экскурсии для школьников. Их участниками стали более 2,6 тысячи учащихся, среди которых участники и победители Московской олимпиады по экологии, городских конкурсных мероприятий в области экологии.Также Кульбачевский подчеркнул, что кроме выставки фотографий дикой природы, на площадке проводились различные активности. Так, для посетителей состоялось свыше 380 сеансов кинофильмов, рассказывающих о неразрывной связи человека с окружающим миром, 1680 сеансов в мультимедиазале, более 80 лекториев и 40 мастер-классов."Золотая черепаха" — крупнейший международный эколого-просветительский проект, где представлены лучшие работы фотографов, дизайнеров и художников, посвященные красоте и гармонии дикой природы. Входит в топ-3 конкурсов фотографий дикой природы в мире. За 16 лет работы фестиваль объединил более 30 тысяч фотографов из 152 стран мира.
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антон кульбачевский, городское хозяйство москвы, москва, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы, золотая черепаха
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Антон Кульбачевский, Городское хозяйство Москвы, Москва, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, Золотая черепаха
15:18 18.11.2022 (обновлено: 14:22 22.11.2022)
 

Более 30 тысяч гостей посетили московский фестиваль "Золотая черепаха"

© Фото : департамент природопользования МосквыШкольники на фестивале дикой природы "Золотая черепаха" в Москве
Школьники на фестивале дикой природы Золотая черепаха в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Фото : департамент природопользования Москвы
Школьники на фестивале дикой природы "Золотая черепаха" в Москве
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" в Москве посетили более 30 тысяч гостей, сообщил журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Посетили фестиваль более 30 тысяч москвичей. Это колоссальный успех. Даже некоторые выставки, скажем, живописи не собирают столько зрителей. Это говорит о живом интересе москвичей к этой теме", - сказал Кульбачевский.
Кроме того, он отметил, что на фестивале было проведено более 400 эколого-образовательных мероприятий. Также он добавил, что впервые в этом году, при поддержке департамента образования Москвы, были организованы централизованные экскурсии для школьников. Их участниками стали более 2,6 тысячи учащихся, среди которых участники и победители Московской олимпиады по экологии, городских конкурсных мероприятий в области экологии.
Также Кульбачевский подчеркнул, что кроме выставки фотографий дикой природы, на площадке проводились различные активности. Так, для посетителей состоялось свыше 380 сеансов кинофильмов, рассказывающих о неразрывной связи человека с окружающим миром, 1680 сеансов в мультимедиазале, более 80 лекториев и 40 мастер-классов.
"Золотая черепаха" — крупнейший международный эколого-просветительский проект, где представлены лучшие работы фотографов, дизайнеров и художников, посвященные красоте и гармонии дикой природы. Входит в топ-3 конкурсов фотографий дикой природы в мире. За 16 лет работы фестиваль объединил более 30 тысяч фотографов из 152 стран мира.
Фестиваль дикой природы Золотая черепаха - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 14:59Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Стартовал прием фоторабот на фестиваль "Золотая черепаха" в Москве
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниАнтон КульбачевскийГородское хозяйство МосквыМоскваДепартамент природопользования и охраны окружающей среды г. МосквыЗолотая черепаха
 
 
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