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Более 30 тысяч гостей посетили московский фестиваль "Золотая черепаха"
Более 30 тысяч гостей посетили московский фестиваль "Золотая черепаха" - РИА Новости, 22.11.2022
Более 30 тысяч гостей посетили московский фестиваль "Золотая черепаха"
Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" в Москве посетили более 30 тысяч гостей, сообщил журналистам руководитель департамента... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-18T15:18
2022-11-18T15:18
2022-11-22T14:22
москва сегодня: мегаполис для жизни
антон кульбачевский
городское хозяйство москвы
москва
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
золотая черепаха
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" в Москве посетили более 30 тысяч гостей, сообщил журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.Кроме того, он отметил, что на фестивале было проведено более 400 эколого-образовательных мероприятий. Также он добавил, что впервые в этом году, при поддержке департамента образования Москвы, были организованы централизованные экскурсии для школьников. Их участниками стали более 2,6 тысячи учащихся, среди которых участники и победители Московской олимпиады по экологии, городских конкурсных мероприятий в области экологии.Также Кульбачевский подчеркнул, что кроме выставки фотографий дикой природы, на площадке проводились различные активности. Так, для посетителей состоялось свыше 380 сеансов кинофильмов, рассказывающих о неразрывной связи человека с окружающим миром, 1680 сеансов в мультимедиазале, более 80 лекториев и 40 мастер-классов."Золотая черепаха" — крупнейший международный эколого-просветительский проект, где представлены лучшие работы фотографов, дизайнеров и художников, посвященные красоте и гармонии дикой природы. Входит в топ-3 конкурсов фотографий дикой природы в мире. За 16 лет работы фестиваль объединил более 30 тысяч фотографов из 152 стран мира.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон кульбачевский, городское хозяйство москвы, москва, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы, золотая черепаха
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Антон Кульбачевский, Городское хозяйство Москвы, Москва, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, Золотая черепаха
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" в Москве посетили более 30 тысяч гостей, сообщил журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Посетили фестиваль более 30 тысяч москвичей. Это колоссальный успех. Даже некоторые выставки, скажем, живописи не собирают столько зрителей. Это говорит о живом интересе москвичей к этой теме", - сказал Кульбачевский.
Кроме того, он отметил, что на фестивале было проведено более 400 эколого-образовательных мероприятий. Также он добавил, что впервые в этом году, при поддержке департамента образования Москвы, были организованы централизованные экскурсии для школьников. Их участниками стали более 2,6 тысячи учащихся, среди которых участники и победители Московской олимпиады по экологии, городских конкурсных мероприятий в области экологии.
Также Кульбачевский
подчеркнул, что кроме выставки фотографий дикой природы, на площадке проводились различные активности. Так, для посетителей состоялось свыше 380 сеансов кинофильмов, рассказывающих о неразрывной связи человека с окружающим миром, 1680 сеансов в мультимедиазале, более 80 лекториев и 40 мастер-классов.
"Золотая черепаха" — крупнейший международный эколого-просветительский проект, где представлены лучшие работы фотографов, дизайнеров и художников, посвященные красоте и гармонии дикой природы. Входит в топ-3 конкурсов фотографий дикой природы в мире. За 16 лет работы фестиваль объединил более 30 тысяч фотографов из 152 стран мира.