https://ria.ru/20221118/posetiteli-1833360045.html

Более 30 тысяч гостей посетили московский фестиваль "Золотая черепаха"

Более 30 тысяч гостей посетили московский фестиваль "Золотая черепаха" - РИА Новости, 22.11.2022

Более 30 тысяч гостей посетили московский фестиваль "Золотая черепаха"

Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" в Москве посетили более 30 тысяч гостей, сообщил журналистам руководитель департамента... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-18T15:18

2022-11-18T15:18

2022-11-22T14:22

москва сегодня: мегаполис для жизни

антон кульбачевский

городское хозяйство москвы

москва

департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы

золотая черепаха

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" в Москве посетили более 30 тысяч гостей, сообщил журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.Кроме того, он отметил, что на фестивале было проведено более 400 эколого-образовательных мероприятий. Также он добавил, что впервые в этом году, при поддержке департамента образования Москвы, были организованы централизованные экскурсии для школьников. Их участниками стали более 2,6 тысячи учащихся, среди которых участники и победители Московской олимпиады по экологии, городских конкурсных мероприятий в области экологии.Также Кульбачевский подчеркнул, что кроме выставки фотографий дикой природы, на площадке проводились различные активности. Так, для посетителей состоялось свыше 380 сеансов кинофильмов, рассказывающих о неразрывной связи человека с окружающим миром, 1680 сеансов в мультимедиазале, более 80 лекториев и 40 мастер-классов."Золотая черепаха" — крупнейший международный эколого-просветительский проект, где представлены лучшие работы фотографов, дизайнеров и художников, посвященные красоте и гармонии дикой природы. Входит в топ-3 конкурсов фотографий дикой природы в мире. За 16 лет работы фестиваль объединил более 30 тысяч фотографов из 152 стран мира.

https://ria.ru/20220801/festival-1806685061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

антон кульбачевский, городское хозяйство москвы, москва, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы, золотая черепаха