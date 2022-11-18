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Челябинская область продолжает оказывать помощь мобилизованным - РИА Новости, 18.11.2022
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Челябинская область
https://ria.ru/20221118/pomosch-1832481710.html
Челябинская область продолжает оказывать помощь мобилизованным
Челябинская область продолжает оказывать помощь мобилизованным - РИА Новости, 18.11.2022
Челябинская область продолжает оказывать помощь мобилизованным
Челябинская область продолжает оказывать всю необходимую помощь мобилизованным жителям региона, так, бойцам направляют вещи, медикаменты, снаряжение,... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T14:11
2022-11-18T14:12
челябинская область
общество
алексей текслер
челябинская область
красноармейский район
оренбург
общероссийский народный фронт
частичная мобилизация в россии
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Челябинская область продолжает оказывать всю необходимую помощь мобилизованным жителям региона, так, бойцам направляют вещи, медикаменты, снаряжение, квадрокоптеры и тепловизоры, сообщил глава региона Алексей Текслер.По его словам, главной задачей остается подготовка мобилизованных к выполнению задач спецоперации."Мы регулярно отправляем гуманитарные грузы в зону специальной военной операции, обеспечиваем военнослужащих необходимыми вещами, медикаментами, снаряжением, в том числе необходимыми для ведения боевых действий. Я сейчас говорю про квадрокоптеры и тепловизоры, ряд другого оборудования. Также хочу отметить, что своевременно подключились наши предприятия к производству вещей и оборудования для армии", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера.Он уточнил, что всем предприятиям, которые выполняют гособоронзаказ и региональное мобилизационное задание, – отдельная благодарность. "Так же, как отдельная благодарность нашим волонтерам, очень многие шьют теплые вещи, оказывают прямую помощь. Это такой порыв, который, безусловно, коллеги, надо поддерживать", - добавил Текслер.По мнению главы региона, нужно проявлять внимание ко всем. "Мы уже активно помогаем нашим подразделениям: это 90-я танковая дивизия, 21-я авиационная дивизия и добровольческий батальон "Южноуралец". Везде, где есть наши ребята, мы ведем активную помощь, многие муниципалитеты помогают. Работу надо продолжать", - пояснил Текслер.Начальник главного управления молодежной политики Челябинской области Светлана Калимуллина отметила, что этот год прошел под эгидой добровольчества, в ряды волонтеров записались более 146 тысяч жителей региона. "Сейчас мы видим огромный подъем инициатив, направленных на поддержку участников СВО. Это люди, которые искренне хотят помочь нашим бойцам и их семьям. Кто-то переводит деньги, кто-то шьет, кто-то вяжет. Мы включили в работу колледжи, у которых есть швейное оборудование. Учащиеся изготавливают для фронта трехпалые варежки, снуды, балаклавы. Сегодня множество людей занимаются изготовлением маскировочных сетей. Самый большой отклик мы видим в малых населенных пунктах, например, когда началась мобилизация, девушки из Красноармейского района начали собирать в срочном порядке все, чем можно помочь ребятам, их реакция была молниеносной", – сказала она журналистам.Председатель ОНФ в Челябинской области Денис Рыжий уточнил, что мобилизованные из Челябинской области проходят боевое слаживание в Оренбурге. "Мы, узнав о том, что им нужна теплая одежда, менее чем за сутки собрали и отправили туда машину с теплыми вещами. Также уже собрали гуманитарную помощь для следующей отгрузки", - сообщил он в Telegram-канале регионального ОНФ.Сопредседатель ОНФ в Челябинской области Карен Даллакян добавил, что бойцам из Челябинской области будут отправлены носки из шерсти собак породы маламут. "Мы подготовили к зиме наших животных - собак, чесали их, и передали это все женщинам, которые вяжут. Шерсть породы маламут, это северная порода собак, выдерживает температуру до -50 градусов, из нее будут вязать носки для наших ребят", - сообщил он в Telegram-канале ОНФ области.
https://ria.ru/20221117/tatarstan-1832129999.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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челябинская область
красноармейский район
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общество, алексей текслер, челябинская область, красноармейский район, оренбург, общероссийский народный фронт, частичная мобилизация в россии
Челябинская область, Общество, Алексей Текслер, Челябинская область, Красноармейский район, Оренбург, Общероссийский народный фронт, Частичная мобилизация в России
14:11 18.11.2022 (обновлено: 14:12 18.11.2022)
 
Челябинская область продолжает оказывать помощь мобилизованным

Челябинская область продолжает оказывать помощь мобилизованным

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкОбмундирование и берцы из войлока, сделанные специально для мобилизованных из республики Коми
Обмундирование и берцы из войлока, сделанные специально для мобилизованных из республики Коми - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Обмундирование и берцы из войлока, сделанные специально для мобилизованных из республики Коми. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Челябинская область продолжает оказывать всю необходимую помощь мобилизованным жителям региона, так, бойцам направляют вещи, медикаменты, снаряжение, квадрокоптеры и тепловизоры, сообщил глава региона Алексей Текслер.
По его словам, главной задачей остается подготовка мобилизованных к выполнению задач спецоперации.
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"Мы регулярно отправляем гуманитарные грузы в зону специальной военной операции, обеспечиваем военнослужащих необходимыми вещами, медикаментами, снаряжением, в том числе необходимыми для ведения боевых действий. Я сейчас говорю про квадрокоптеры и тепловизоры, ряд другого оборудования. Также хочу отметить, что своевременно подключились наши предприятия к производству вещей и оборудования для армии", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера.
Он уточнил, что всем предприятиям, которые выполняют гособоронзаказ и региональное мобилизационное задание, – отдельная благодарность. "Так же, как отдельная благодарность нашим волонтерам, очень многие шьют теплые вещи, оказывают прямую помощь. Это такой порыв, который, безусловно, коллеги, надо поддерживать", - добавил Текслер.
По мнению главы региона, нужно проявлять внимание ко всем. "Мы уже активно помогаем нашим подразделениям: это 90-я танковая дивизия, 21-я авиационная дивизия и добровольческий батальон "Южноуралец". Везде, где есть наши ребята, мы ведем активную помощь, многие муниципалитеты помогают. Работу надо продолжать", - пояснил Текслер.
Начальник главного управления молодежной политики Челябинской области Светлана Калимуллина отметила, что этот год прошел под эгидой добровольчества, в ряды волонтеров записались более 146 тысяч жителей региона. "Сейчас мы видим огромный подъем инициатив, направленных на поддержку участников СВО. Это люди, которые искренне хотят помочь нашим бойцам и их семьям. Кто-то переводит деньги, кто-то шьет, кто-то вяжет. Мы включили в работу колледжи, у которых есть швейное оборудование. Учащиеся изготавливают для фронта трехпалые варежки, снуды, балаклавы. Сегодня множество людей занимаются изготовлением маскировочных сетей. Самый большой отклик мы видим в малых населенных пунктах, например, когда началась мобилизация, девушки из Красноармейского района начали собирать в срочном порядке все, чем можно помочь ребятам, их реакция была молниеносной", – сказала она журналистам.
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Председатель ОНФ в Челябинской области Денис Рыжий уточнил, что мобилизованные из Челябинской области проходят боевое слаживание в Оренбурге. "Мы, узнав о том, что им нужна теплая одежда, менее чем за сутки собрали и отправили туда машину с теплыми вещами. Также уже собрали гуманитарную помощь для следующей отгрузки", - сообщил он в Telegram-канале регионального ОНФ.
Сопредседатель ОНФ в Челябинской области Карен Даллакян добавил, что бойцам из Челябинской области будут отправлены носки из шерсти собак породы маламут. "Мы подготовили к зиме наших животных - собак, чесали их, и передали это все женщинам, которые вяжут. Шерсть породы маламут, это северная порода собак, выдерживает температуру до -50 градусов, из нее будут вязать носки для наших ребят", - сообщил он в Telegram-канале ОНФ области.
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Челябинская областьОбществоАлексей ТекслерЧелябинская областьКрасноармейский районОренбургОбщероссийский народный фронтЧастичная мобилизация в России
 
 
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