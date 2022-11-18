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Gazeta Wyborcza опубликовала схему падения украинской ракеты в Польше - РИА Новости, 18.11.2022
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Gazeta Wyborcza опубликовала схему падения украинской ракеты в Польше
Gazeta Wyborcza опубликовала схему падения украинской ракеты в Польше - РИА Новости, 18.11.2022
Gazeta Wyborcza опубликовала схему падения украинской ракеты в Польше
Польская Gazeta Wyborcza опубликовала схему траектории падения украинской ракеты на Пшеводув и подробности инцидента. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T17:03
2022-11-18T19:10
анджей дуда
польша
львов
украина
gazeta wyborcza
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Польская Gazeta Wyborcza опубликовала схему траектории падения украинской ракеты на Пшеводув и подробности инцидента.По информации издания, украинская система ПВО сработала на перехват российской ракеты Х-101, нацеленной на Добротворскую ТЭС. При этом станция находится к северо-востоку от Львова, но украинская ракета была пущена в направлении северо-запада."В окрестностях Львова размещена украинская единица ПВО, оборудованная С-300. Это система 70-х годов, она имеет радиус действия около двухсот километров и боеголовку со 130 килограммами взрывчатого вещества", — пишут обозреватели газеты Юстина Доброш-Орач и Роман Имельский.Авторы подчеркнули, что большая часть этих зенитно-ракетных комплексов стоит на вооружении армии Украины еще со времен СССР.По данным издания, украинская ПВО выпустила на перехват российской ракеты два или три снаряда. Один из них не самоуничтожился после промаха по цели и упал на территории Польши.Инцидент произошел вечером 15 ноября вблизи границы с Украиной. В результате падения ракеты погибли два человека.Изначально Варшава утверждала, что речь идет о российских боеприпасах, но в среду президент Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское оружие.В Минобороны России подчеркнули, что армия не наносила никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Польши о причастности Москвы — провокация. Эксперты пришли к выводу, что на фотографиях с места происшествия изображены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
https://ria.ru/20221118/raketa-1832524214.html
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анджей дуда, польша, львов, украина, gazeta wyborcza, зрк с-300, в мире
Анджей Дуда, Польша, Львов, Украина, Gazeta Wyborcza, ЗРК С-300, В мире
17:03 18.11.2022 (обновлено: 19:10 18.11.2022)
 
Gazeta Wyborcza опубликовала схему падения украинской ракеты в Польше

Gazeta Wyborcza опубликовала схему траектории падения украинской С-300 в Пшеводуве

© Фото : Polska PolicjaМесто попадания ракеты в деревне Пшеводув, Польша
Место попадания ракеты в деревне Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Фото : Polska Policja
Место попадания ракеты в деревне Пшеводув, Польша. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Польская Gazeta Wyborcza опубликовала схему траектории падения украинской ракеты на Пшеводув и подробности инцидента.
По информации издания, украинская система ПВО сработала на перехват российской ракеты Х-101, нацеленной на Добротворскую ТЭС. При этом станция находится к северо-востоку от Львова, но украинская ракета была пущена в направлении северо-запада.
"В окрестностях Львова размещена украинская единица ПВО, оборудованная С-300. Это система 70-х годов, она имеет радиус действия около двухсот километров и боеголовку со 130 килограммами взрывчатого вещества", — пишут обозреватели газеты Юстина Доброш-Орач и Роман Имельский.
Авторы подчеркнули, что большая часть этих зенитно-ракетных комплексов стоит на вооружении армии Украины еще со времен СССР.
По данным издания, украинская ПВО выпустила на перехват российской ракеты два или три снаряда. Один из них не самоуничтожился после промаха по цели и упал на территории Польши.
Место попадания ракеты в деревне Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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Изначально Варшава утверждала, что речь идет о российских боеприпасах, но в среду президент Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское оружие.
В Минобороны России подчеркнули, что армия не наносила никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Польши о причастности Москвы — провокация. Эксперты пришли к выводу, что на фотографиях с места происшествия изображены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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Анджей ДудаПольшаЛьвовУкраинаGazeta WyborczaЗРК С-300В мире
 
 
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