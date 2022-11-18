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Президент Польши призвал бизнес страны восстановить Украину - РИА Новости, 18.11.2022
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Президент Польши призвал бизнес страны восстановить Украину
Президент Польши призвал бизнес страны восстановить Украину - РИА Новости, 18.11.2022
Президент Польши призвал бизнес страны восстановить Украину
Президент Польши Анджей Дуда призвал польских предпринимателей "отважно" входить в проекты по восстановлению Украины. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T14:20
2022-11-18T14:27
в мире
анджей дуда
владимир путин
украина
польша
западная европа
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ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда призвал польских предпринимателей "отважно" входить в проекты по восстановлению Украины."Мы - непосредственный сосед, и со всей уверенностью мы будем принимать участие в восстановлении. В этом у меня нет никаких сомнений", - сказал Дуда, выступление которого во время "Конгресса 590" в Жешуве транслирует Польское телевидение."Я призываю польских предпринимателей действовать отважно. Мы постараемся создать для это хорошие условия", - добавил он.Польский президент рассказал, что о восстановлении Украины Польша уже ведет переговоры с украинскими властями."Мы уже стараемся, уже ведем переговоры с украинскими властями. Об этом нужно разговаривать, к этому нужно стремиться. И мы об этом разговариваем с нашими украинскими партнерами. Мы участвуем во всех серьезных дискуссиях, которые на эту тему ведутся", - сказал он.При этом Дуда считает, что за подряды на восстановительные работы на Украине будет конкуренция."Конечно, конкуренция есть и будет. Она очень серьезная, исходит и из Западной Европы и из США, из других мест. Многие страны будут тут конкурировать", - сказал он.При этом польский лидер заявил, что вместо старой инфраструктуры Украина после восстановления может получить современную."С другой стороны, у них благодаря этому будет современная инфраструктура. Все будет отстроено заново. Не постсоветское, а современная инфраструктура, по-настоящему европейская, с опорой на лучшие технологии. Это для них будет большой шанс на развитие", - заключил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221118/polsha-1832478120.html
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в мире, анджей дуда, владимир путин, украина, польша, западная европа
В мире, Анджей Дуда, Владимир Путин, Украина, Польша, Западная Европа
14:20 18.11.2022 (обновлено: 14:27 18.11.2022)
 
Президент Польши призвал бизнес страны восстановить Украину

Президент Анджей Дуда призвал польский бизнес "отважно" восстановить Украину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда призвал польских предпринимателей "отважно" входить в проекты по восстановлению Украины.
"Мы - непосредственный сосед, и со всей уверенностью мы будем принимать участие в восстановлении. В этом у меня нет никаких сомнений", - сказал Дуда, выступление которого во время "Конгресса 590" в Жешуве транслирует Польское телевидение.
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"Я призываю польских предпринимателей действовать отважно. Мы постараемся создать для это хорошие условия", - добавил он.
Польский президент рассказал, что о восстановлении Украины Польша уже ведет переговоры с украинскими властями.
"Мы уже стараемся, уже ведем переговоры с украинскими властями. Об этом нужно разговаривать, к этому нужно стремиться. И мы об этом разговариваем с нашими украинскими партнерами. Мы участвуем во всех серьезных дискуссиях, которые на эту тему ведутся", - сказал он.
При этом Дуда считает, что за подряды на восстановительные работы на Украине будет конкуренция.
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"Конечно, конкуренция есть и будет. Она очень серьезная, исходит и из Западной Европы и из США, из других мест. Многие страны будут тут конкурировать", - сказал он.
При этом польский лидер заявил, что вместо старой инфраструктуры Украина после восстановления может получить современную.
"С другой стороны, у них благодаря этому будет современная инфраструктура. Все будет отстроено заново. Не постсоветское, а современная инфраструктура, по-настоящему европейская, с опорой на лучшие технологии. Это для них будет большой шанс на развитие", - заключил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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В миреАнджей ДудаВладимир ПутинУкраинаПольшаЗападная Европа
 
 
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