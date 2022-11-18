https://ria.ru/20221118/polsha-1832484591.html

Президент Польши призвал бизнес страны восстановить Украину

Президент Польши призвал бизнес страны восстановить Украину - РИА Новости, 18.11.2022

Президент Польши призвал бизнес страны восстановить Украину

Президент Польши Анджей Дуда призвал польских предпринимателей "отважно" входить в проекты по восстановлению Украины. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T14:20

2022-11-18T14:20

2022-11-18T14:27

в мире

анджей дуда

владимир путин

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польша

западная европа

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ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда призвал польских предпринимателей "отважно" входить в проекты по восстановлению Украины."Мы - непосредственный сосед, и со всей уверенностью мы будем принимать участие в восстановлении. В этом у меня нет никаких сомнений", - сказал Дуда, выступление которого во время "Конгресса 590" в Жешуве транслирует Польское телевидение."Я призываю польских предпринимателей действовать отважно. Мы постараемся создать для это хорошие условия", - добавил он.Польский президент рассказал, что о восстановлении Украины Польша уже ведет переговоры с украинскими властями."Мы уже стараемся, уже ведем переговоры с украинскими властями. Об этом нужно разговаривать, к этому нужно стремиться. И мы об этом разговариваем с нашими украинскими партнерами. Мы участвуем во всех серьезных дискуссиях, которые на эту тему ведутся", - сказал он.При этом Дуда считает, что за подряды на восстановительные работы на Украине будет конкуренция."Конечно, конкуренция есть и будет. Она очень серьезная, исходит и из Западной Европы и из США, из других мест. Многие страны будут тут конкурировать", - сказал он.При этом польский лидер заявил, что вместо старой инфраструктуры Украина после восстановления может получить современную."С другой стороны, у них благодаря этому будет современная инфраструктура. Все будет отстроено заново. Не постсоветское, а современная инфраструктура, по-настоящему европейская, с опорой на лучшие технологии. Это для них будет большой шанс на развитие", - заключил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221118/polsha-1832478120.html

https://ria.ru/20221118/polsha-1832430457.html

https://ria.ru/20221118/rasstanovka-1832365257.html

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в мире, анджей дуда, владимир путин, украина, польша, западная европа