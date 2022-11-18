https://ria.ru/20221118/polsha-1832478120.html
ПВО Польши не имела возможности сбить упавшую ракету, заявил президент
ПВО Польши не имела возможности сбить упавшую ракету, заявил президент - РИА Новости, 18.11.2022
ПВО Польши не имела возможности сбить упавшую ракету, заявил президент
Противовоздушная оборона Польши не имела возможности сбить упавшую на ее территорию украинскую ракету, заявил президент страны Анджей Дуда на "Конгрессе 590" в... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:57
2022-11-18T13:57
2022-11-18T17:17
в мире
анджей дуда
польша
украина
варшава
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1832032116_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_69496235daa66ad49c5b5378fb0e0551.jpg
ВАРШАВА, 18 ноя — РИА Новости. Противовоздушная оборона Польши не имела возможности сбить упавшую на ее территорию украинскую ракету, заявил президент страны Анджей Дуда на "Конгрессе 590" в Жешуве, его выступление транслировало Польское телевидение."Ни одна страна на свете не обладает такой системой обороны, которая защищала бы всю территорию страны, особенно на таком небольшом расстоянии от границы, если там нет никаких стратегических объектов", — сказал он.Политик отметил, что ракета упала посреди поля в шести километрах от границы с Украиной."Скорее всего, это был несчастный случай", — добавил он.При этом президент уточнил, что из-за украинской ракеты две местные семьи потеряли своих близких.Дуда пояснил, что ракета упала в район сельскохозяйственных весов. Там находился работник, который обслуживал аппарат, и человек, который приехал на тракторе, чтобы взвесить зерно. Оба мужчины погибли.Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских.Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но в среду президент Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение.В Минобороны России подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.Президент Украины Владимир Зеленский в среду заявил, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту, но уже на следующий день отметил, что не уверен в этом на сто процентов.
https://ria.ru/20221118/polsha-1832462959.html
https://ria.ru/20221118/polsha-1832380724.html
https://ria.ru/20221117/raketa-1832239625.html
польша
украина
варшава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1832032116_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_9fffe2bd79032bdecbf654263b275d64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анджей дуда, польша, украина, варшава, нато
В мире, Анджей Дуда, Польша, Украина, Варшава, НАТО
13:57 18.11.2022 (обновлено: 17:17 18.11.2022)
ПВО Польши не имела возможности сбить упавшую ракету, заявил президент
Президент Дуда заявил, что ПВО Польши не имела возможности сбить упавшую ракету
ВАРШАВА, 18 ноя — РИА Новости.
Противовоздушная оборона Польши не имела возможности сбить упавшую на ее территорию украинскую ракету, заявил президент страны Анджей Дуда на "Конгрессе 590" в Жешуве, его выступление
транслировало Польское телевидение.
"Ни одна страна на свете не обладает такой системой обороны, которая защищала бы всю территорию страны, особенно на таком небольшом расстоянии от границы, если там нет никаких стратегических объектов", — сказал он.
Политик отметил, что ракета упала посреди поля в шести километрах от границы с Украиной.
"Скорее всего, это был несчастный случай", — добавил он.
При этом президент уточнил, что из-за украинской ракеты две местные семьи потеряли своих близких.
Дуда пояснил, что ракета упала в район сельскохозяйственных весов. Там находился работник, который обслуживал аппарат, и человек, который приехал на тракторе, чтобы взвесить зерно. Оба мужчины погибли.
Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских.
Изначально Варшава
утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но в среду президент Польши Анджей Дуда
признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение.
В Минобороны России подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы
о причастности Москвы
— провокация. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300
.
Президент Украины Владимир Зеленский
в среду заявил, что не сомневается в непричастности Киева
к инциденту, но уже на следующий день отметил, что не уверен в этом на сто процентов.