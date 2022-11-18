https://ria.ru/20221118/polsha-1832478120.html

ПВО Польши не имела возможности сбить упавшую ракету, заявил президент

ПВО Польши не имела возможности сбить упавшую ракету, заявил президент - РИА Новости, 18.11.2022

ПВО Польши не имела возможности сбить упавшую ракету, заявил президент

Противовоздушная оборона Польши не имела возможности сбить упавшую на ее территорию украинскую ракету, заявил президент страны Анджей Дуда на "Конгрессе 590" в... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T13:57

2022-11-18T13:57

2022-11-18T17:17

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ВАРШАВА, 18 ноя — РИА Новости. Противовоздушная оборона Польши не имела возможности сбить упавшую на ее территорию украинскую ракету, заявил президент страны Анджей Дуда на "Конгрессе 590" в Жешуве, его выступление транслировало Польское телевидение."Ни одна страна на свете не обладает такой системой обороны, которая защищала бы всю территорию страны, особенно на таком небольшом расстоянии от границы, если там нет никаких стратегических объектов", — сказал он.Политик отметил, что ракета упала посреди поля в шести километрах от границы с Украиной."Скорее всего, это был несчастный случай", — добавил он.При этом президент уточнил, что из-за украинской ракеты две местные семьи потеряли своих близких.Дуда пояснил, что ракета упала в район сельскохозяйственных весов. Там находился работник, который обслуживал аппарат, и человек, который приехал на тракторе, чтобы взвесить зерно. Оба мужчины погибли.Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских.Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но в среду президент Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение.В Минобороны России подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.Президент Украины Владимир Зеленский в среду заявил, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту, но уже на следующий день отметил, что не уверен в этом на сто процентов.

https://ria.ru/20221118/polsha-1832462959.html

https://ria.ru/20221118/polsha-1832380724.html

https://ria.ru/20221117/raketa-1832239625.html

польша

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варшава

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в мире, анджей дуда, польша, украина, варшава, нато