https://ria.ru/20221118/polsha-1832462959.html
Макрон призвал избегать открытой конфронтации из-за инцидента в Польше
Макрон призвал избегать открытой конфронтации из-за инцидента в Польше - РИА Новости, 18.11.2022
Макрон призвал избегать открытой конфронтации из-за инцидента в Польше
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал избегать открытой конфронтации из-за инцидента в Польше. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:21
2022-11-18T13:21
2022-11-18T14:02
в мире
польша
эммануэль макрон
космос - риа наука
анджей дуда
франция
сша
зрк с-300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831859962_0:273:3070:2000_1920x0_80_0_0_dbae63a64c843c4260925391291f3be8.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал избегать открытой конфронтации из-за инцидента в Польше.Он также отметил, что Франция, США, ФРГ и Британия предложили направить в Польшу экспертов для "анализа" инцидента, задействовали для этого снимки со спутников."Мы должны помочь польским властям уточнить, сообщить все подробности. Вот почему вместе с США, Соединенным Королевством и Германией мы предложили нашу поддержку, чтобы... отправить... экспертов и проанализировать, что произошло. Мы также задействовали наши спутниковые снимки, чтобы прояснить это", - отметил он в интервью газете Nikkei Asia.Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Изначально Варшава заявила, что ракеты – российского производства и что страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении российских ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.Владимир Зеленский в среду заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше, на чью территорию упали две ракеты и погибли два человека. Уже в четверг Зеленский заявил, что не уверен в том, что произошло, на 100%.
https://ria.ru/20221118/ssha-1832422971.html
https://ria.ru/20221118/polsha-1832414627.html
польша
франция
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831859962_7:0:2738:2048_1920x0_80_0_0_a7ca5e1e540e21f6d71bdf55d766c809.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, эммануэль макрон, космос - риа наука, анджей дуда, франция, сша, зрк с-300, нато, инцидент с падением ракет в польше, владимир зеленский
В мире, Польша, Эммануэль Макрон, Космос - РИА Наука, Анджей Дуда, Франция, США, ЗРК С-300, НАТО, Инцидент с падением ракет в Польше, Владимир Зеленский
13:21 18.11.2022 (обновлено: 14:02 18.11.2022)
Макрон призвал избегать открытой конфронтации из-за инцидента в Польше
Макрон призвал избегать открытой конфронтации из-за падения ракеты в Польше