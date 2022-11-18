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Макрон призвал избегать открытой конфронтации из-за инцидента в Польше - РИА Новости, 18.11.2022
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Макрон призвал избегать открытой конфронтации из-за инцидента в Польше
Макрон призвал избегать открытой конфронтации из-за инцидента в Польше - РИА Новости, 18.11.2022
Макрон призвал избегать открытой конфронтации из-за инцидента в Польше
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал избегать открытой конфронтации из-за инцидента в Польше. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:21
2022-11-18T14:02
в мире
польша
эммануэль макрон
космос - риа наука
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал избегать открытой конфронтации из-за инцидента в Польше.Он также отметил, что Франция, США, ФРГ и Британия предложили направить в Польшу экспертов для "анализа" инцидента, задействовали для этого снимки со спутников."Мы должны помочь польским властям уточнить, сообщить все подробности. Вот почему вместе с США, Соединенным Королевством и Германией мы предложили нашу поддержку, чтобы... отправить... экспертов и проанализировать, что произошло. Мы также задействовали наши спутниковые снимки, чтобы прояснить это", - отметил он в интервью газете Nikkei Asia.Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Изначально Варшава заявила, что ракеты – российского производства и что страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении российских ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.Владимир Зеленский в среду заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше, на чью территорию упали две ракеты и погибли два человека. Уже в четверг Зеленский заявил, что не уверен в том, что произошло, на 100%.
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в мире, польша, эммануэль макрон, космос - риа наука, анджей дуда, франция, сша, зрк с-300, нато, инцидент с падением ракет в польше, владимир зеленский
В мире, Польша, Эммануэль Макрон, Космос - РИА Наука, Анджей Дуда, Франция, США, ЗРК С-300, НАТО, Инцидент с падением ракет в Польше, Владимир Зеленский
13:21 18.11.2022 (обновлено: 14:02 18.11.2022)
 
Макрон призвал избегать открытой конфронтации из-за инцидента в Польше

Макрон призвал избегать открытой конфронтации из-за падения ракеты в Польше

© AP Photo / Michal DyjukЗерновой склад в населенном пункте Пшеводув, Польша
Зерновой склад в населенном пункте Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Michal Dyjuk
Зерновой склад в населенном пункте Пшеводув, Польша. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал избегать открытой конфронтации из-за инцидента в Польше.
Он также отметил, что Франция, США, ФРГ и Британия предложили направить в Польшу экспертов для "анализа" инцидента, задействовали для этого снимки со спутников.
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"Мы должны помочь польским властям уточнить, сообщить все подробности. Вот почему вместе с США, Соединенным Королевством и Германией мы предложили нашу поддержку, чтобы... отправить... экспертов и проанализировать, что произошло. Мы также задействовали наши спутниковые снимки, чтобы прояснить это", - отметил он в интервью газете Nikkei Asia.
Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Изначально Варшава заявила, что ракеты – российского производства и что страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.
По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении российских ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.
Владимир Зеленский в среду заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше, на чью территорию упали две ракеты и погибли два человека. Уже в четверг Зеленский заявил, что не уверен в том, что произошло, на 100%.
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В миреПольшаЭммануэль МакронКосмос - РИА НаукаАнджей ДудаФранцияСШАЗРК С-300НАТОИнцидент с падением ракет в ПольшеВладимир Зеленский
 
 
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