https://ria.ru/20221118/polsha-1832462959.html

Макрон призвал избегать открытой конфронтации из-за инцидента в Польше

Макрон призвал избегать открытой конфронтации из-за инцидента в Польше - РИА Новости, 18.11.2022

Макрон призвал избегать открытой конфронтации из-за инцидента в Польше

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал избегать открытой конфронтации из-за инцидента в Польше. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T13:21

2022-11-18T13:21

2022-11-18T14:02

в мире

польша

эммануэль макрон

космос - риа наука

анджей дуда

франция

сша

зрк с-300

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831859962_0:273:3070:2000_1920x0_80_0_0_dbae63a64c843c4260925391291f3be8.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал избегать открытой конфронтации из-за инцидента в Польше.Он также отметил, что Франция, США, ФРГ и Британия предложили направить в Польшу экспертов для "анализа" инцидента, задействовали для этого снимки со спутников."Мы должны помочь польским властям уточнить, сообщить все подробности. Вот почему вместе с США, Соединенным Королевством и Германией мы предложили нашу поддержку, чтобы... отправить... экспертов и проанализировать, что произошло. Мы также задействовали наши спутниковые снимки, чтобы прояснить это", - отметил он в интервью газете Nikkei Asia.Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Изначально Варшава заявила, что ракеты – российского производства и что страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении российских ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.Владимир Зеленский в среду заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше, на чью территорию упали две ракеты и погибли два человека. Уже в четверг Зеленский заявил, что не уверен в том, что произошло, на 100%.

https://ria.ru/20221118/ssha-1832422971.html

https://ria.ru/20221118/polsha-1832414627.html

польша

франция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, эммануэль макрон, космос - риа наука, анджей дуда, франция, сша, зрк с-300, нато, инцидент с падением ракет в польше, владимир зеленский