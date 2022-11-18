https://ria.ru/20221118/polsha-1832430457.html
СМИ: Польша затормозила признание уклонения от санкций преступлением в ЕС
СМИ: Польша затормозила признание уклонения от санкций преступлением в ЕС - РИА Новости, 18.11.2022
СМИ: Польша затормозила признание уклонения от санкций преступлением в ЕС
Европейская комиссия ожидает принятия в Совете ЕС решения о признании уклонения от санкций преступлением, однако этот процесс затормозился из-за Польши, которой РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:15
2022-11-18T12:15
2022-11-18T13:19
мария захарова
россия
польша
варшава
евросоюз
совет ес
еврокомиссия
в мире
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Европейская комиссия ожидает принятия в Совете ЕС решения о признании уклонения от санкций преступлением, однако этот процесс затормозился из-за Польши, которой необходимо сперва принять соответствующий закон внутри страны, сообщила газета Politico.Согласно публикации, признание уклонения от санкций преступлением облегчило бы конфискацию замороженных активов."Хотя Варшава полностью согласна, ей необходимо сперва принять национальный закон, что она и делает", — говорится в материале издания, которое ссылается на неназванного дипломата.Газета сообщает со ссылкой на документ Еврокомиссии, что ЕС заморозил российские активы на сумму 68 миллиардов евро, большая часть из них в Бельгии. При этом ЕС неизвестны размеры замороженных национальных резервов России. В документе они оцениваются примерно в 33,8 миллиарда евро.Ранее официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе "воровством", отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Евросоюз еще с 2014 года в рамках санкционного давления "штампует" многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, напомнила дипломат.
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мария захарова, россия, польша, варшава, евросоюз, совет ес, еврокомиссия, в мире
Мария Захарова, Россия, Польша, Варшава, Евросоюз, Совет ЕС, Еврокомиссия, В мире
12:15 18.11.2022 (обновлено: 13:19 18.11.2022)
СМИ: Польша затормозила признание уклонения от санкций преступлением в ЕС
Politico: процесс признания преступлением обхода санкций ЕС затормозился из-за Польши