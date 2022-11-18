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Шахназаров назвал ЧП в Польше переломным моментом конфликта Москвы и Киева - РИА Новости, 18.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/polsha-1832414627.html
Шахназаров назвал ЧП в Польше переломным моментом конфликта Москвы и Киева
Шахназаров назвал ЧП в Польше переломным моментом конфликта Москвы и Киева - РИА Новости, 18.11.2022
Шахназаров назвал ЧП в Польше переломным моментом конфликта Москвы и Киева
Тот факт, что весь мир узнал правду об украинской провокации в Польше, может стать ключевым и одновременно переломным моментом в вопросе украинско-российского... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T11:25
2022-11-18T11:26
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
россия
карен шахназаров
ситуация в днр и лнр
инцидент с падением ракет в польше
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БАКУ, 18 ноя – РИА Новости. Тот факт, что весь мир узнал правду об украинской провокации в Польше, может стать ключевым и одновременно переломным моментом в вопросе украинско-российского конфликта, заявил РИА Новости российский кинорежиссер, политический аналитик Карен Шахназаров.Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты. Погибли два человека. Сначала Варшава заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда назвал высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине."В настоящее время наблюдаются вообще нелогичные вещи в вопросе попадания ракет на территорию Польши. Если бы Польша по итогам расследования объявила, что это дело рук России, то началась бы третья мировая война, а Варшава сказала, что это украинские ракеты. Итог - ничего, вообще никаких действий. Как такое может быть? Где логика?" - сказал Шахназаров.По его словам, Украина и ранее совершала провокации, по итогам которых под мушку должна была попасть Россия. "На этот раз это у них не получилось. Весь мир узнал правду. Именно этот момент и может стать ключевым и одновременно переломным в вопросе украинско-российского конфликта", - отметил режиссёр.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении российских ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.Владимир Зеленский в среду заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше, на чью территорию упали две ракеты и погибли два человека. Уже в четверг Зеленский заявил, что не уверен в том, что произошло, на 100%.США за последние несколько дней провели интенсивные контакты с европейскими союзниками и окружением Зеленского, побуждая их проявлять осторожность в комментариях относительно причин ракетного инцидента в Польше, написала ранее газета Politico со ссылкой на неназванных американских и европейских должностных лиц.
https://ria.ru/20221118/pushkov-1832361854.html
https://ria.ru/20221117/pshevoduv-1832224588.html
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в мире, польша, украина, россия, карен шахназаров, ситуация в днр и лнр, инцидент с падением ракет в польше
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, Россия, Карен Шахназаров, Ситуация в ДНР и ЛНР, Инцидент с падением ракет в Польше
11:25 18.11.2022 (обновлено: 11:26 18.11.2022)
 
Шахназаров назвал ЧП в Польше переломным моментом конфликта Москвы и Киева

Режиссер Шахназаров считает ЧП в Польше переломным моментом конфликта России и Украины

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкГенеральный директор и председатель правления киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров
Генеральный директор и председатель правления киноконцерна Мосфильм, режиссер Карен Шахназаров - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Генеральный директор и председатель правления киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров. Архивное фото
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БАКУ, 18 ноя – РИА Новости. Тот факт, что весь мир узнал правду об украинской провокации в Польше, может стать ключевым и одновременно переломным моментом в вопросе украинско-российского конфликта, заявил РИА Новости российский кинорежиссер, политический аналитик Карен Шахназаров.
Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты. Погибли два человека. Сначала Варшава заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда назвал высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.
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"В настоящее время наблюдаются вообще нелогичные вещи в вопросе попадания ракет на территорию Польши. Если бы Польша по итогам расследования объявила, что это дело рук России, то началась бы третья мировая война, а Варшава сказала, что это украинские ракеты. Итог - ничего, вообще никаких действий. Как такое может быть? Где логика?" - сказал Шахназаров.
По его словам, Украина и ранее совершала провокации, по итогам которых под мушку должна была попасть Россия. "На этот раз это у них не получилось. Весь мир узнал правду. Именно этот момент и может стать ключевым и одновременно переломным в вопросе украинско-российского конфликта", - отметил режиссёр.
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По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении российских ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.
Владимир Зеленский в среду заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше, на чью территорию упали две ракеты и погибли два человека. Уже в четверг Зеленский заявил, что не уверен в том, что произошло, на 100%.
США за последние несколько дней провели интенсивные контакты с европейскими союзниками и окружением Зеленского, побуждая их проявлять осторожность в комментариях относительно причин ракетного инцидента в Польше, написала ранее газета Politico со ссылкой на неназванных американских и европейских должностных лиц.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаУкраинаРоссияКарен ШахназаровСитуация в ДНР и ЛНРИнцидент с падением ракет в Польше
 
 
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