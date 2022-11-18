https://ria.ru/20221118/polsha-1832414627.html

Шахназаров назвал ЧП в Польше переломным моментом конфликта Москвы и Киева

Шахназаров назвал ЧП в Польше переломным моментом конфликта Москвы и Киева - РИА Новости, 18.11.2022

Шахназаров назвал ЧП в Польше переломным моментом конфликта Москвы и Киева

Тот факт, что весь мир узнал правду об украинской провокации в Польше, может стать ключевым и одновременно переломным моментом в вопросе украинско-российского... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T11:25

2022-11-18T11:25

2022-11-18T11:26

специальная военная операция на украине

в мире

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россия

карен шахназаров

ситуация в днр и лнр

инцидент с падением ракет в польше

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БАКУ, 18 ноя – РИА Новости. Тот факт, что весь мир узнал правду об украинской провокации в Польше, может стать ключевым и одновременно переломным моментом в вопросе украинско-российского конфликта, заявил РИА Новости российский кинорежиссер, политический аналитик Карен Шахназаров.Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты. Погибли два человека. Сначала Варшава заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда назвал высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине."В настоящее время наблюдаются вообще нелогичные вещи в вопросе попадания ракет на территорию Польши. Если бы Польша по итогам расследования объявила, что это дело рук России, то началась бы третья мировая война, а Варшава сказала, что это украинские ракеты. Итог - ничего, вообще никаких действий. Как такое может быть? Где логика?" - сказал Шахназаров.По его словам, Украина и ранее совершала провокации, по итогам которых под мушку должна была попасть Россия. "На этот раз это у них не получилось. Весь мир узнал правду. Именно этот момент и может стать ключевым и одновременно переломным в вопросе украинско-российского конфликта", - отметил режиссёр.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении российских ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.Владимир Зеленский в среду заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше, на чью территорию упали две ракеты и погибли два человека. Уже в четверг Зеленский заявил, что не уверен в том, что произошло, на 100%.США за последние несколько дней провели интенсивные контакты с европейскими союзниками и окружением Зеленского, побуждая их проявлять осторожность в комментариях относительно причин ракетного инцидента в Польше, написала ранее газета Politico со ссылкой на неназванных американских и европейских должностных лиц.

https://ria.ru/20221118/pushkov-1832361854.html

https://ria.ru/20221117/pshevoduv-1832224588.html

https://ria.ru/20221117/ukraina-1832082852.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, украина, россия, карен шахназаров, ситуация в днр и лнр, инцидент с падением ракет в польше