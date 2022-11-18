11:25 18.11.2022 (обновлено: 11:26 18.11.2022)
Шахназаров назвал ЧП в Польше переломным моментом конфликта Москвы и Киева
Режиссер Шахназаров считает ЧП в Польше переломным моментом конфликта России и Украины
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкГенеральный директор и председатель правления киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров
Генеральный директор и председатель правления киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров. Архивное фото
БАКУ, 18 ноя – РИА Новости. Тот факт, что весь мир узнал правду об украинской провокации в Польше, может стать ключевым и одновременно переломным моментом в вопросе украинско-российского конфликта, заявил РИА Новости российский кинорежиссер, политический аналитик Карен Шахназаров.
Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты. Погибли два человека. Сначала Варшава заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда назвал высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.
"В настоящее время наблюдаются вообще нелогичные вещи в вопросе попадания ракет на территорию Польши. Если бы Польша по итогам расследования объявила, что это дело рук России, то началась бы третья мировая война, а Варшава сказала, что это украинские ракеты. Итог - ничего, вообще никаких действий. Как такое может быть? Где логика?" - сказал Шахназаров.
По его словам, Украина и ранее совершала провокации, по итогам которых под мушку должна была попасть Россия. "На этот раз это у них не получилось. Весь мир узнал правду. Именно этот момент и может стать ключевым и одновременно переломным в вопросе украинско-российского конфликта", - отметил режиссёр.
По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении российских ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.
Владимир Зеленский в среду заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше, на чью территорию упали две ракеты и погибли два человека. Уже в четверг Зеленский заявил, что не уверен в том, что произошло, на 100%.
США за последние несколько дней провели интенсивные контакты с европейскими союзниками и окружением Зеленского, побуждая их проявлять осторожность в комментариях относительно причин ракетного инцидента в Польше, написала ранее газета Politico со ссылкой на неназванных американских и европейских должностных лиц.
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