08:20 18.11.2022 (обновлено: 12:41 18.11.2022)
Володин назвал историю с украинской ракетой в Польше началом конца НАТО
Спикер Госдумы Володин заявил, что Киев трижды показал всему миру несостоятельность НАТО
© Фото : Polska PolicjaМесто попадания ракеты в деревне Пшеводув, Польша
© Фото : Polska Policja
Место попадания ракеты в деревне Пшеводув, Польша. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Инцидент с падением украинской ракеты в Польше в очередной раз показала миру серьезные проблемы Североатлантического альянса, написал в Telegram cпикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Киевский режим трижды доказал всему миру несостоятельность НАТО", — заявил он.
Он напомнил о катастрофе румынского военного самолета над Черным морем и украинском беспилотнике, который "беспрепятственно пролетел со 120-килограммовой бомбой через территории Румынии, Венгрии, Хорватии — трех стран НАТО — и взорвался в Загребе". При этом политик подчеркнул, что дрон произвели еще в СССР около 50 лет назад.
"Третий — когда по Польше ударила украинская ракета, которая не смогла обнаружить ни одного танка (видимо, все находятся на территории Украины), уничтожила первый попавшийся трактор", — указал Володин.
При этом он призвал мировое сообщество задуматься о последствиях, что было бы, если бы президент Украины Владимир Зеленский обладал ядерным оружием.
При этом все упомянутые случаи показывают ослабевающую роль Североатлантического альянса.
"Совершенно очевидно: это начало конца НАТО. Самое интересное, что вскормленный на натовском оружии киевский режим стал его могильщиком", — заключил Володин.
Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских.
Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но в среду президент Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение.
В Минобороны России подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
Президент Украины Владимир Зеленский в среду заявил, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту, но уже на следующий день отметил, что не уверен в этом на сто процентов.