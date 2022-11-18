https://ria.ru/20221118/polsha-1832380724.html

Володин назвал историю с украинской ракетой в Польше началом конца НАТО

Володин назвал историю с украинской ракетой в Польше началом конца НАТО - РИА Новости, 18.11.2022

Володин назвал историю с украинской ракетой в Польше началом конца НАТО

Инцидент с падением украинской ракеты в Польше в очередной раз показала миру серьезные проблемы Североатлантического альянса, написал в Telegram cпикер Госдумы... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T08:20

2022-11-18T08:20

2022-11-18T12:41

в мире

польша

нато

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вячеслав володин

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анджей дуда

украина

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Инцидент с падением украинской ракеты в Польше в очередной раз показала миру серьезные проблемы Североатлантического альянса, написал в Telegram cпикер Госдумы Вячеслав Володин."Киевский режим трижды доказал всему миру несостоятельность НАТО", — заявил он.Он напомнил о катастрофе румынского военного самолета над Черным морем и украинском беспилотнике, который "беспрепятственно пролетел со 120-килограммовой бомбой через территории Румынии, Венгрии, Хорватии — трех стран НАТО — и взорвался в Загребе". При этом политик подчеркнул, что дрон произвели еще в СССР около 50 лет назад."Третий — когда по Польше ударила украинская ракета, которая не смогла обнаружить ни одного танка (видимо, все находятся на территории Украины), уничтожила первый попавшийся трактор", — указал Володин.При этом он призвал мировое сообщество задуматься о последствиях, что было бы, если бы президент Украины Владимир Зеленский обладал ядерным оружием.При этом все упомянутые случаи показывают ослабевающую роль Североатлантического альянса.Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских.Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но в среду президент Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение.В Минобороны России подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.Президент Украины Владимир Зеленский в среду заявил, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту, но уже на следующий день отметил, что не уверен в этом на сто процентов.

https://ria.ru/20221118/strakh-1832374415.html

https://ria.ru/20221118/ukraina-1832418281.html

https://ria.ru/20221118/intsident-1832370535.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, польша, нато, киев, вячеслав володин, владимир зеленский, анджей дуда, украина, россия, госдума рф, зрк с-300