Шульгин назвал обвинения суда по MH17 против России политзаказом
Посол Шульгин: заявления суда по MH17 о влиянии России на ополченцев говорят о политзаказе
© Фото предоставлено посольством России в НидерландахПосол России в Нидерландах Александр Шульгин
© Фото предоставлено посольством России в Нидерландах
Посол России в Нидерландах Александр Шульгин. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия категорически отрицает заявления голландского суда по делу MH17 о том, что российская сторона влияла на ополченцев в Донбассе, эти обвинения говорят о политическом заказе нидерландских властей, заявил посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.
"Голландский суд рассуждал о том, что Россия, дескать, оказывала непосредственное воздействие на ополченцев Донбасса, контролировала их действия, оказывала им помощь. Мы это категорически отрицаем", - заявил дипломат, указав, что такие рассуждения для суда совершенно не требовались, но они присутствовали.
"Это еще одно доказательство того, что мы имеем дело с политическим заказом, судьи исполняли политический заказ голландских властей для того, чтобы в числе прочего найти зацепку с тем, чтобы помочь голландцам продвинуться к искомой для них цели в ходе судебных разбирательств, инициированных ими на других площадках, в частности, в ЕСПЧ и ИКАО", - сказал он в эфире "Соловьев Live".
В четверг суд признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом Окружной суд Гааги признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя решение Гаагского суда, заявил РИА Новости, что оно было ожидаемым, для России оно юридически ничтожно, в обвинительном приговоре была использована версия Киева. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, назвал решение суда по МН17 политизированным, весомых доказательств, по его словам, нет.
В ходе заседания председательствующий судья Хендрик Стинхейс говорил исключительно об ответственности четверых обвиняемых, не затронув тему причастности России к происшествию, хотя и выразил мнение суда, что Россия имела контроль над ДНР в то время.
17 ноября, 22:16Вердикт суда по MH17 не вызывает доверия, заявил член СПЧ
Как указывал ранее МИД РФ, выводы обвинения о модели ракеты были сделаны на основании отдаленного сходства всего двух из 370 обнаруженных поражающих элементов с двутавром – "бабочкой". Однако в боеголовках такого типа должно быть около 100 таких элементов. И даже эти два осколка, отметили в МИД РФ, были получены при сомнительных обстоятельствах.
Натурные эксперименты концерна ПВО "Алмаз-Антей" в 2015 году показали, что Boeing был сбит зенитной ракетой 9М38, которая не производится в РФ с 1986 года и была снята с вооружения российских ВС еще в 2011 году. Специалисты пришли к выводу, что вариант поражения Boeing более современной ракетой 9М38М1 исключен, поскольку данный тип боеприпасов оставляет на корпусе повреждения, не обнаруженные на малайзийском самолете. В минобороны РФ подтвердили, что все ракеты 9М38 были утилизированы.
Кроме того, минобороны в 2018 году рассекретило документы, позволяющие проследить путь ракеты от производства до воинской части по серийным номерам на обломках ракеты, представленным голландской стороной. Ракета была отправлена в 1986 году в воинскую часть Украинской ССР, назад в Россию она не вывозилась. Как отметили представители минобороны, с 2014 года эта часть ВСУ привлекалась к боевым действиям в Донбассе. Документы не были приняты следствием.
Вчера, 12:50В Кремле прокомментировали вердикт суда по MH17