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Шульгин назвал обвинения суда по MH17 против России политзаказом - РИА Новости, 18.11.2022
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Шульгин назвал обвинения суда по MH17 против России политзаказом
Шульгин назвал обвинения суда по MH17 против России политзаказом - РИА Новости, 18.11.2022
Шульгин назвал обвинения суда по MH17 против России политзаказом
Россия категорически отрицает заявления голландского суда по делу MH17 о том, что российская сторона влияла на ополченцев в Донбассе, эти обвинения говорят о... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T23:34
2022-11-18T23:34
в мире
владимир джабаров
россия
киев
донецкая народная республика
госдума рф
концерн пво "алмаз-антей"
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия категорически отрицает заявления голландского суда по делу MH17 о том, что российская сторона влияла на ополченцев в Донбассе, эти обвинения говорят о политическом заказе нидерландских властей, заявил посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин."Голландский суд рассуждал о том, что Россия, дескать, оказывала непосредственное воздействие на ополченцев Донбасса, контролировала их действия, оказывала им помощь. Мы это категорически отрицаем", - заявил дипломат, указав, что такие рассуждения для суда совершенно не требовались, но они присутствовали."Это еще одно доказательство того, что мы имеем дело с политическим заказом, судьи исполняли политический заказ голландских властей для того, чтобы в числе прочего найти зацепку с тем, чтобы помочь голландцам продвинуться к искомой для них цели в ходе судебных разбирательств, инициированных ими на других площадках, в частности, в ЕСПЧ и ИКАО", - сказал он в эфире "Соловьев Live".В четверг суд признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом Окружной суд Гааги признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя решение Гаагского суда, заявил РИА Новости, что оно было ожидаемым, для России оно юридически ничтожно, в обвинительном приговоре была использована версия Киева. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, назвал решение суда по МН17 политизированным, весомых доказательств, по его словам, нет.В ходе заседания председательствующий судья Хендрик Стинхейс говорил исключительно об ответственности четверых обвиняемых, не затронув тему причастности России к происшествию, хотя и выразил мнение суда, что Россия имела контроль над ДНР в то время.Как указывал ранее МИД РФ, выводы обвинения о модели ракеты были сделаны на основании отдаленного сходства всего двух из 370 обнаруженных поражающих элементов с двутавром – "бабочкой". Однако в боеголовках такого типа должно быть около 100 таких элементов. И даже эти два осколка, отметили в МИД РФ, были получены при сомнительных обстоятельствах.Натурные эксперименты концерна ПВО "Алмаз-Антей" в 2015 году показали, что Boeing был сбит зенитной ракетой 9М38, которая не производится в РФ с 1986 года и была снята с вооружения российских ВС еще в 2011 году. Специалисты пришли к выводу, что вариант поражения Boeing более современной ракетой 9М38М1 исключен, поскольку данный тип боеприпасов оставляет на корпусе повреждения, не обнаруженные на малайзийском самолете. В минобороны РФ подтвердили, что все ракеты 9М38 были утилизированы.Кроме того, минобороны в 2018 году рассекретило документы, позволяющие проследить путь ракеты от производства до воинской части по серийным номерам на обломках ракеты, представленным голландской стороной. Ракета была отправлена в 1986 году в воинскую часть Украинской ССР, назад в Россию она не вывозилась. Как отметили представители минобороны, с 2014 года эта часть ВСУ привлекалась к боевым действиям в Донбассе. Документы не были приняты следствием.
https://ria.ru/20221118/mh17-1832523894.html
https://ria.ru/20221117/verdikt-1832348439.html
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россия
киев
донецкая народная республика
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в мире, владимир джабаров, россия, киев, донецкая народная республика, госдума рф, концерн пво "алмаз-антей", вооруженные силы украины, александр шульгин
В мире, Владимир Джабаров, Россия, Киев, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Вооруженные силы Украины, Александр Шульгин
23:34 18.11.2022
 
Шульгин назвал обвинения суда по MH17 против России политзаказом

Посол Шульгин: заявления суда по MH17 о влиянии России на ополченцев говорят о политзаказе

© Фото предоставлено посольством России в НидерландахПосол России в Нидерландах Александр Шульгин
Посол России в Нидерландах Александр Шульгин
© Фото предоставлено посольством России в Нидерландах
Посол России в Нидерландах Александр Шульгин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия категорически отрицает заявления голландского суда по делу MH17 о том, что российская сторона влияла на ополченцев в Донбассе, эти обвинения говорят о политическом заказе нидерландских властей, заявил посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.
"Голландский суд рассуждал о том, что Россия, дескать, оказывала непосредственное воздействие на ополченцев Донбасса, контролировала их действия, оказывала им помощь. Мы это категорически отрицаем", - заявил дипломат, указав, что такие рассуждения для суда совершенно не требовались, но они присутствовали.
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 15:53
Эксперт прокомментировала решение суда по делу MH17
"Это еще одно доказательство того, что мы имеем дело с политическим заказом, судьи исполняли политический заказ голландских властей для того, чтобы в числе прочего найти зацепку с тем, чтобы помочь голландцам продвинуться к искомой для них цели в ходе судебных разбирательств, инициированных ими на других площадках, в частности, в ЕСПЧ и ИКАО", - сказал он в эфире "Соловьев Live".
В четверг суд признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом Окружной суд Гааги признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя решение Гаагского суда, заявил РИА Новости, что оно было ожидаемым, для России оно юридически ничтожно, в обвинительном приговоре была использована версия Киева. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, назвал решение суда по МН17 политизированным, весомых доказательств, по его словам, нет.
В ходе заседания председательствующий судья Хендрик Стинхейс говорил исключительно об ответственности четверых обвиняемых, не затронув тему причастности России к происшествию, хотя и выразил мнение суда, что Россия имела контроль над ДНР в то время.
Александр Брод - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 22:16
Вердикт суда по MH17 не вызывает доверия, заявил член СПЧ
Как указывал ранее МИД РФ, выводы обвинения о модели ракеты были сделаны на основании отдаленного сходства всего двух из 370 обнаруженных поражающих элементов с двутавром – "бабочкой". Однако в боеголовках такого типа должно быть около 100 таких элементов. И даже эти два осколка, отметили в МИД РФ, были получены при сомнительных обстоятельствах.
Натурные эксперименты концерна ПВО "Алмаз-Антей" в 2015 году показали, что Boeing был сбит зенитной ракетой 9М38, которая не производится в РФ с 1986 года и была снята с вооружения российских ВС еще в 2011 году. Специалисты пришли к выводу, что вариант поражения Boeing более современной ракетой 9М38М1 исключен, поскольку данный тип боеприпасов оставляет на корпусе повреждения, не обнаруженные на малайзийском самолете. В минобороны РФ подтвердили, что все ракеты 9М38 были утилизированы.
Кроме того, минобороны в 2018 году рассекретило документы, позволяющие проследить путь ракеты от производства до воинской части по серийным номерам на обломках ракеты, представленным голландской стороной. Ракета была отправлена в 1986 году в воинскую часть Украинской ССР, назад в Россию она не вывозилась. Как отметили представители минобороны, с 2014 года эта часть ВСУ привлекалась к боевым действиям в Донбассе. Документы не были приняты следствием.
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 12:50
В Кремле прокомментировали вердикт суда по MH17
 
В миреВладимир ДжабаровРоссияКиевДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"Вооруженные силы УкраиныАлександр Шульгин
 
 
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