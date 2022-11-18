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В Северной Ирландии расследуют покушение на офицеров полиции - РИА Новости, 18.11.2022
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В Северной Ирландии расследуют покушение на офицеров полиции
В Северной Ирландии расследуют покушение на офицеров полиции - РИА Новости, 18.11.2022
В Северной Ирландии расследуют покушение на офицеров полиции
Полиция в Северной Ирландии сообщила о расследовании предполагаемого покушения на жизнь двух её офицеров с использованием самодельного взрывного устройства. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T18:44
2022-11-18T18:44
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северная ирландия
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Полиция в Северной Ирландии сообщила о расследовании предполагаемого покушения на жизнь двух её офицеров с использованием самодельного взрывного устройства."Расследование находится на ранней стадии, однако нападение, которое, по информации, было устроено с использованием самодельного взрывного устройства, нанесло ущерб полицейской машине и расценивается, как покушение на двух офицеров", - говорится в сообщении полиции в Twitter.Инцидент произошёл в североирландском городе Страбан накануне около 23.00 часов. Дорога остаётся перекрытой, водителей просят избегать района. Дома поблизости не были эвакуированы, сообщает ведомство.Подозрения пали на группировку "Ирландская республиканская армия" (ИРА), которая неоднократно осуществляла нападения на представителей полиции за последние несколько лет, пишет газета Guardian. Как отмечает издание, полицейские при взрыве не пострадали.В 1921 году Ирландия была разделена на две части. Меньшая, северная часть (Ольстер), населенная преимущественно потомками выходцев из Англии и Шотландии, осталась в составе Великобритании, тогда как остальная часть стала британским доминионом.С тех пор между юнионистами и республиканцами - сторонниками Лондона и независимости соответственно - практически не прекращалась вооруженная борьба. Группировка "Ирландская республиканская армия" и отколовшиеся от нее впоследствии организации "Подлинная ИРА" (Real IRA) и "Временная ИРА" (Provisional IRA) в 1970-80-е годы осуществили множество террористических актов на территории Соединенного Королевства, добиваясь присоединения Ольстера к Ирландской Республике.Террористическая и экстремистская активность ИРА пошла на убыль после подписания в 1998 году соглашения Страстной Пятницы, которое положило начало процессу политического урегулирования в мятежной провинции. Согласно Акту о Северной Ирландии 1998 года, последовавшему за Соглашением Страстной пятницы, была создана Североирландская ассамблея - парламент Северной Ирландии.
https://ria.ru/20220805/smert-1807375948.html
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в мире, ирландия, северная ирландия, ирландская республиканская армия, twitter, англия
В мире, Ирландия, Северная Ирландия, Ирландская республиканская армия, Twitter, Англия
18:44 18.11.2022
 
В Северной Ирландии расследуют покушение на офицеров полиции

В Северной Ирландии расследуют покушение на двух полицейских с использованием взрывчатки

© AP Photo / Peter MorrisonПолицейские в Северной Ирландии
Полицейские в Северной Ирландии - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Peter Morrison
Полицейские в Северной Ирландии. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Полиция в Северной Ирландии сообщила о расследовании предполагаемого покушения на жизнь двух её офицеров с использованием самодельного взрывного устройства.
"Расследование находится на ранней стадии, однако нападение, которое, по информации, было устроено с использованием самодельного взрывного устройства, нанесло ущерб полицейской машине и расценивается, как покушение на двух офицеров", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
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Инцидент произошёл в североирландском городе Страбан накануне около 23.00 часов. Дорога остаётся перекрытой, водителей просят избегать района. Дома поблизости не были эвакуированы, сообщает ведомство.
Подозрения пали на группировку "Ирландская республиканская армия" (ИРА), которая неоднократно осуществляла нападения на представителей полиции за последние несколько лет, пишет газета Guardian. Как отмечает издание, полицейские при взрыве не пострадали.
В 1921 году Ирландия была разделена на две части. Меньшая, северная часть (Ольстер), населенная преимущественно потомками выходцев из Англии и Шотландии, осталась в составе Великобритании, тогда как остальная часть стала британским доминионом.
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С тех пор между юнионистами и республиканцами - сторонниками Лондона и независимости соответственно - практически не прекращалась вооруженная борьба. Группировка "Ирландская республиканская армия" и отколовшиеся от нее впоследствии организации "Подлинная ИРА" (Real IRA) и "Временная ИРА" (Provisional IRA) в 1970-80-е годы осуществили множество террористических актов на территории Соединенного Королевства, добиваясь присоединения Ольстера к Ирландской Республике.
Террористическая и экстремистская активность ИРА пошла на убыль после подписания в 1998 году соглашения Страстной Пятницы, которое положило начало процессу политического урегулирования в мятежной провинции. Согласно Акту о Северной Ирландии 1998 года, последовавшему за Соглашением Страстной пятницы, была создана Североирландская ассамблея - парламент Северной Ирландии.
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