https://ria.ru/20221118/poisk-1832362877.html

Назван способ проверить, что и как о вас ищут в Сети

Назван способ проверить, что и как о вас ищут в Сети - РИА Новости, 18.11.2022

Назван способ проверить, что и как о вас ищут в Сети

Практически любой пользователь может узнать, искал ли кто-нибудь в сети информацию о нем, сообщил агентству "Прайм" генеральный директор INPRO.digital Виталий... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T02:17

2022-11-18T02:17

2022-11-18T02:18

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Практически любой пользователь может узнать, искал ли кто-нибудь в сети информацию о нем, сообщил агентству "Прайм" генеральный директор INPRO.digital Виталий Арбузов.По словам эксперта, достаточно вбить в поисковик фамилию, имя и отчество и просмотреть результаты. Также некоторые соцсети позволяют проверить, часто ли производился поиск персональных данных пользователя, например, у Telegram есть такой чат-бот.Арбузов добавил, что данные в ряде случаев не искали целенаправленно. Многие сайты автоматически собирают информацию, также не исключается возможность утечки данных с сервисов.Защиту от подобных поисков, отметил специалист, можно улучшить с помощью соблюдения цифровой гигиены. Однако стопроцентная защита персональных данных практически невозможна, заключил эксперт.

https://ria.ru/20210701/google-1739362551.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, telegram, интернет