02:17 18.11.2022 (обновлено: 02:18 18.11.2022)
Назван способ проверить, что и как о вас ищут в Сети
IT-эксперт Арбузов сообщил о возможности выяснить, что о вас ищут в интернете
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / ViktoriaSapataПоиск в интернете
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / ViktoriaSapata
Поиск в интернете. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Практически любой пользователь может узнать, искал ли кто-нибудь в сети информацию о нем, сообщил агентству "Прайм" генеральный директор INPRO.digital Виталий Арбузов.
По словам эксперта, достаточно вбить в поисковик фамилию, имя и отчество и просмотреть результаты. Также некоторые соцсети позволяют проверить, часто ли производился поиск персональных данных пользователя, например, у Telegram есть такой чат-бот.
Арбузов добавил, что данные в ряде случаев не искали целенаправленно. Многие сайты автоматически собирают информацию, также не исключается возможность утечки данных с сервисов.
Защиту от подобных поисков, отметил специалист, можно улучшить с помощью соблюдения цифровой гигиены. Однако стопроцентная защита персональных данных практически невозможна, заключил эксперт.
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