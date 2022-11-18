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Назван способ проверить, что и как о вас ищут в Сети - РИА Новости, 18.11.2022
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Назван способ проверить, что и как о вас ищут в Сети
Назван способ проверить, что и как о вас ищут в Сети - РИА Новости, 18.11.2022
Назван способ проверить, что и как о вас ищут в Сети
Практически любой пользователь может узнать, искал ли кто-нибудь в сети информацию о нем, сообщил агентству "Прайм" генеральный директор INPRO.digital Виталий... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T02:17
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технологии
telegram
интернет
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Практически любой пользователь может узнать, искал ли кто-нибудь в сети информацию о нем, сообщил агентству "Прайм" генеральный директор INPRO.digital Виталий Арбузов.По словам эксперта, достаточно вбить в поисковик фамилию, имя и отчество и просмотреть результаты. Также некоторые соцсети позволяют проверить, часто ли производился поиск персональных данных пользователя, например, у Telegram есть такой чат-бот.Арбузов добавил, что данные в ряде случаев не искали целенаправленно. Многие сайты автоматически собирают информацию, также не исключается возможность утечки данных с сервисов.Защиту от подобных поисков, отметил специалист, можно улучшить с помощью соблюдения цифровой гигиены. Однако стопроцентная защита персональных данных практически невозможна, заключил эксперт.
https://ria.ru/20210701/google-1739362551.html
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технологии, telegram, интернет
Технологии, Telegram, Интернет
02:17 18.11.2022 (обновлено: 02:18 18.11.2022)
 
Назван способ проверить, что и как о вас ищут в Сети

IT-эксперт Арбузов сообщил о возможности выяснить, что о вас ищут в интернете

© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / ViktoriaSapataПоиск в интернете
Поиск в интернете - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / ViktoriaSapata
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Практически любой пользователь может узнать, искал ли кто-нибудь в сети информацию о нем, сообщил агентству "Прайм" генеральный директор INPRO.digital Виталий Арбузов.
По словам эксперта, достаточно вбить в поисковик фамилию, имя и отчество и просмотреть результаты. Также некоторые соцсети позволяют проверить, часто ли производился поиск персональных данных пользователя, например, у Telegram есть такой чат-бот.
Арбузов добавил, что данные в ряде случаев не искали целенаправленно. Многие сайты автоматически собирают информацию, также не исключается возможность утечки данных с сервисов.
Защиту от подобных поисков, отметил специалист, можно улучшить с помощью соблюдения цифровой гигиены. Однако стопроцентная защита персональных данных практически невозможна, заключил эксперт.
Сайт Google - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля 2021, 10:45Наука
Google изменит правила поиска информации в Сети
 
ТехнологииTelegramИнтернет
 
 
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