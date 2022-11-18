21:45 18.11.2022 (обновлено: 22:01 18.11.2022)
Медведев прокомментировал расстрел ВСУ российских военнопленных
Медведев: украинских ублюдков, расстрелявших российских военнослужащих, нужно покарать
Военные ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинцев, расстрелявших российских военных, сдавшихся в плен, нужно наказать "чистой карой", даже если на их поиски уйдут годы.
"Меня учили в университете много лет назад уголовному праву. И говорили о том, что уголовное наказание состоит из двух элементов: кары, с одной стороны, и условий для исправления и перевоспитания виновного лица – с другой. И только смертная казнь – чистая кара по понятным причинам. По принципу "жизнь за жизнь", известному еще с ветхозаветных времен (Левит, 24:20)", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
"Украинские ублюдки, расстрелявшие российских военнослужащих, не должны понести никакого иного наказания, кроме того, что является чистой карой. Даже если на их поиски уйдут годы", - добавил Медведев.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих.
Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось в пятницу в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.
Позже следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.