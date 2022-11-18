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Медведев прокомментировал расстрел ВСУ российских военнопленных - РИА Новости, 18.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/plennye-1832657965.html
Медведев прокомментировал расстрел ВСУ российских военнопленных
Медведев прокомментировал расстрел ВСУ российских военнопленных - РИА Новости, 18.11.2022
Медведев прокомментировал расстрел ВСУ российских военнопленных
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинцев, расстрелявших российских военных, сдавшихся в плен, нужно наказать "чистой карой", даже если... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T21:45
2022-11-18T22:01
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
в мире
здоровье - общество
валерий фадеев
украина
макеевка
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинцев, расстрелявших российских военных, сдавшихся в плен, нужно наказать "чистой карой", даже если на их поиски уйдут годы."Украинские ублюдки, расстрелявшие российских военнослужащих, не должны понести никакого иного наказания, кроме того, что является чистой карой. Даже если на их поиски уйдут годы", - добавил Медведев.Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих.Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось в пятницу в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.Позже следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.
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дмитрий медведев, в мире, здоровье - общество, валерий фадеев, украина, макеевка, россия, оон, обсе, совет европы
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, В мире, Здоровье - Общество, Валерий Фадеев, Украина, Макеевка, Россия, ООН, ОБСЕ, Совет Европы
21:45 18.11.2022 (обновлено: 22:01 18.11.2022)
 
Медведев прокомментировал расстрел ВСУ российских военнопленных

Медведев: украинских ублюдков, расстрелявших российских военнослужащих, нужно покарать

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоенные ВС России
Военные ВС России - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинцев, расстрелявших российских военных, сдавшихся в плен, нужно наказать "чистой карой", даже если на их поиски уйдут годы.

"Меня учили в университете много лет назад уголовному праву. И говорили о том, что уголовное наказание состоит из двух элементов: кары, с одной стороны, и условий для исправления и перевоспитания виновного лица – с другой. И только смертная казнь – чистая кара по понятным причинам. По принципу "жизнь за жизнь", известному еще с ветхозаветных времен (Левит, 24:20)", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

"Украинские ублюдки, расстрелявшие российских военнослужащих, не должны понести никакого иного наказания, кроме того, что является чистой карой. Даже если на их поиски уйдут годы", - добавил Медведев.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих.
Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось в пятницу в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.
Позже следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.
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