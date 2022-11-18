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Медведев прокомментировал расстрел ВСУ российских военнопленных

Медведев прокомментировал расстрел ВСУ российских военнопленных - РИА Новости, 18.11.2022

Медведев прокомментировал расстрел ВСУ российских военнопленных

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинцев, расстрелявших российских военных, сдавшихся в плен, нужно наказать "чистой карой", даже если... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T21:45

2022-11-18T21:45

2022-11-18T22:01

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

в мире

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валерий фадеев

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макеевка

россия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинцев, расстрелявших российских военных, сдавшихся в плен, нужно наказать "чистой карой", даже если на их поиски уйдут годы."Украинские ублюдки, расстрелявшие российских военнослужащих, не должны понести никакого иного наказания, кроме того, что является чистой карой. Даже если на их поиски уйдут годы", - добавил Медведев.Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих.Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось в пятницу в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.Позже следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

дмитрий медведев, в мире, здоровье - общество, валерий фадеев, украина, макеевка, россия, оон, обсе, совет европы