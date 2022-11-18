https://ria.ru/20221118/plennye-1832642155.html

МИД потребовал от международных организаций осудить расстрел пленных

МИД потребовал от международных организаций осудить расстрел пленных - РИА Новости, 18.11.2022

МИД потребовал от международных организаций осудить расстрел пленных

Москва требует от международных организаций осудить расстрел российских военнопленных и провести его тщательное расследование, заявила официальный представитель РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T20:12

2022-11-18T20:12

2022-11-18T23:48

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Москва требует от международных организаций осудить расстрел российских военнопленных и провести его тщательное расследование, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ее слова приводятся на сайте ведомства."Требуем от международных организаций осудить это вопиющее преступление, провести его тщательное расследование", — говорится в сообщении.По словам дипломата, западные страны не обращали внимания на свидетельства жестоких и бесчеловечный преступлений украинской стороны в отношении российских солдат."Подобное одобрение со стороны американских и европейских кураторов делает их соучастниками того, что творят пестуемые ими украинские неонацисты", — отметила она.Россия, в свою очередь, не раз указывала мировому сообществу на эту проблему. ВСУ регулярно распространяют видеозаписи, на которых показаны совершенные ими убийства и пытки, добавила Захарова."Речь идет не только о бойцах "Азова"* и других радикальных организаций, а о военнослужащих вооруженных сил Украины, выполняющих официальные приказы командиров. Их приверженность неонацистской идеологии и воплощение ее принципов на практике убедительно доказывают преступную суть существующего на Украине режима", — пояснила представитель внешнеполитического ведомства.Она подчеркнула, что все виновные и причастные будут установлены, "от возмездия никто не уйдет".Ранее в пятницу Министерство обороны России сообщило, что украинские военные намеренно убили десять попавших в плен российских военнослужащих. Там отметили, что это не первое и не единичное военное преступление, а распространенная в ВСУ практика.Видеоролик, на котором украинские боевики расстреливают лежащих на земле российских военных, сдавшихся в плен, появился сегодня в интернете. По информации председателя Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправил в Управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие организации.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221118/otvet-1832560431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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