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МИД потребовал от международных организаций осудить расстрел пленных - РИА Новости, 18.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/plennye-1832642155.html
МИД потребовал от международных организаций осудить расстрел пленных
МИД потребовал от международных организаций осудить расстрел пленных - РИА Новости, 18.11.2022
МИД потребовал от международных организаций осудить расстрел пленных
Москва требует от международных организаций осудить расстрел российских военнопленных и провести его тщательное расследование, заявила официальный представитель РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T20:12
2022-11-18T23:48
в мире
россия
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
мария захарова
валерий фадеев
москва
украина
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Москва требует от международных организаций осудить расстрел российских военнопленных и провести его тщательное расследование, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ее слова приводятся на сайте ведомства."Требуем от международных организаций осудить это вопиющее преступление, провести его тщательное расследование", — говорится в сообщении.По словам дипломата, западные страны не обращали внимания на свидетельства жестоких и бесчеловечный преступлений украинской стороны в отношении российских солдат."Подобное одобрение со стороны американских и европейских кураторов делает их соучастниками того, что творят пестуемые ими украинские неонацисты", — отметила она.Россия, в свою очередь, не раз указывала мировому сообществу на эту проблему. ВСУ регулярно распространяют видеозаписи, на которых показаны совершенные ими убийства и пытки, добавила Захарова."Речь идет не только о бойцах "Азова"* и других радикальных организаций, а о военнослужащих вооруженных сил Украины, выполняющих официальные приказы командиров. Их приверженность неонацистской идеологии и воплощение ее принципов на практике убедительно доказывают преступную суть существующего на Украине режима", — пояснила представитель внешнеполитического ведомства.Она подчеркнула, что все виновные и причастные будут установлены, "от возмездия никто не уйдет".Ранее в пятницу Министерство обороны России сообщило, что украинские военные намеренно убили десять попавших в плен российских военнослужащих. Там отметили, что это не первое и не единичное военное преступление, а распространенная в ВСУ практика.Видеоролик, на котором украинские боевики расстреливают лежащих на земле российских военных, сдавшихся в плен, появился сегодня в интернете. По информации председателя Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправил в Управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие организации.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20221118/otvet-1832560431.html
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в мире, россия, здоровье - общество, мария захарова, валерий фадеев, москва, украина, оон, обсе, совет европы, киев, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Мария Захарова, Валерий Фадеев, Москва, Украина, ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Киев, Вооруженные силы Украины
20:12 18.11.2022 (обновлено: 23:48 18.11.2022)
 
МИД потребовал от международных организаций осудить расстрел пленных

Захарова потребовала от международных организаций осудить расстрел российских пленных

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Москва требует от международных организаций осудить расстрел российских военнопленных и провести его тщательное расследование, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ее слова приводятся на сайте ведомства.
"Требуем от международных организаций осудить это вопиющее преступление, провести его тщательное расследование", — говорится в сообщении.
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По словам дипломата, западные страны не обращали внимания на свидетельства жестоких и бесчеловечный преступлений украинской стороны в отношении российских солдат.
"Подобное одобрение со стороны американских и европейских кураторов делает их соучастниками того, что творят пестуемые ими украинские неонацисты", — отметила она.
Россия, в свою очередь, не раз указывала мировому сообществу на эту проблему. ВСУ регулярно распространяют видеозаписи, на которых показаны совершенные ими убийства и пытки, добавила Захарова.
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Она подчеркнула, что все виновные и причастные будут установлены, "от возмездия никто не уйдет".
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Видеоролик, на котором украинские боевики расстреливают лежащих на земле российских военных, сдавшихся в плен, появился сегодня в интернете. По информации председателя Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправил в Управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие организации.
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*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
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