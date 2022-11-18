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Украинские боевики намеренно убили более десяти российских военнопленных - РИА Новости, 18.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/plennye-1832559490.html
Украинские боевики намеренно убили более десяти российских военнопленных
Украинские боевики намеренно убили более десяти российских военнопленных - РИА Новости, 18.11.2022
Украинские боевики намеренно убили более десяти российских военнопленных
Украинские военные намеренно убили попавших в плен российских военнослужащих, заявили в Минобороны. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T17:17
2022-11-18T18:43
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украинские военные намеренно убили попавших в плен российских военнослужащих, заявили в Минобороны."Намеренное и методичное убийство выродками ВСУ прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве "трагического исключения" на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных", — говорится в сообщении.При этом сдавшиеся в плен украинские военные содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции, подчеркнули в военном ведомстве.В Минобороны отметили, что это зверское убийство — не первое и не единичное военное преступление, а распространенная в ВСУ практика, которую активно поддерживает киевский режим и в упор не замечают его западные покровители.Видеоролик, на котором украинские боевики расстреливают лежащих на земле российских военных, сдавшихся в плен, появился сегодня в интернете. По информации председателя Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в Управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие организации.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
17:17 18.11.2022 (обновлено: 18:43 18.11.2022)
 
Украинские боевики намеренно убили более десяти российских военнопленных

Минобороны: военные Украины совершили намеренное убийство более десяти пленных России

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ДНР
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украинские военные намеренно убили попавших в плен российских военнослужащих, заявили в Минобороны.
"Намеренное и методичное убийство выродками ВСУ прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве "трагического исключения" на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных", — говорится в сообщении.
При этом сдавшиеся в плен украинские военные содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции, подчеркнули в военном ведомстве.
В Минобороны отметили, что это зверское убийство — не первое и не единичное военное преступление, а распространенная в ВСУ практика, которую активно поддерживает киевский режим и в упор не замечают его западные покровители.
"Но отвечать перед судом истории, народами России и Украины Зеленскому и его приспешникам придется за всех и за каждого замученного и убитого пленного", — заключили в Минобороны.
Видеоролик, на котором украинские боевики расстреливают лежащих на земле российских военных, сдавшихся в плен, появился сегодня в интернете. По информации председателя Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в Управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие организации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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