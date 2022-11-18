https://ria.ru/20221118/plennye-1832559490.html

Украинские боевики намеренно убили более десяти российских военнопленных

Украинские боевики намеренно убили более десяти российских военнопленных - РИА Новости, 18.11.2022

Украинские боевики намеренно убили более десяти российских военнопленных

Украинские военные намеренно убили попавших в плен российских военнослужащих, заявили в Минобороны. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T17:17

2022-11-18T17:17

2022-11-18T18:43

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украинские военные намеренно убили попавших в плен российских военнослужащих, заявили в Минобороны."Намеренное и методичное убийство выродками ВСУ прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве "трагического исключения" на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных", — говорится в сообщении.При этом сдавшиеся в плен украинские военные содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции, подчеркнули в военном ведомстве.В Минобороны отметили, что это зверское убийство — не первое и не единичное военное преступление, а распространенная в ВСУ практика, которую активно поддерживает киевский режим и в упор не замечают его западные покровители.Видеоролик, на котором украинские боевики расстреливают лежащих на земле российских военных, сдавшихся в плен, появился сегодня в интернете. По информации председателя Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в Управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие организации.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)