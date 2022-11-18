https://ria.ru/20221118/plennye-1832548232.html

СПЧ направит видео с казнью российских пленных в международные организации

СПЧ направит видео с казнью российских пленных в международные организации - РИА Новости, 18.11.2022

СПЧ направит видео с казнью российских пленных в международные организации

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что направит в международные организации РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T16:56

2022-11-18T16:56

2022-11-18T17:24

макеевка

совет по правам человека при президенте рф (спч)

россия

херсон

оон

обсе

совет европы

валерий фадеев

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что направит в международные организации видео с казнью российских военнопленных в Макеевке, будет требовать расследования.Ранее в интернете появились видеоролики с расправой украинских боевиков над безоружными российскими военнопленными, Минобороны РФ сообщило, что украинские военные убили прямыми выстрелами в голову более 10 российских военнопленных. В военном ведомстве отметили, что в отличие от боевиков киевского режима Россия соблюдает положения Женевской конвенции об обращении с военнопленными."Информацию о казни в Макеевке мы сейчас также направим по 2000 адресам – в том числе в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации, а также напрямую политикам, послам, журналистам и правозащитникам", - приводятся слова Фадеева в Telegram-канале СПЧ.Он подчеркнул, что "это демонстративное вызывающее преступление". По его словам, требуется реакция международной общественности и расследование."Буквально на днях я получил ответ от Управления Верховного комиссара ООН по правам человека на отправленные материалы по внесудебным расправам под Купянском и обстрелу гражданской переправы в Херсоне. Они проверяют нашу информацию и дадут свою оценку "со всем возможным вниманием"", - добавил Фадеев.

https://ria.ru/20221118/plennye-1832559490.html

https://ria.ru/20221118/otvet-1832560431.html

макеевка

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херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

макеевка, совет по правам человека при президенте рф (спч), россия, херсон, оон, обсе, совет европы, валерий фадеев, в мире