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СПЧ направит видео с казнью российских пленных в международные организации - РИА Новости, 18.11.2022
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СПЧ направит видео с казнью российских пленных в международные организации
СПЧ направит видео с казнью российских пленных в международные организации - РИА Новости, 18.11.2022
СПЧ направит видео с казнью российских пленных в международные организации
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что направит в международные организации РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T16:56
2022-11-18T17:24
макеевка
совет по правам человека при президенте рф (спч)
россия
херсон
оон
обсе
совет европы
валерий фадеев
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что направит в международные организации видео с казнью российских военнопленных в Макеевке, будет требовать расследования.Ранее в интернете появились видеоролики с расправой украинских боевиков над безоружными российскими военнопленными, Минобороны РФ сообщило, что украинские военные убили прямыми выстрелами в голову более 10 российских военнопленных. В военном ведомстве отметили, что в отличие от боевиков киевского режима Россия соблюдает положения Женевской конвенции об обращении с военнопленными."Информацию о казни в Макеевке мы сейчас также направим по 2000 адресам – в том числе в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации, а также напрямую политикам, послам, журналистам и правозащитникам", - приводятся слова Фадеева в Telegram-канале СПЧ.Он подчеркнул, что "это демонстративное вызывающее преступление". По его словам, требуется реакция международной общественности и расследование."Буквально на днях я получил ответ от Управления Верховного комиссара ООН по правам человека на отправленные материалы по внесудебным расправам под Купянском и обстрелу гражданской переправы в Херсоне. Они проверяют нашу информацию и дадут свою оценку "со всем возможным вниманием"", - добавил Фадеев.
https://ria.ru/20221118/plennye-1832559490.html
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макеевка, совет по правам человека при президенте рф (спч), россия, херсон, оон, обсе, совет европы, валерий фадеев, в мире
Макеевка, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Россия, Херсон, ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Валерий Фадеев, В мире
16:56 18.11.2022 (обновлено: 17:24 18.11.2022)
 
СПЧ направит видео с казнью российских пленных в международные организации

Глава СПЧ Фадеев направит видео с казнью российских пленных в международные инстанции

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев . Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что направит в международные организации видео с казнью российских военнопленных в Макеевке, будет требовать расследования.
Ранее в интернете появились видеоролики с расправой украинских боевиков над безоружными российскими военнопленными, Минобороны РФ сообщило, что украинские военные убили прямыми выстрелами в голову более 10 российских военнопленных. В военном ведомстве отметили, что в отличие от боевиков киевского режима Россия соблюдает положения Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
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"Информацию о казни в Макеевке мы сейчас также направим по 2000 адресам – в том числе в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации, а также напрямую политикам, послам, журналистам и правозащитникам", - приводятся слова Фадеева в Telegram-канале СПЧ.
Он подчеркнул, что "это демонстративное вызывающее преступление". По его словам, требуется реакция международной общественности и расследование.
"Буквально на днях я получил ответ от Управления Верховного комиссара ООН по правам человека на отправленные материалы по внесудебным расправам под Купянском и обстрелу гражданской переправы в Херсоне. Они проверяют нашу информацию и дадут свою оценку "со всем возможным вниманием"", - добавил Фадеев.
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МакеевкаСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)РоссияХерсонООНОБСЕСовет ЕвропыВалерий ФадеевВ мире
 
 
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