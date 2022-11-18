16:56 18.11.2022 (обновлено: 17:24 18.11.2022)
СПЧ направит видео с казнью российских пленных в международные организации
Глава СПЧ Фадеев направит видео с казнью российских пленных в международные инстанции
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев . Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что направит в международные организации видео с казнью российских военнопленных в Макеевке, будет требовать расследования.
Ранее в интернете появились видеоролики с расправой украинских боевиков над безоружными российскими военнопленными, Минобороны РФ сообщило, что украинские военные убили прямыми выстрелами в голову более 10 российских военнопленных. В военном ведомстве отметили, что в отличие от боевиков киевского режима Россия соблюдает положения Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
"Информацию о казни в Макеевке мы сейчас также направим по 2000 адресам – в том числе в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации, а также напрямую политикам, послам, журналистам и правозащитникам", - приводятся слова Фадеева в Telegram-канале СПЧ.
Он подчеркнул, что "это демонстративное вызывающее преступление". По его словам, требуется реакция международной общественности и расследование.
"Буквально на днях я получил ответ от Управления Верховного комиссара ООН по правам человека на отправленные материалы по внесудебным расправам под Купянском и обстрелу гражданской переправы в Херсоне. Они проверяют нашу информацию и дадут свою оценку "со всем возможным вниманием"", - добавил Фадеев.