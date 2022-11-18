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МККК посетил более ста российских военнопленных на Украине - РИА Новости, 18.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/plennye-1832451127.html
МККК посетил более ста российских военнопленных на Украине
МККК посетил более ста российских военнопленных на Украине - РИА Новости, 18.11.2022
МККК посетил более ста российских военнопленных на Украине
Международный Комитет Красного Креста посетил более 100 российских военнопленных на Украине, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:03
2022-11-18T13:03
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
татьяна москалькова
украина
россия
международный комитет красного креста (мккк)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста посетил более 100 российских военнопленных на Украине, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Я каждый день пишу обращения в Международный Комитет Красного Креста с просьбой посетить того человека, этого человека на предмет соблюдения Женевской конвенции 1949 года, чтобы наших людей не обижали, лечили и давали возможность соединиться с родственниками. На сегодня более 100 человек они посетили - наших пленных", - рассказала Москалькова в ходе Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.Она отметила, что МККК предоставляет информацию о посещении военнопленных их родственникам."Они сообщают родственникам и иногда даже передают записки, это можно. И родственники нам сообщают, что МККК посетил нашего и сообщил о его положении, состоянии, так что у нас есть с ними связь и есть от них определенная помощь", - добавила Москалькова.
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здоровье - общество, татьяна москалькова, украина, россия, международный комитет красного креста (мккк)
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Татьяна Москалькова, Украина, Россия, Международный комитет Красного Креста (МККК)
13:03 18.11.2022
 
МККК посетил более ста российских военнопленных на Украине

Москалькова: МККК посетил более ста российских военнопленных на Украине

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкМашины Международного Комитета Красного Креста (МККК)
Машины Международного Комитета Красного Креста (МККК) - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Машины Международного Комитета Красного Креста (МККК). Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста посетил более 100 российских военнопленных на Украине, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Я каждый день пишу обращения в Международный Комитет Красного Креста с просьбой посетить того человека, этого человека на предмет соблюдения Женевской конвенции 1949 года, чтобы наших людей не обижали, лечили и давали возможность соединиться с родственниками. На сегодня более 100 человек они посетили - наших пленных", - рассказала Москалькова в ходе Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.
Она отметила, что МККК предоставляет информацию о посещении военнопленных их родственникам.
"Они сообщают родственникам и иногда даже передают записки, это можно. И родственники нам сообщают, что МККК посетил нашего и сообщил о его положении, состоянии, так что у нас есть с ними связь и есть от них определенная помощь", - добавила Москалькова.
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Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоТатьяна МоскальковаУкраинаРоссияМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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