https://ria.ru/20221118/plennye-1832451127.html

МККК посетил более ста российских военнопленных на Украине

МККК посетил более ста российских военнопленных на Украине - РИА Новости, 18.11.2022

МККК посетил более ста российских военнопленных на Украине

Международный Комитет Красного Креста посетил более 100 российских военнопленных на Украине, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T13:03

2022-11-18T13:03

2022-11-18T13:03

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

татьяна москалькова

украина

россия

международный комитет красного креста (мккк)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста посетил более 100 российских военнопленных на Украине, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Я каждый день пишу обращения в Международный Комитет Красного Креста с просьбой посетить того человека, этого человека на предмет соблюдения Женевской конвенции 1949 года, чтобы наших людей не обижали, лечили и давали возможность соединиться с родственниками. На сегодня более 100 человек они посетили - наших пленных", - рассказала Москалькова в ходе Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.Она отметила, что МККК предоставляет информацию о посещении военнопленных их родственникам."Они сообщают родственникам и иногда даже передают записки, это можно. И родственники нам сообщают, что МККК посетил нашего и сообщил о его положении, состоянии, так что у нас есть с ними связь и есть от них определенная помощь", - добавила Москалькова.

https://ria.ru/20221117/plennye-1832234340.html

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здоровье - общество, татьяна москалькова, украина, россия, международный комитет красного креста (мккк)