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Огненная девушка встречает водяного парня в тизере нового проекта Pixar - РИА Новости, 18.11.2022
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Культура
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Огненная девушка встречает водяного парня в тизере нового проекта Pixar
Огненная девушка встречает водяного парня в тизере нового проекта Pixar - РИА Новости, 18.11.2022
Огненная девушка встречает водяного парня в тизере нового проекта Pixar
Вышел первый тизер анимационного фильма "Элементаль" Pixar. Он опубликован на YouTube-канале студии. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:15
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МОСКВА, 18 ноя — Новости. Вышел первый тизер анимационного фильма "Элементаль" Pixar. Он опубликован на YouTube-канале студии. Лента сделана в жанре романтического фэнтези. События разворачиваются в городе, где живут антропоморфные элементы — земля, воздух и другие. Тизер начинается с эпизода в метро. Незнакомка, воплощающая стихию огня, гордо дефилируют по вагону. Она натянула капюшон и надела наушники. Но поезд резко тормозит, девушка роняет гаджет, и ей спешит помочь молодой человек, представляющий стихию воды. Так и знакомятся главные герои новой сказки Pixar. В 1995 году студия осуществила революцию в индустрии мультфильмов — выпустила первый полный метр, смоделированный на компьютере трехмерным. Это культовая "История игрушек". Лента также стала первой анимацией номинированной на "Оскар" за оригинальный сценарий. Среди проектов Pixar "Корпорация монстров", "Суперсемейка", "ВАЛЛИ-И", "Вверх", "Тайна Коко", "Вперед", "Я краснею", "Душа" и другие. Релиз картины "Элементаль" запланирован на 16 июня 2023 года.
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новости культуры, кино и сериалы, pixar
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Pixar
12:15 18.11.2022
 
Огненная девушка встречает водяного парня в тизере нового проекта Pixar

Вышел первый тизер нового анимационного фильма "Элементаль" студии Pixar

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — Новости. Вышел первый тизер анимационного фильма "Элементаль" Pixar. Он опубликован на YouTube-канале студии.
Лента сделана в жанре романтического фэнтези. События разворачиваются в городе, где живут антропоморфные элементы — земля, воздух и другие. Тизер начинается с эпизода в метро. Незнакомка, воплощающая стихию огня, гордо дефилируют по вагону. Она натянула капюшон и надела наушники. Но поезд резко тормозит, девушка роняет гаджет, и ей спешит помочь молодой человек, представляющий стихию воды. Так и знакомятся главные герои новой сказки Pixar.
В 1995 году студия осуществила революцию в индустрии мультфильмов — выпустила первый полный метр, смоделированный на компьютере трехмерным. Это культовая "История игрушек". Лента также стала первой анимацией номинированной на "Оскар" за оригинальный сценарий.
Среди проектов Pixar "Корпорация монстров", "Суперсемейка", "ВАЛЛИ-И", "Вверх", "Тайна Коко", "Вперед", "Я краснею", "Душа" и другие.
Релиз картины "Элементаль" запланирован на 16 июня 2023 года.
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