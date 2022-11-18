https://ria.ru/20221118/pixar-1832416792.html

Огненная девушка встречает водяного парня в тизере нового проекта Pixar

Огненная девушка встречает водяного парня в тизере нового проекта Pixar - РИА Новости, 18.11.2022

Огненная девушка встречает водяного парня в тизере нового проекта Pixar

Вышел первый тизер анимационного фильма "Элементаль" Pixar. Он опубликован на YouTube-канале студии. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T12:15

2022-11-18T12:15

2022-11-18T12:15

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МОСКВА, 18 ноя — Новости. Вышел первый тизер анимационного фильма "Элементаль" Pixar. Он опубликован на YouTube-канале студии. Лента сделана в жанре романтического фэнтези. События разворачиваются в городе, где живут антропоморфные элементы — земля, воздух и другие. Тизер начинается с эпизода в метро. Незнакомка, воплощающая стихию огня, гордо дефилируют по вагону. Она натянула капюшон и надела наушники. Но поезд резко тормозит, девушка роняет гаджет, и ей спешит помочь молодой человек, представляющий стихию воды. Так и знакомятся главные герои новой сказки Pixar. В 1995 году студия осуществила революцию в индустрии мультфильмов — выпустила первый полный метр, смоделированный на компьютере трехмерным. Это культовая "История игрушек". Лента также стала первой анимацией номинированной на "Оскар" за оригинальный сценарий. Среди проектов Pixar "Корпорация монстров", "Суперсемейка", "ВАЛЛИ-И", "Вверх", "Тайна Коко", "Вперед", "Я краснею", "Душа" и другие. Релиз картины "Элементаль" запланирован на 16 июня 2023 года.

https://ria.ru/20221116/printsessa-1831876869.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, pixar