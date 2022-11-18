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Путин на следующей неделе посетит саммит ОДКБ в Армении
Путин на следующей неделе посетит саммит ОДКБ в Армении - РИА Новости, 18.11.2022
Путин на следующей неделе посетит саммит ОДКБ в Армении
Владимир Путин на следующей неделе планирует посетить саммит Организации Договора о коллективной безопасности и провести переговоры с президентом Кубы Мигелем... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:49
2022-11-18T12:49
2022-11-18T13:39
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Владимир Путин на следующей неделе планирует посетить саммит Организации Договора о коллективной безопасности и провести переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.О том, что Диас-Канель собирается в ближайшее время посетить Москву, в среду сообщил посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья.В программе визита, помимо встречи с Путиным, также открытие памятника Фиделю Кастро.Как рассказал РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, церемония открытия монумента запланирована на 22 ноября.Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 23 ноября в Ереване. На мероприятии будут присутствовать премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
https://ria.ru/20221117/odkb-1832226260.html
https://ria.ru/20221118/sotrudnichestvo-1832390134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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12:49 18.11.2022 (обновлено: 13:39 18.11.2022)
Путин на следующей неделе посетит саммит ОДКБ в Армении
Песков: Путин на следующей неделе посетит саммит ОДКБ и встретится с кубинским лидером