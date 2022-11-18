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Путин на следующей неделе посетит саммит ОДКБ в Армении

Путин на следующей неделе посетит саммит ОДКБ в Армении - РИА Новости, 18.11.2022

Путин на следующей неделе посетит саммит ОДКБ в Армении

Владимир Путин на следующей неделе планирует посетить саммит Организации Договора о коллективной безопасности и провести переговоры с президентом Кубы Мигелем... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T12:49

2022-11-18T12:49

2022-11-18T13:39

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Владимир Путин на следующей неделе планирует посетить саммит Организации Договора о коллективной безопасности и провести переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.О том, что Диас-Канель собирается в ближайшее время посетить Москву, в среду сообщил посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья.В программе визита, помимо встречи с Путиным, также открытие памятника Фиделю Кастро.Как рассказал РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, церемония открытия монумента запланирована на 22 ноября.Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 23 ноября в Ереване. На мероприятии будут присутствовать премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

https://ria.ru/20221117/odkb-1832226260.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, одкб, владимир путин, куба, мигель диас-канель, ереван, дмитрий песков, россия, армения, москва