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Путин на следующей неделе посетит саммит ОДКБ в Армении - РИА Новости, 18.11.2022
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Путин на следующей неделе посетит саммит ОДКБ в Армении
Путин на следующей неделе посетит саммит ОДКБ в Армении - РИА Новости, 18.11.2022
Путин на следующей неделе посетит саммит ОДКБ в Армении
Владимир Путин на следующей неделе планирует посетить саммит Организации Договора о коллективной безопасности и провести переговоры с президентом Кубы Мигелем... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:49
2022-11-18T13:39
в мире
одкб
владимир путин
куба
мигель диас-канель
ереван
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Владимир Путин на следующей неделе планирует посетить саммит Организации Договора о коллективной безопасности и провести переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.О том, что Диас-Канель собирается в ближайшее время посетить Москву, в среду сообщил посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья.В программе визита, помимо встречи с Путиным, также открытие памятника Фиделю Кастро.Как рассказал РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, церемония открытия монумента запланирована на 22 ноября.Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 23 ноября в Ереване. На мероприятии будут присутствовать премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
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в мире, одкб, владимир путин, куба, мигель диас-канель, ереван, дмитрий песков, россия, армения, москва
В мире, ОДКБ, Владимир Путин, Куба, Мигель Диас-Канель, Ереван, Дмитрий Песков, Россия, Армения, Москва
12:49 18.11.2022 (обновлено: 13:39 18.11.2022)
 
Путин на следующей неделе посетит саммит ОДКБ в Армении

Песков: Путин на следующей неделе посетит саммит ОДКБ и встретится с кубинским лидером

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Владимир Путин на следующей неделе планирует посетить саммит Организации Договора о коллективной безопасности и провести переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будет поездка в Армению на саммит ОДКБ, и будут переговоры российско-кубинские", — подчеркнул представитель Кремля.

О том, что Диас-Канель собирается в ближайшее время посетить Москву, в среду сообщил посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья.
В программе визита, помимо встречи с Путиным, также открытие памятника Фиделю Кастро.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 15:29
МИД анонсировал визит Лаврова в Ереван на мероприятия ОДКБ
Как рассказал РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, церемония открытия монумента запланирована на 22 ноября.
Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 23 ноября в Ереване. На мероприятии будут присутствовать премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 09:33
Чернышенко и вице-премьер Кубы обсудили сотрудничество в энергетике
 
В миреОДКБВладимир ПутинКубаМигель Диас-КанельЕреванДмитрий ПесковРоссияАрменияМосква
 
 
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