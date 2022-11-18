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Всетатарский общественный центр* признали экстремистской организацией - РИА Новости, 18.11.2022
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Всетатарский общественный центр* признали экстремистской организацией
Всетатарский общественный центр* признали экстремистской организацией - РИА Новости, 18.11.2022
Всетатарский общественный центр* признали экстремистской организацией
Всетатарский общественный центр* (ВТОЦ*), ликвидированный Верховным судом Татарстана в связи с экстремистской деятельностью, включен в федеральный перечень... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T18:59
2022-11-18T18:59
происшествия
россия
казань
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КАЗАНЬ, 18 ноя – РИА Новости. Всетатарский общественный центр* (ВТОЦ*), ликвидированный Верховным судом Татарстана в связи с экстремистской деятельностью, включен в федеральный перечень экстремистских организаций, его деятельность запрещена на территории РФ, сообщает управление ФСБ России по Татарстану."14 ноября ВТОЦ* включен в федеральный перечень экстремистских организаций Министерства юстиции России и его деятельность запрещена на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Прокуратура Татарстана в январе 2021 года подала в Верховный суд республики иск о ликвидации регионального общественного объединения "Всетатарский общественный центр"*, в работе которого обнаружила факты экстремистской деятельности. По информации надзорного ведомства, было установлено, что деятельность ВТОЦ* противоречит действующему законодательству и носит экстремистский характер, что представляет реальную угрозу основам конституционного строя РФ, целостности ее территории, безопасности государства и общества, угрозу нарушения прав и свобод человека и гражданина, причинения вреда личности, здоровью граждан.По данным регионального управления ФСБ, с 2019 по 2022 годы активисты ВТОЦ* за высказывания экстремистского характера, допущенные в ходе публичных мероприятий, организованных объединением, привлечены к административной ответственности.Вахитовский районный суд Казани в декабре 2021 года признал ВТОЦ* виновным по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Деятельность организации была приостановлена минюстом РФ.Верховный суд Татарстана в июне текущего года принял решение о ликвидации ВТОЦ*.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20221029/rossiya-1827701089.html
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происшествия, россия, казань, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Казань, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
18:59 18.11.2022
 
Всетатарский общественный центр* признали экстремистской организацией

ФСБ: Всетатарский общественный центр внесли в перечень экстремистских организаций

© РИА Новости / ФСБ России / Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / ФСБ России
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 18 ноя – РИА Новости. Всетатарский общественный центр* (ВТОЦ*), ликвидированный Верховным судом Татарстана в связи с экстремистской деятельностью, включен в федеральный перечень экстремистских организаций, его деятельность запрещена на территории РФ, сообщает управление ФСБ России по Татарстану.
"14 ноября ВТОЦ* включен в федеральный перечень экстремистских организаций Министерства юстиции России и его деятельность запрещена на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
29 октября, 05:51
МВД рассказало о числе преступлений экстремистской направленности в России
Прокуратура Татарстана в январе 2021 года подала в Верховный суд республики иск о ликвидации регионального общественного объединения "Всетатарский общественный центр"*, в работе которого обнаружила факты экстремистской деятельности. По информации надзорного ведомства, было установлено, что деятельность ВТОЦ* противоречит действующему законодательству и носит экстремистский характер, что представляет реальную угрозу основам конституционного строя РФ, целостности ее территории, безопасности государства и общества, угрозу нарушения прав и свобод человека и гражданина, причинения вреда личности, здоровью граждан.
По данным регионального управления ФСБ, с 2019 по 2022 годы активисты ВТОЦ* за высказывания экстремистского характера, допущенные в ходе публичных мероприятий, организованных объединением, привлечены к административной ответственности.
Вахитовский районный суд Казани в декабре 2021 года признал ВТОЦ* виновным по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Деятельность организации была приостановлена минюстом РФ.
Верховный суд Татарстана в июне текущего года принял решение о ликвидации ВТОЦ*.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 17:50
В Татарстане осужденных обвинили в экстремизме и вымогательстве
 
ПроисшествияРоссияКазаньФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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