Рейтинг@Mail.ru
Пентагон: США хотят конкурировать с Китаем, не вступая при этом в конфликт - РИА Новости, 18.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221118/pentagon-1832363767.html
Пентагон: США хотят конкурировать с Китаем, не вступая при этом в конфликт
Пентагон: США хотят конкурировать с Китаем, не вступая при этом в конфликт - РИА Новости, 18.11.2022
Пентагон: США хотят конкурировать с Китаем, не вступая при этом в конфликт
США верят, что могут конкурировать с Китаем, при этом избегая ненужного конфликта, заявила в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T01:54
2022-11-18T01:54
в мире
сша
китай
пекин
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1861cf61022eba77d1271e90a7751396.jpg
ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. США верят, что могут конкурировать с Китаем, при этом избегая ненужного конфликта, заявила в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх."Честно говоря, мы не ищем конфликта с Китаем. Мы можем конкурировать, однако в то же время рассматриваем его как растущий вызов", - сказала Сингх в ходе регулярного брифинга.Она добавила, что США не питают заинтересованности в конфликте с Пекином, а потому настаивают на важности сохранения открытыми каналов коммуникации, поддерживая регулярный диалог.
https://ria.ru/20221114/kitay-1831417736.html
сша
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_4499743e2218c6d6775e5aeeb212d209.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, пекин, министерство обороны сша
В мире, США, Китай, Пекин, Министерство обороны США
01:54 18.11.2022
 
Пентагон: США хотят конкурировать с Китаем, не вступая при этом в конфликт

Пентагон: США верят, что могут конкурировать с Китаем, избегая ненужного конфликта

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. США верят, что могут конкурировать с Китаем, при этом избегая ненужного конфликта, заявила в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
"Честно говоря, мы не ищем конфликта с Китаем. Мы можем конкурировать, однако в то же время рассматриваем его как растущий вызов", - сказала Сингх в ходе регулярного брифинга.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 16:56
Си Цзиньпин заявил, что Китай не намерен бросать вызов США
Она добавила, что США не питают заинтересованности в конфликте с Пекином, а потому настаивают на важности сохранения открытыми каналов коммуникации, поддерживая регулярный диалог.
 
В миреСШАКитайПекинМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала