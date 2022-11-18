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Пентагон: США хотят конкурировать с Китаем, не вступая при этом в конфликт
Пентагон: США хотят конкурировать с Китаем, не вступая при этом в конфликт - РИА Новости, 18.11.2022
Пентагон: США хотят конкурировать с Китаем, не вступая при этом в конфликт
США верят, что могут конкурировать с Китаем, при этом избегая ненужного конфликта, заявила в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T01:54
2022-11-18T01:54
2022-11-18T01:54
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ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. США верят, что могут конкурировать с Китаем, при этом избегая ненужного конфликта, заявила в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх."Честно говоря, мы не ищем конфликта с Китаем. Мы можем конкурировать, однако в то же время рассматриваем его как растущий вызов", - сказала Сингх в ходе регулярного брифинга.Она добавила, что США не питают заинтересованности в конфликте с Пекином, а потому настаивают на важности сохранения открытыми каналов коммуникации, поддерживая регулярный диалог.
https://ria.ru/20221114/kitay-1831417736.html
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в мире, сша, китай, пекин, министерство обороны сша
В мире, США, Китай, Пекин, Министерство обороны США
Пентагон: США хотят конкурировать с Китаем, не вступая при этом в конфликт
Пентагон: США верят, что могут конкурировать с Китаем, избегая ненужного конфликта