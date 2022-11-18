Рейтинг@Mail.ru
Памфилова заявила об американском диктате в международных организациях - РИА Новости, 18.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221118/pamfilova-1832398577.html
Памфилова заявила об американском диктате в международных организациях
Памфилова заявила об американском диктате в международных организациях - РИА Новости, 18.11.2022
Памфилова заявила об американском диктате в международных организациях
На уровне СНГ давно выработали свои избирательные стандарты, их предлагали в ОБСЕ, но все международные организации фактически под американским диктатом,... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T10:26
2022-11-18T10:26
элла памфилова
россия
снг
обсе
оон
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816107125_0:73:2999:1760_1920x0_80_0_0_1e98dbebbecf87dceed83c969349bd06.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. На уровне СНГ давно выработали свои избирательные стандарты, их предлагали в ОБСЕ, но все международные организации фактически под американским диктатом, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова."Мы давно на уровне СНГ выработали свои стандарты, мы их предлагали в ОБСЕ. Но что взять с этой организации? Мы даже видим по ООН, по ВОЗ, возьмите все международные организации - фактически они все под диктатом американским, англосаксонским. Сейчас, как никогда, это проявляется", - сказала Памфилова в эфире белорусского телеканала ОНТ.По ее словам, суть всех "красивых" западных слов: "Если будет по-нашему, значит, у вас есть шанс быть в качестве полураба, вассала, но быть. Или мы вас уничтожим"."Вот. И все организации этому подыгрывают. Нет никакого смысла метать бисер… Нет смысла. Надо исходить из интересов своего народа, своих национальных традиций, истории, культуры и современных вызовов, которые надо преодолевать, чтобы страна, общество, государство развивались - вот это главное", - отметила глава ЦИК России.
https://ria.ru/20221116/vizy-1831967216.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816107125_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_734e3d62ba908adde68d13877fe67d48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
элла памфилова, россия, снг, обсе, оон, политика
Элла Памфилова, Россия, СНГ, ОБСЕ, ООН, Политика
10:26 18.11.2022
 
Памфилова заявила об американском диктате в международных организациях

Памфилова: международные организации, наподобие ОБСЕ, находятся под американским диктатом

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. На уровне СНГ давно выработали свои избирательные стандарты, их предлагали в ОБСЕ, но все международные организации фактически под американским диктатом, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
"Мы давно на уровне СНГ выработали свои стандарты, мы их предлагали в ОБСЕ. Но что взять с этой организации? Мы даже видим по ООН, по ВОЗ, возьмите все международные организации - фактически они все под диктатом американским, англосаксонским. Сейчас, как никогда, это проявляется", - сказала Памфилова в эфире белорусского телеканала ОНТ.
По ее словам, суть всех "красивых" западных слов: "Если будет по-нашему, значит, у вас есть шанс быть в качестве полураба, вассала, но быть. Или мы вас уничтожим".
"Вот. И все организации этому подыгрывают. Нет никакого смысла метать бисер… Нет смысла. Надо исходить из интересов своего народа, своих национальных традиций, истории, культуры и современных вызовов, которые надо преодолевать, чтобы страна, общество, государство развивались - вот это главное", - отметила глава ЦИК России.
Символика заседания Постоянного совета ОБСЕ под председательством Польши в Вене - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 16:06
В ПА ОБСЕ объяснили, почему Польша не выдала визы российской делегации
 
Элла ПамфиловаРоссияСНГОБСЕООНПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала