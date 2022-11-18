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Памфилова заявила об американском диктате в международных организациях
Памфилова заявила об американском диктате в международных организациях - РИА Новости, 18.11.2022
Памфилова заявила об американском диктате в международных организациях
На уровне СНГ давно выработали свои избирательные стандарты, их предлагали в ОБСЕ, но все международные организации фактически под американским диктатом,... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T10:26
2022-11-18T10:26
2022-11-18T10:26
элла памфилова
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. На уровне СНГ давно выработали свои избирательные стандарты, их предлагали в ОБСЕ, но все международные организации фактически под американским диктатом, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова."Мы давно на уровне СНГ выработали свои стандарты, мы их предлагали в ОБСЕ. Но что взять с этой организации? Мы даже видим по ООН, по ВОЗ, возьмите все международные организации - фактически они все под диктатом американским, англосаксонским. Сейчас, как никогда, это проявляется", - сказала Памфилова в эфире белорусского телеканала ОНТ.По ее словам, суть всех "красивых" западных слов: "Если будет по-нашему, значит, у вас есть шанс быть в качестве полураба, вассала, но быть. Или мы вас уничтожим"."Вот. И все организации этому подыгрывают. Нет никакого смысла метать бисер… Нет смысла. Надо исходить из интересов своего народа, своих национальных традиций, истории, культуры и современных вызовов, которые надо преодолевать, чтобы страна, общество, государство развивались - вот это главное", - отметила глава ЦИК России.
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элла памфилова, россия, снг, обсе, оон, политика
Элла Памфилова, Россия, СНГ, ОБСЕ, ООН, Политика
Памфилова заявила об американском диктате в международных организациях
Памфилова: международные организации, наподобие ОБСЕ, находятся под американским диктатом