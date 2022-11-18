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Минобороны: Зеленскому придется отвечать за замученных военнопленных

Минобороны: Зеленскому придется отвечать за замученных военнопленных - РИА Новости, 18.11.2022

Минобороны: Зеленскому придется отвечать за замученных военнопленных

Владимиру Зеленскому и его приспешникам придется перед судом истории, народами России и Украины отвечать за каждого замученного и убитого российского... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T17:18

2022-11-18T17:18

2022-11-18T17:18

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Владимиру Зеленскому и его приспешникам придется перед судом истории, народами России и Украины отвечать за каждого замученного и убитого российского военнопленного, заявило в пятницу министерство обороны РФ.Как сообщило военное ведомство, "выродки ВСУ" намеренно и методично убили прямыми выстрелами в голову более 10 обездвиженных российских военных, содеянное не удастся представить в качестве трагического исключения."Но отвечать перед судом истории, народами России и Украины Зеленскому и его приспешникам придется за всех и за каждого замученного и убитого пленного", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20221118/obman-1832362589.html

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владимир зеленский, россия, украина, вооруженные силы украины, в мире