https://ria.ru/20221118/osipov-1832371486.html

Забайкальский губернатор призвал уехавших из России не предавать прадедов

Забайкальский губернатор призвал уехавших из России не предавать прадедов - РИА Новости, 18.11.2022

Забайкальский губернатор призвал уехавших из России не предавать прадедов

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов призвал уехавших из России одуматься и не предавать дедов и прадедов, которые трудились и воевали за свободу... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T05:21

2022-11-18T05:21

2022-11-18T05:21

александр осипов

россия

монголия

забайкальский край

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ЧИТА, 18 ноя - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов призвал уехавших из России одуматься и не предавать дедов и прадедов, которые трудились и воевали за свободу страны.Южная граница Забайкалья является государственной границей РФ и Монголии, на границе есть два автомобильных пункта пропуска - "Соловьевск" и "Верхний Ульхун", а также железнодорожный пункт пропуска "Соловьевск".Как рассказал РИА Новости Осипов, при этом жители края не уезжали в Монголию, также через территорию Забайкалья в эту страну не уезжали и жители других регионов РФ."У нас в этом плане все богатые возможности есть для этого. Просто Забайкалье никуда не бежало, и через Забайкалье никто не бежал", - заявил Осипов."Забайкалье никуда не побежало, кроме одного - на спецоперацию", - уточнил он.Губернатор также обратился к тем, кто уехал из России, и призвал их не предавать своих дедов и прадедов."Обратившись к этим людям, хочется сказать им: не предавайте сами себя. Не предавайте своих родителей, своих дедов, прадедов и все предыдущие поколения, которые жилы рвали, напряженнейшим образом воевали, трудились, приносили огромное количество жертв для того, чтобы обеспечить ваше существование вообще. Причем не просто существование, а чтобы создать единственную по-настоящему свободную страну", - заявил он."Не предавайте их всех, одумайтесь", - заключил губернатор.

https://ria.ru/20220502/basharov-1786535405.html

https://ria.ru/20221027/piar-1827375223.html

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монголия

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александр осипов, россия, монголия, забайкальский край