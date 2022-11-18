https://ria.ru/20221118/osipov-1832371486.html
Забайкальский губернатор призвал уехавших из России не предавать прадедов
Забайкальский губернатор призвал уехавших из России не предавать прадедов - РИА Новости, 18.11.2022
Забайкальский губернатор призвал уехавших из России не предавать прадедов
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов призвал уехавших из России одуматься и не предавать дедов и прадедов, которые трудились и воевали за свободу... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T05:21
2022-11-18T05:21
2022-11-18T05:21
александр осипов
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монголия
забайкальский край
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ЧИТА, 18 ноя - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов призвал уехавших из России одуматься и не предавать дедов и прадедов, которые трудились и воевали за свободу страны.Южная граница Забайкалья является государственной границей РФ и Монголии, на границе есть два автомобильных пункта пропуска - "Соловьевск" и "Верхний Ульхун", а также железнодорожный пункт пропуска "Соловьевск".Как рассказал РИА Новости Осипов, при этом жители края не уезжали в Монголию, также через территорию Забайкалья в эту страну не уезжали и жители других регионов РФ."У нас в этом плане все богатые возможности есть для этого. Просто Забайкалье никуда не бежало, и через Забайкалье никто не бежал", - заявил Осипов."Забайкалье никуда не побежало, кроме одного - на спецоперацию", - уточнил он.Губернатор также обратился к тем, кто уехал из России, и призвал их не предавать своих дедов и прадедов."Обратившись к этим людям, хочется сказать им: не предавайте сами себя. Не предавайте своих родителей, своих дедов, прадедов и все предыдущие поколения, которые жилы рвали, напряженнейшим образом воевали, трудились, приносили огромное количество жертв для того, чтобы обеспечить ваше существование вообще. Причем не просто существование, а чтобы создать единственную по-настоящему свободную страну", - заявил он."Не предавайте их всех, одумайтесь", - заключил губернатор.
https://ria.ru/20220502/basharov-1786535405.html
https://ria.ru/20221027/piar-1827375223.html
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александр осипов, россия, монголия, забайкальский край
Александр Осипов, Россия, Монголия, Забайкальский край
Забайкальский губернатор призвал уехавших из России не предавать прадедов
Губернатор Забайкалья Осипов призвал уехавших из России не предавать дедов и прадедов
ЧИТА, 18 ноя - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов призвал уехавших из России одуматься и не предавать дедов и прадедов, которые трудились и воевали за свободу страны.
Южная граница Забайкалья является государственной границей РФ и Монголии
, на границе есть два автомобильных пункта пропуска - "Соловьевск" и "Верхний Ульхун", а также железнодорожный пункт пропуска "Соловьевск".
Как рассказал РИА Новости Осипов, при этом жители края не уезжали в Монголию, также через территорию Забайкалья в эту страну не уезжали и жители других регионов РФ.
"У нас в этом плане все богатые возможности есть для этого. Просто Забайкалье никуда не бежало, и через Забайкалье никто не бежал", - заявил Осипов.
"Забайкалье никуда не побежало, кроме одного - на спецоперацию", - уточнил он.
Губернатор также обратился к тем, кто уехал из России, и призвал их не предавать своих дедов и прадедов.
"Обратившись к этим людям, хочется сказать им: не предавайте сами себя. Не предавайте своих родителей, своих дедов, прадедов и все предыдущие поколения, которые жилы рвали, напряженнейшим образом воевали, трудились, приносили огромное количество жертв для того, чтобы обеспечить ваше существование вообще. Причем не просто существование, а чтобы создать единственную по-настоящему свободную страну", - заявил он.
"Не предавайте их всех, одумайтесь", - заключил губернатор.