https://ria.ru/20221118/opros-1832398377.html

Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос ФОМ

Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 18.11.2022

Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос ФОМ

Большинство россиян (77%) считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своем посту, свое доверие главе государства выразили 76% опрошенных,... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T10:23

2022-11-18T10:23

2022-11-18T10:23

россия

фомнибус

общество

владимир путин

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Большинство россиян (77%) считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своем посту, свое доверие главе государства выразили 76% опрошенных, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение".Согласно исследованию, 77% респондентов считают, что Путин хорошо работает на своём посту, с ними не согласились 11% опрошенных, еще 12% затруднились с ответом.Своё доверие Путину высказали 76% граждан, скорее не доверяют - 14%, 11% затруднились с ответом.Опрос "ФОМнибус" провели 11-13 ноября среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов.

https://ria.ru/20221118/trevoga-1832397867.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, фомнибус, общество, владимир путин