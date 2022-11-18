https://ria.ru/20221118/opros-1832398377.html
Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 18.11.2022
Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Большинство россиян (77%) считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своем посту, свое доверие главе государства выразили 76% опрошенных,... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T10:23
2022-11-18T10:23
2022-11-18T10:23
россия
фомнибус
общество
владимир путин
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Большинство россиян (77%) считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своем посту, свое доверие главе государства выразили 76% опрошенных, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение".Согласно исследованию, 77% респондентов считают, что Путин хорошо работает на своём посту, с ними не согласились 11% опрошенных, еще 12% затруднились с ответом.Своё доверие Путину высказали 76% граждан, скорее не доверяют - 14%, 11% затруднились с ответом.Опрос "ФОМнибус" провели 11-13 ноября среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов.
https://ria.ru/20221118/trevoga-1832397867.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фомнибус, общество, владимир путин
Россия, ФОМнибус, Общество, Владимир Путин
Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Опрос ФОМ показал, что Путину доверяют 76 процентов россиян