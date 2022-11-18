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В Темрюкском районе продлили желтый уровень террористической опасности
В Темрюкском районе продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 18.11.2022
В Темрюкском районе продлили желтый уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности в Темрюкском районе Краснодарского края продлили до 2 декабря, сообщил оперативный штаб Кубани. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:56
2022-11-18T12:56
2022-11-18T13:13
темрюкский район
происшествия
вениамин кондратьев
владимир путин
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 18 ноя – РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности в Темрюкском районе Краснодарского края продлили до 2 декабря, сообщил оперативный штаб Кубани."Желтый" уровень террористической опасности в Темрюкском районе продлили до 2 декабря. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале ."Желтый" уровень террористической опасности был введен 8 октября в Темрюкском районе Краснодарского края после ЧП на Крымском мосту, где рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение для легковых автомобилей: сначала по одной, а позже - по двум полосам. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.
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темрюкский район, происшествия, вениамин кондратьев, владимир путин, краснодарский край, россия
Темрюкский район, Происшествия, Вениамин Кондратьев, Владимир Путин, Краснодарский край, Россия
12:56 18.11.2022 (обновлено: 13:13 18.11.2022)
В Темрюкском районе продлили желтый уровень террористической опасности
В Темрюкском районе Кубани продлили желтый уровень террористической опасности до 2 декабря