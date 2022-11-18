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Украинские войска продолжают обстреливать Новую Каховку
Украинские войска продолжают обстреливать Новую Каховку - РИА Новости, 18.11.2022
Украинские войска продолжают обстреливать Новую Каховку
Украинские войска в пятницу вновь ведут обстрел Новой Каховки Херсонской области, удары не прекращаются с ночи, сообщает администрация города. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T16:36
2022-11-18T16:36
2022-11-18T16:40
специальная военная операция на украине
происшествия
новая каховка
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Украинские войска в пятницу вновь ведут обстрел Новой Каховки Херсонской области, удары не прекращаются с ночи, сообщает администрация города."В пятницу, 18 ноября, обстрелы Новой Каховки начались с ночи и продолжаются весь день. Целями обстрелов являются дома мирных жителей и объекты инфраструктуры", - говорится в сообщении администрации Новой Каховки в Telegram-канале.Украинские войска уже несколько дней не прекращают обстрел города. Администрация, оперативный штаб, МЧС, полиция, медики и аварийные службы продолжают работать, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, заверили местные власти.
новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новая Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
16:36 18.11.2022 (обновлено: 16:40 18.11.2022)
Украинские войска продолжают обстреливать Новую Каховку
Власти Новой Каховки сообщили о непрекращающихся обстрелах со стороны украинских войск