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Украинские войска продолжают обстреливать Новую Каховку

Украинские войска продолжают обстреливать Новую Каховку - РИА Новости, 18.11.2022

Украинские войска продолжают обстреливать Новую Каховку

Украинские войска в пятницу вновь ведут обстрел Новой Каховки Херсонской области, удары не прекращаются с ночи, сообщает администрация города. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T16:36

2022-11-18T16:36

2022-11-18T16:40

специальная военная операция на украине

происшествия

новая каховка

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Украинские войска в пятницу вновь ведут обстрел Новой Каховки Херсонской области, удары не прекращаются с ночи, сообщает администрация города."В пятницу, 18 ноября, обстрелы Новой Каховки начались с ночи и продолжаются весь день. Целями обстрелов являются дома мирных жителей и объекты инфраструктуры", - говорится в сообщении администрации Новой Каховки в Telegram-канале.Украинские войска уже несколько дней не прекращают обстрел города. Администрация, оперативный штаб, МЧС, полиция, медики и аварийные службы продолжают работать, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, заверили местные власти.

новая каховка

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины