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Электроснабжение поселка Белая Березка восстановили после обстрела - РИА Новости, 18.11.2022
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Электроснабжение поселка Белая Березка восстановили после обстрела
Электроснабжение поселка Белая Березка восстановили после обстрела - РИА Новости, 18.11.2022
Электроснабжение поселка Белая Березка восстановили после обстрела
Специалисты восстановили электроснабжение поселка Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области, нарушенное из-за обстрела со стороны Украины, сообщил... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T23:16
2022-11-18T23:16
происшествия
александр богомаз
трубчевский район
брянская область
украина
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БРЯНСК, 18 ноя - РИА Новости. Специалисты восстановили электроснабжение поселка Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области, нарушенное из-за обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."В настоящее время электроснабжение в поселке Белая Березка восстановлено", - написал Богомаз в Telegram-канале.Ранее в результате украинского обстрела территории поселка Белая Березка было повреждено его электроснабжение, в поселке не было света.
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трубчевский район
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происшествия, александр богомаз, трубчевский район, брянская область, украина
Происшествия, Александр Богомаз, Трубчевский район, Брянская область, Украина
23:16 18.11.2022
 
Электроснабжение поселка Белая Березка восстановили после обстрела

Губернатор Богомаз: электроснабжение поселка Белая Березка восстановили после обстрела

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередач. Архивное фото
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БРЯНСК, 18 ноя - РИА Новости. Специалисты восстановили электроснабжение поселка Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области, нарушенное из-за обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"В настоящее время электроснабжение в поселке Белая Березка восстановлено", - написал Богомаз в Telegram-канале.
Ранее в результате украинского обстрела территории поселка Белая Березка было повреждено его электроснабжение, в поселке не было света.
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ПроисшествияАлександр БогомазТрубчевский районБрянская областьУкраина
 
 
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