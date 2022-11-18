https://ria.ru/20221118/obstrel-1832667053.html

Электроснабжение поселка Белая Березка восстановили после обстрела

Электроснабжение поселка Белая Березка восстановили после обстрела - РИА Новости, 18.11.2022

Электроснабжение поселка Белая Березка восстановили после обстрела

Специалисты восстановили электроснабжение поселка Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области, нарушенное из-за обстрела со стороны Украины, сообщил... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T23:16

2022-11-18T23:16

2022-11-18T23:16

происшествия

александр богомаз

трубчевский район

брянская область

украина

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БРЯНСК, 18 ноя - РИА Новости. Специалисты восстановили электроснабжение поселка Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области, нарушенное из-за обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."В настоящее время электроснабжение в поселке Белая Березка восстановлено", - написал Богомаз в Telegram-канале.Ранее в результате украинского обстрела территории поселка Белая Березка было повреждено его электроснабжение, в поселке не было света.

https://ria.ru/20221118/obstrel-1832565173.html

трубчевский район

брянская область

украина

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происшествия, александр богомаз, трубчевский район, брянская область, украина