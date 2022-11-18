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При обстреле пункта эвакуации в Алешках никто не пострадал - РИА Новости, 18.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/obstrel-1832655310.html
При обстреле пункта эвакуации в Алешках никто не пострадал
При обстреле пункта эвакуации в Алешках никто не пострадал - РИА Новости, 18.11.2022
При обстреле пункта эвакуации в Алешках никто не пострадал
Пострадавших нет при минометном обстреле пункта сбора эвакуируемых в городе Алёшки Херсонской области, обстрел города из гаубиц и минометов продолжается весь... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T21:35
2022-11-18T21:35
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
херсон
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 18 ноя – РИА Новости. Пострадавших нет при минометном обстреле пункта сбора эвакуируемых в городе Алёшки Херсонской области, обстрел города из гаубиц и минометов продолжается весь день, сообщил РИА Новости глава администрации Алёшек Георгий Журавко.По его словам, "целый день идет обстрел города" из длинноствольной артиллерии и минометов.Сотовой связи по-прежнему в городе нет. "Добивает сигнал украинских операторов из Херсона, а нашей российской связи нет", - заявил Журавко.По его словам, подача электричества и воды частично восстановлена, проведению ремонтных работ мешают непрекращающиеся обстрелы со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20221118/obstrel-1832628070.html
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происшествия, херсонская область , херсон
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Херсон
21:35 18.11.2022
 
При обстреле пункта эвакуации в Алешках никто не пострадал

Глава Алешек Журавко: при обстреле пункта эвакуации в городе никто не пострадал

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЖители Херсона во время эвакуации на левый берег Днепра
Жители Херсона во время эвакуации на левый берег Днепра - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Жители Херсона во время эвакуации на левый берег Днепра. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 18 ноя – РИА Новости. Пострадавших нет при минометном обстреле пункта сбора эвакуируемых в городе Алёшки Херсонской области, обстрел города из гаубиц и минометов продолжается весь день, сообщил РИА Новости глава администрации Алёшек Георгий Журавко.
"По пункту отправки эвакуируемых был нанесен удар, миномётный. В это время, к счастью, там на автовокзале никого не было, пострадавших нет", - сказал Журавко.
По его словам, "целый день идет обстрел города" из длинноствольной артиллерии и минометов.
Сотовой связи по-прежнему в городе нет. "Добивает сигнал украинских операторов из Херсона, а нашей российской связи нет", - заявил Журавко.
По его словам, подача электричества и воды частично восстановлена, проведению ремонтных работ мешают непрекращающиеся обстрелы со стороны украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьХерсон
 
 
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