https://ria.ru/20221118/obstrel-1832655310.html

При обстреле пункта эвакуации в Алешках никто не пострадал

При обстреле пункта эвакуации в Алешках никто не пострадал - РИА Новости, 18.11.2022

При обстреле пункта эвакуации в Алешках никто не пострадал

Пострадавших нет при минометном обстреле пункта сбора эвакуируемых в городе Алёшки Херсонской области, обстрел города из гаубиц и минометов продолжается весь... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T21:35

2022-11-18T21:35

2022-11-18T21:35

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

херсон

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 18 ноя – РИА Новости. Пострадавших нет при минометном обстреле пункта сбора эвакуируемых в городе Алёшки Херсонской области, обстрел города из гаубиц и минометов продолжается весь день, сообщил РИА Новости глава администрации Алёшек Георгий Журавко.По его словам, "целый день идет обстрел города" из длинноствольной артиллерии и минометов.Сотовой связи по-прежнему в городе нет. "Добивает сигнал украинских операторов из Херсона, а нашей российской связи нет", - заявил Журавко.По его словам, подача электричества и воды частично восстановлена, проведению ремонтных работ мешают непрекращающиеся обстрелы со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20221118/obstrel-1832628070.html

херсонская область

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происшествия, херсонская область , херсон