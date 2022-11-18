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Армения опровергла заявление Азербайджана об обстреле на границе - РИА Новости, 18.11.2022
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Армения опровергла заявление Азербайджана об обстреле на границе
Армения опровергла заявление Азербайджана об обстреле на границе - РИА Новости, 18.11.2022
Армения опровергла заявление Азербайджана об обстреле на границе
Министерство обороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле армянскими ВС азербайджанских позиций на границе. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T19:48
2022-11-18T19:48
в мире
армения
азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 18 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле армянскими ВС азербайджанских позиций на границе.Ранее минобороны Азербайджана сообщило, что подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района."Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы 18 ноября, в 12.50 (11.50 мск) подразделения ВС Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы, является очередной дезинформацией", - говорится в сообщении пресс-службы армянского военного ведомства.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
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в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Армения, Азербайджан, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
19:48 18.11.2022
 
Армения опровергла заявление Азербайджана об обстреле на границе

Минобороны Армении опровергло обвинение в обстреле азербайджанских позиций на границе

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 18 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле армянскими ВС азербайджанских позиций на границе.
Ранее минобороны Азербайджана сообщило, что подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 08:59
Пашинян обвинил Баку в стрельбе по мирным армянам в Карабахе
"Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы 18 ноября, в 12.50 (11.50 мск) подразделения ВС Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы, является очередной дезинформацией", - говорится в сообщении пресс-службы армянского военного ведомства.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 09:58
МИД Азербайджана назвал высказывания Пашиняна неприемлемыми
 
В миреАрменияАзербайджанСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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