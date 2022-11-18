https://ria.ru/20221118/obstrel-1832634379.html

Армения опровергла заявление Азербайджана об обстреле на границе

Армения опровергла заявление Азербайджана об обстреле на границе - РИА Новости, 18.11.2022

Армения опровергла заявление Азербайджана об обстреле на границе

Министерство обороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле армянскими ВС азербайджанских позиций на границе. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T19:48

2022-11-18T19:48

2022-11-18T19:48

в мире

армения

азербайджан

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 18 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле армянскими ВС азербайджанских позиций на границе.Ранее минобороны Азербайджана сообщило, что подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района."Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы 18 ноября, в 12.50 (11.50 мск) подразделения ВС Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы, является очередной дезинформацией", - говорится в сообщении пресс-службы армянского военного ведомства.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.

https://ria.ru/20221114/pashinyan-1831262838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе