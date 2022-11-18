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Северная и Южная Корея могут обменяться обстрелами, считает эксперт - РИА Новости, 18.11.2022
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Северная и Южная Корея могут обменяться обстрелами, считает эксперт
Северная и Южная Корея могут обменяться обстрелами, считает эксперт - РИА Новости, 18.11.2022
Северная и Южная Корея могут обменяться обстрелами, считает эксперт
Вероятность повторения ситуации, при которой Пхеньян и Сеул обменялись обстрелами, существует, пока перспектив для урегулирования нет, считает руководитель... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T11:36
2022-11-18T11:36
в мире
япония
южная корея
сша
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Вероятность повторения ситуации, при которой Пхеньян и Сеул обменялись обстрелами, существует, пока перспектив для урегулирования нет, считает руководитель центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов."Северная Корея, с одной стороны, и троица – Южная Корея, Япония и США – они занимают крайне противоположные позиции по поводу ракетно-ядерного потенциала КНДР, никакого компромисса здесь не просматривается", - сказал эксперт в комментарии РИА Новости.Он отметил, что Южная Корея рассматривает ракетно-ядерный потенциал Пхеньяна как угрозу своей безопасности и пытается сдерживать его, оказывая военное давление на КНДР. Пхеньян же настаивает, что военный потенциал носит оборонительный характер, добавил эксперт."Я думаю, что в этой ситуации вокруг Корейского полуострова пошло еще обострение из-за противостояния США и Китая вокруг Тайваня. Под эту сурдинку Северная Корея пытается усилить своей потенциал", - отметил Кистанов."Пока напряженность растет и никакой перспективы снижения этой напряженности не просматривается", - сказал эксперт.Комментируя возможность повторения взаимных обстрелов между КНДР и Южной Кореей, как это было в октябре, эксперт отметил: "Я думаю, что такие ситуации не исключены. Но, думаю, стороны прекрасно понимают, есть определенный предел напряженности и взаимного военного воздействия, потому что за этим стоит черта, которую нельзя переступать, иначе все может перерасти в обмен ядерными ударами – это не нужно ни КНДР, ни США, ни Японии, ни Южной Корее".Северная Корея выпустила баллистическую межконтинентальную ракету в 10.14 (04.14 мск) в восточном направлении. В 11:23 (05:23 мск) она упала в 200 километрах от острова Осима около Хоккайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии.Дальность полета ракеты составила 1000 километров, высота полета - 6000 километров, ракета летела по навесной траектории. Такая траектория означает более вертикальный пуск ракеты, что позволяет сократить расстояние полета. Согласно анализу министерства обороны Японии, при пуске по обычной траектории ракета могла пролететь 15 тысяч километров и достичь территории США. Полет продолжался 69 минут.Всего с начала года КНДР провела 34 ракетных пуска. Почти половина из них - 15 - приходится на период с 25 сентября, в том числе был проведен пуск баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров.В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.
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япония
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в мире, япония, южная корея, сша, кндр (северная корея)
В мире, Япония, Южная Корея, США, КНДР (Северная Корея)
11:36 18.11.2022
 
Северная и Южная Корея могут обменяться обстрелами, считает эксперт

Эксперт Кистанов не исключил возможность обмена обстрелами между КНДР и Южной Кореей

© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Вероятность повторения ситуации, при которой Пхеньян и Сеул обменялись обстрелами, существует, пока перспектив для урегулирования нет, считает руководитель центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов.
"Северная Корея, с одной стороны, и троица – Южная Корея, Япония и США – они занимают крайне противоположные позиции по поводу ракетно-ядерного потенциала КНДР, никакого компромисса здесь не просматривается", - сказал эксперт в комментарии РИА Новости.
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Он отметил, что Южная Корея рассматривает ракетно-ядерный потенциал Пхеньяна как угрозу своей безопасности и пытается сдерживать его, оказывая военное давление на КНДР. Пхеньян же настаивает, что военный потенциал носит оборонительный характер, добавил эксперт.
"Я думаю, что в этой ситуации вокруг Корейского полуострова пошло еще обострение из-за противостояния США и Китая вокруг Тайваня. Под эту сурдинку Северная Корея пытается усилить своей потенциал", - отметил Кистанов.
"Пока напряженность растет и никакой перспективы снижения этой напряженности не просматривается", - сказал эксперт.
Комментируя возможность повторения взаимных обстрелов между КНДР и Южной Кореей, как это было в октябре, эксперт отметил: "Я думаю, что такие ситуации не исключены. Но, думаю, стороны прекрасно понимают, есть определенный предел напряженности и взаимного военного воздействия, потому что за этим стоит черта, которую нельзя переступать, иначе все может перерасти в обмен ядерными ударами – это не нужно ни КНДР, ни США, ни Японии, ни Южной Корее".
Северная Корея выпустила баллистическую межконтинентальную ракету в 10.14 (04.14 мск) в восточном направлении. В 11:23 (05:23 мск) она упала в 200 километрах от острова Осима около Хоккайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии.
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Дальность полета ракеты составила 1000 километров, высота полета - 6000 километров, ракета летела по навесной траектории. Такая траектория означает более вертикальный пуск ракеты, что позволяет сократить расстояние полета. Согласно анализу министерства обороны Японии, при пуске по обычной траектории ракета могла пролететь 15 тысяч километров и достичь территории США. Полет продолжался 69 минут.
Всего с начала года КНДР провела 34 ракетных пуска. Почти половина из них - 15 - приходится на период с 25 сентября, в том числе был проведен пуск баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров.
В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.
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