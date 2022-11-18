https://ria.ru/20221118/obstrel-1832392453.html

Украинские войска обстреляли школу в центре Донецка

Украинские войска обстреляли школу в центре Донецка - РИА Новости, 18.11.2022

Украинские войска обстреляли школу в центре Донецка

Украинские войска минувшей ночью нанесли артиллерийские удары по школе № 13 в центре Донецка, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T09:48

2022-11-18T09:48

2022-11-18T11:08

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ДОНЕЦК, 18 ноя — РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью нанесли артиллерийские удары по школе № 13 в центре Донецка, сообщил корреспондент РИА Новости.По словам местных жителей, было около пяти попаданий. Снарядами побило окна и посекло стены здания.Из-за того, что обстрел произошел во время комендантского часа, обошлось без жертв.Мэр Донецка Алексей Кулемин сообщил в своем Telegram-канале, что за минувшую ночь ВСУ выпустили по центральным районам города десять снарядов калибра 155 миллиметров. Два из них приземлились в непосредственной близости от школы.Кроме того, в результате вчерашнего обстрела Ленинского района пострадала инфраструктура кондитерской фабрики "Лаконд", добавил мэр. Повреждены газопровод, вентиляция и забор, производство остановлено, никто не пострадал.По данным аппарата омбудсмена ДНР, за восемь лет вооруженной агрессии киевского режима против жителей Донбасса погибли более 8,7 тысяч мирных жителей, в том числе более 130 детей.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.

https://ria.ru/20221118/dnr-1832396578.html

https://ria.ru/20221118/dnr-1832392036.html

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донецк, украина, донецкая народная республика, происшествия, донбасс