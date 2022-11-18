Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай переходят на национальные валюты в расчетах за энергоресурсы - РИА Новости, 18.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221118/oborot-1832486339.html
Россия и Китай переходят на национальные валюты в расчетах за энергоресурсы
Россия и Китай переходят на национальные валюты в расчетах за энергоресурсы - РИА Новости, 18.11.2022
Россия и Китай переходят на национальные валюты в расчетах за энергоресурсы
Россия и Китай уже перевели на рубли и юани расчеты за газ и намерены перейти на национальные валюты в поставках других энергоресурсов, рассказал вице-премьер... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T14:25
2022-11-18T17:13
россия
китай
экономика
александр новак
цены на нефть
атр
газпром
сила сибири — 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_004ed4569cb1b0f85ef2d945dcacdd72.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Россия и Китай уже перевели на рубли и юани расчеты за газ и намерены перейти на национальные валюты в поставках других энергоресурсов, рассказал вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24" по итогам заседания межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству."Мы переходим на расчеты в национальных валютах — и в рублях, и в юанях — за поставляемые энергетические ресурсы, взаиморасчеты, которые происходят в том числе за поставки оборудования из КНР. Как пример, у нас поставки газа на сегодняшний день между "Газпромом" и КНР осуществляются на паритетной основе в рублях и юанях. Поставки нефти и нефтепродуктов также переходят активно в национальные валюты", — сказал он.Новак подчеркнул, что Китай — стратегический партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в целом в торговле. "С ним существенно увеличился торговый оборот в энергетике. Он вырос примерно на 64 процента в денежном выражении, а если говорить о физическом, то это рост примерно на десять процентов как поставок нефти, газа, так и угля, электроэнергии", — добавил вице-премьер.Он отметил, что в ближайшее время Россия и Китай должны выйти на межправсоглашение, касающееся дальневосточного маршрута поставок газа на китайский рынок.В сентябре "Газпром" и китайская CNPC подписали соглашение о переходе в расчетах за поставки газа по "Силе Сибири" на рубль и юань в пропорции 50 на 50. Как пояснил глава российской компании Алексей Миллер, это упростит проведение оплаты и даст импульс развитию экономик обеих стран.На встрече в Пекине в феврале президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поставили задачу к 2024 году увеличить товарооборот между странами до 200 миллиардов долларов в год. За десять месяцев этого года показатель уже достиг рекордной отметки — 153,938 миллиарда (за весь прошлый год он составил 146,887 миллиарда долларов)."Подписан договор между "Газпромом" и Китайской национальной нефтегазовой компанией о поставках по дальневосточному маршруту еще десяти миллиардов кубометров газа. В ближайшее время мы должны выйти на подписание межправительственного соглашения. Это тот проект, который будет в будущем", — сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24" по итогам заседания межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству.Он напомнил, что Россия продолжает переговоры с Китаем и о реализации еще одного крупного проекта поставок газа — по "Силе Сибири — 2". Этот маршрут предполагает поставки российского газа через территорию Монголии, его мощность должна составить до 50 миллиардов кубометров в год.
https://ria.ru/20221118/borrel-1832433468.html
https://ria.ru/20221118/kitay-1832420942.html
https://ria.ru/20221118/torgovlya-1832459500.html
россия
китай
атр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_11833ac89029c1e2a3d45a9224523e8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, экономика, александр новак, цены на нефть, атр, газпром, сила сибири — 2, алексей миллер
Россия, Китай, Экономика, Александр Новак, Цены на нефть, АТР, Газпром, Сила Сибири — 2, Россия-Китай: Главное, Алексей Миллер
14:25 18.11.2022 (обновлено: 17:13 18.11.2022)
 
Россия и Китай переходят на национальные валюты в расчетах за энергоресурсы

Новак заявил о переходе России и Китая на национальные валюты в расчетах за энергоресурсы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Российской Федерации и КНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Россия и Китай уже перевели на рубли и юани расчеты за газ и намерены перейти на национальные валюты в поставках других энергоресурсов, рассказал вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24" по итогам заседания межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству.
"Мы переходим на расчеты в национальных валютах — и в рублях, и в юанях — за поставляемые энергетические ресурсы, взаиморасчеты, которые происходят в том числе за поставки оборудования из КНР. Как пример, у нас поставки газа на сегодняшний день между "Газпромом" и КНР осуществляются на паритетной основе в рублях и юанях. Поставки нефти и нефтепродуктов также переходят активно в национальные валюты", — сказал он.
Новак подчеркнул, что Китай — стратегический партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в целом в торговле.
"С ним существенно увеличился торговый оборот в энергетике. Он вырос примерно на 64 процента в денежном выражении, а если говорить о физическом, то это рост примерно на десять процентов как поставок нефти, газа, так и угля, электроэнергии", — добавил вице-премьер.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Вчера, 12:26
ЕС инвестирует в Центральную Азию больше, чем Россия и КНР, заявил Боррель
Он отметил, что в ближайшее время Россия и Китай должны выйти на межправсоглашение, касающееся дальневосточного маршрута поставок газа на китайский рынок.
В сентябре "Газпром" и китайская CNPC подписали соглашение о переходе в расчетах за поставки газа по "Силе Сибири" на рубль и юань в пропорции 50 на 50. Как пояснил глава российской компании Алексей Миллер, это упростит проведение оплаты и даст импульс развитию экономик обеих стран.
На встрече в Пекине в феврале президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поставили задачу к 2024 году увеличить товарооборот между странами до 200 миллиардов долларов в год. За десять месяцев этого года показатель уже достиг рекордной отметки — 153,938 миллиарда (за весь прошлый год он составил 146,887 миллиарда долларов).
Пекин накануне форума Один пояс и один путь - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 11:57Россия-Китай: Главное
КНР может в 2023 году провести международный форум "Один пояс — один путь"
"Подписан договор между "Газпромом" и Китайской национальной нефтегазовой компанией о поставках по дальневосточному маршруту еще десяти миллиардов кубометров газа. В ближайшее время мы должны выйти на подписание межправительственного соглашения. Это тот проект, который будет в будущем", — сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24" по итогам заседания межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству.
Он напомнил, что Россия продолжает переговоры с Китаем и о реализации еще одного крупного проекта поставок газа — по "Силе Сибири — 2". Этот маршрут предполагает поставки российского газа через территорию Монголии, его мощность должна составить до 50 миллиардов кубометров в год.
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 13:15Россия-Китай: Главное
Объем торговли КНР с Приморским краем за девять месяцев вырос на 31 процент
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияКитайЭкономикаАлександр НовакЦены на нефтьАТРГазпромСила Сибири — 2Алексей Миллер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала