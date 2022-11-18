https://ria.ru/20221118/oborot-1832486339.html

Россия и Китай переходят на национальные валюты в расчетах за энергоресурсы

Россия и Китай переходят на национальные валюты в расчетах за энергоресурсы - РИА Новости, 18.11.2022

Россия и Китай переходят на национальные валюты в расчетах за энергоресурсы

Россия и Китай уже перевели на рубли и юани расчеты за газ и намерены перейти на национальные валюты в поставках других энергоресурсов, рассказал вице-премьер... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T14:25

2022-11-18T14:25

2022-11-18T17:13

россия

китай

экономика

александр новак

цены на нефть

атр

газпром

сила сибири — 2

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Россия и Китай уже перевели на рубли и юани расчеты за газ и намерены перейти на национальные валюты в поставках других энергоресурсов, рассказал вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24" по итогам заседания межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству."Мы переходим на расчеты в национальных валютах — и в рублях, и в юанях — за поставляемые энергетические ресурсы, взаиморасчеты, которые происходят в том числе за поставки оборудования из КНР. Как пример, у нас поставки газа на сегодняшний день между "Газпромом" и КНР осуществляются на паритетной основе в рублях и юанях. Поставки нефти и нефтепродуктов также переходят активно в национальные валюты", — сказал он.Новак подчеркнул, что Китай — стратегический партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в целом в торговле. "С ним существенно увеличился торговый оборот в энергетике. Он вырос примерно на 64 процента в денежном выражении, а если говорить о физическом, то это рост примерно на десять процентов как поставок нефти, газа, так и угля, электроэнергии", — добавил вице-премьер.Он отметил, что в ближайшее время Россия и Китай должны выйти на межправсоглашение, касающееся дальневосточного маршрута поставок газа на китайский рынок.В сентябре "Газпром" и китайская CNPC подписали соглашение о переходе в расчетах за поставки газа по "Силе Сибири" на рубль и юань в пропорции 50 на 50. Как пояснил глава российской компании Алексей Миллер, это упростит проведение оплаты и даст импульс развитию экономик обеих стран.На встрече в Пекине в феврале президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поставили задачу к 2024 году увеличить товарооборот между странами до 200 миллиардов долларов в год. За десять месяцев этого года показатель уже достиг рекордной отметки — 153,938 миллиарда (за весь прошлый год он составил 146,887 миллиарда долларов)."Подписан договор между "Газпромом" и Китайской национальной нефтегазовой компанией о поставках по дальневосточному маршруту еще десяти миллиардов кубометров газа. В ближайшее время мы должны выйти на подписание межправительственного соглашения. Это тот проект, который будет в будущем", — сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24" по итогам заседания межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству.Он напомнил, что Россия продолжает переговоры с Китаем и о реализации еще одного крупного проекта поставок газа — по "Силе Сибири — 2". Этот маршрут предполагает поставки российского газа через территорию Монголии, его мощность должна составить до 50 миллиардов кубометров в год.

https://ria.ru/20221118/borrel-1832433468.html

https://ria.ru/20221118/kitay-1832420942.html

https://ria.ru/20221118/torgovlya-1832459500.html

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китай

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россия, китай, экономика, александр новак, цены на нефть, атр, газпром, сила сибири — 2, алексей миллер