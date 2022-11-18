https://ria.ru/20221118/oborona-1832468618.html

Путин предложил Совбезу обсудить совершенствование гражданской обороны

Путин предложил Совбезу обсудить совершенствование гражданской обороны - РИА Новости, 18.11.2022

Путин предложил Совбезу обсудить совершенствование гражданской обороны

Президент России Владимир Путин обсудил на оперативном совещании с членами Совета безопасности вопросы совершенствования гражданской обороны. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T13:33

2022-11-18T13:33

2022-11-18T17:38

владимир путин

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

политика

безопасность

совет безопасности рф

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил на оперативном совещании с членами Совета безопасности вопросы совершенствования гражданской обороны."У нас сегодня плановый вопрос. Министерство по чрезвычайным ситуациям — МЧС —предлагает обсудить вопросы совершенствования гражданской обороны. Давайте начнем работать", — сказал глава государства.Совещание Совбеза прошло в очном формате, хотя с начала пандемии коронавируса Путин традиционно проводил такие встречи по видеоконференцсвязи, за исключением крупных заседаний.

https://ria.ru/20221117/perechen-1832319126.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), политика, безопасность, совет безопасности рф