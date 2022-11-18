https://ria.ru/20221118/oborona-1832468618.html
Путин предложил Совбезу обсудить совершенствование гражданской обороны
Путин предложил Совбезу обсудить совершенствование гражданской обороны - РИА Новости, 18.11.2022
Путин предложил Совбезу обсудить совершенствование гражданской обороны
Президент России Владимир Путин обсудил на оперативном совещании с членами Совета безопасности вопросы совершенствования гражданской обороны. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:33
2022-11-18T13:33
2022-11-18T17:38
владимир путин
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
политика
безопасность
совет безопасности рф
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил на оперативном совещании с членами Совета безопасности вопросы совершенствования гражданской обороны."У нас сегодня плановый вопрос. Министерство по чрезвычайным ситуациям — МЧС —предлагает обсудить вопросы совершенствования гражданской обороны. Давайте начнем работать", — сказал глава государства.Совещание Совбеза прошло в очном формате, хотя с начала пандемии коронавируса Путин традиционно проводил такие встречи по видеоконференцсвязи, за исключением крупных заседаний.
https://ria.ru/20221117/perechen-1832319126.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), политика, безопасность, совет безопасности рф
Владимир Путин, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Политика, Безопасность, Совет Безопасности РФ
13:33 18.11.2022 (обновлено: 17:38 18.11.2022)
Путин предложил Совбезу обсудить совершенствование гражданской обороны
Путин провел заседание Совбеза по вопросам совершенствования гражданской обороны