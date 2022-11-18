https://ria.ru/20221118/obmen-1832436282.html

МИД не занимается списками на обмен с США, заявил Рябков

МИД не занимается списками на обмен с США, заявил Рябков - РИА Новости, 18.11.2022

МИД не занимается списками на обмен с США, заявил Рябков

Вопрос о том, есть ли в списках на обмен с США россиянин Вадим Красиков - не компетенция МИД РФ, ведомство не занимается "списками", заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T12:33

2022-11-18T12:33

2022-11-18T12:56

в мире

сша

россия

сергей рябков

виктор бут

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вопрос о том, есть ли в списках на обмен с США россиянин Вадим Красиков - не компетенция МИД РФ, ведомство не занимается "списками", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Вопросы такого рода не относятся к компетенции МИД",- сказал Рябков, отвечая на вопрос, есть ли в списке на обмен с США помимо Виктора Бута россиянин Красиков."Я знаю о Викторе Буте, потому что это всегда на слуху и много обсуждается. Хотя по факту, какие там схемы и что может происходить, это не тема для МИДа, поэтому здесь импровизации исключены с моей стороны",- сказал Рябков журналистам."Мы не занимаемся списками",- подчеркнул он.В конце июля нынешнего года Вашингтон, по данным СМИ, предложил Москве обменять российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в США тюремный срок за торговлю оружием, на осужденного за шпионаж в РФ Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер (в августе получила срок 9 лет колонии за пропаганду наркотиков). По информации CNN, власти США неофициально запросили Германию о возможности включения в обмен заключенными с РФ россиянина, приговоренного к пожизненному заключению по обвинению в убийстве в парке Тиргартен гражданина Грузии, этнического чеченца Зелимхана Хангошвили.Речь о гражданине России Вадиме Соколове. По версии немецкого следствия, его настоящее имя - Вадим Красиков. Защита настаивала на недостаточности доказательной базы.Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что российские власти обсуждали с Германией выдачу Хангошвили в связи с его причастностью к терроризму, в том числе к взрывам в московском метро.В ноябре издание Tagesspiegel со ссылкой на силовые структуры сообщило, что россиянина, осужденного в Берлине за убийство Хангошвили, перевели в тюрьму в Баварии, так как власти опасаются мести диаспоры.

https://ria.ru/20221118/obmen-1832398117.html

https://ria.ru/20221025/motorsich-1826608433.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, россия, сергей рябков, виктор бут, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)