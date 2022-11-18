https://ria.ru/20221118/obmen-1832436282.html
МИД не занимается списками на обмен с США, заявил Рябков
МИД не занимается списками на обмен с США, заявил Рябков - РИА Новости, 18.11.2022
МИД не занимается списками на обмен с США, заявил Рябков
Вопрос о том, есть ли в списках на обмен с США россиянин Вадим Красиков - не компетенция МИД РФ, ведомство не занимается "списками", заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:33
2022-11-18T12:33
2022-11-18T12:56
в мире
сша
россия
сергей рябков
виктор бут
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вопрос о том, есть ли в списках на обмен с США россиянин Вадим Красиков - не компетенция МИД РФ, ведомство не занимается "списками", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Вопросы такого рода не относятся к компетенции МИД",- сказал Рябков, отвечая на вопрос, есть ли в списке на обмен с США помимо Виктора Бута россиянин Красиков."Я знаю о Викторе Буте, потому что это всегда на слуху и много обсуждается. Хотя по факту, какие там схемы и что может происходить, это не тема для МИДа, поэтому здесь импровизации исключены с моей стороны",- сказал Рябков журналистам."Мы не занимаемся списками",- подчеркнул он.В конце июля нынешнего года Вашингтон, по данным СМИ, предложил Москве обменять российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в США тюремный срок за торговлю оружием, на осужденного за шпионаж в РФ Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер (в августе получила срок 9 лет колонии за пропаганду наркотиков). По информации CNN, власти США неофициально запросили Германию о возможности включения в обмен заключенными с РФ россиянина, приговоренного к пожизненному заключению по обвинению в убийстве в парке Тиргартен гражданина Грузии, этнического чеченца Зелимхана Хангошвили.Речь о гражданине России Вадиме Соколове. По версии немецкого следствия, его настоящее имя - Вадим Красиков. Защита настаивала на недостаточности доказательной базы.Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что российские власти обсуждали с Германией выдачу Хангошвили в связи с его причастностью к терроризму, в том числе к взрывам в московском метро.В ноябре издание Tagesspiegel со ссылкой на силовые структуры сообщило, что россиянина, осужденного в Берлине за убийство Хангошвили, перевели в тюрьму в Баварии, так как власти опасаются мести диаспоры.
https://ria.ru/20221118/obmen-1832398117.html
https://ria.ru/20221025/motorsich-1826608433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, сергей рябков, виктор бут, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, США, Россия, Сергей Рябков, Виктор Бут, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
12:33 18.11.2022 (обновлено: 12:56 18.11.2022)
МИД не занимается списками на обмен с США, заявил Рябков
Рябков заявил, что МИД не занимается вопросами списков на обмен заключенными с США
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вопрос о том, есть ли в списках на обмен с США россиянин Вадим Красиков - не компетенция МИД РФ, ведомство не занимается "списками", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Вопросы такого рода не относятся к компетенции МИД",- сказал Рябков, отвечая на вопрос, есть ли в списке на обмен с США помимо Виктора Бута
россиянин Красиков.
"Я знаю о Викторе Буте, потому что это всегда на слуху и много обсуждается. Хотя по факту, какие там схемы и что может происходить, это не тема для МИДа, поэтому здесь импровизации исключены с моей стороны",- сказал Рябков журналистам.
"Мы не занимаемся списками",- подчеркнул он.
В конце июля нынешнего года Вашингтон, по данным СМИ, предложил Москве обменять российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в США тюремный срок за торговлю оружием, на осужденного за шпионаж в РФ Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер (в августе получила срок 9 лет колонии за пропаганду наркотиков). По информации CNN, власти США неофициально запросили Германию о возможности включения в обмен заключенными с РФ россиянина, приговоренного к пожизненному заключению по обвинению в убийстве в парке Тиргартен гражданина Грузии, этнического чеченца Зелимхана Хангошвили.
Речь о гражданине России Вадиме Соколове. По версии немецкого следствия, его настоящее имя - Вадим Красиков. Защита настаивала на недостаточности доказательной базы.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что российские власти обсуждали с Германией выдачу Хангошвили в связи с его причастностью к терроризму, в том числе к взрывам в московском метро.
В ноябре издание Tagesspiegel со ссылкой на силовые структуры сообщило, что россиянина, осужденного в Берлине за убийство Хангошвили, перевели в тюрьму в Баварии, так как власти опасаются мести диаспоры.